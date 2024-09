LG dévoile 2 nouvelles pompes à chaleur résidentielles (air-eau) fonctionnant au propane

L’an dernier, le constructeur sud-coréen lançait dans le cadre du salon IFA des pompes à chaleur air-eau dotées d’une capacité de 12, 14 et 16 kW respectivement. Ces modèles ont rencontré un énorme succès commercial. Et LG ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. Preuve en est, la société vient de lever le voile sur deux nouvelles versions de la Therma V R290 Monobloc qui promettent un meilleur rendement. Avec leur puissance respective de 7 kW et 9 kW, ces nouveaux dispositifs de chauffage sont pensés spécifiquement pour les applications résidentielles. Ils intègrent un compresseur de pointe associé à une conception sophistiquée.

Des performances élevées

Grâce à ces améliorations, les nouvelles pompes à chaleur air-eau de LG offrent une performance de chauffe de 100 % ainsi qu’un coefficient de performance saisonnier (SCOP) supérieur à 5. La température de flux maximale, elle, est de 75 °C. Le fabricant affirme que cette performance peut être atteinte même si la température extérieure est aussi basse que -15 °C. Les appareils ont une plage opérationnelle allant jusqu’à -28 °C. Outre ces détails, nous savons qu’ils bénéficient de la structure propriétaire Shaft Through. Combinée à la conception ingénieuse du compresseur, ce design améliorerait la stabilité tout en réduisant les frictions.

Silencieuses et écologiques

« Le bruit et les vibrations sont atténués, notamment durant le fonctionnement à faible charge. De plus, les innovations biomimétiques mises à niveau contribuent toutes au fonctionnement silencieux du ventilateur », a déclaré LG dans un communiqué, vantant les atouts de ses nouveaux produits. Le modèle de 7 kW génère un niveau de bruit de 49 dB, contre 50 dB pour la variante de 9 kW. Comme indiqué plus haut, les nouvelles pompes à chaleur Therma V utilisent du propane (R290) comme réfrigérant. Il s’agit d’un gaz naturel réfrigérant qui constitue une alternative efficace aux fluides frigorigènes néfastes pour l’environnement.

Maximiser l’efficacité énergétique

Alors que les consommateurs se soucient de plus en plus de leur empreinte carbone, LG a veillé à ce que ses nouvelles pompes à chaleur air-eau soient respectueuses de l’environnement. Par exemple, elles peuvent être couplées aux systèmes de batteries résidentielles afin de promouvoir l’utilisation de l’énergie solaire. Comme si cela ne suffisait pas, la marque donne aux utilisateurs la possibilité de veiller à l’efficacité énergétique en mettant à leur disposition sa plateforme propriétaire intelligente ThinQ. A noter que cette dernière est disponible pour les terminaux Android et iOS. On peut ainsi la télécharger à partir du Google Play Store ou de l’App Store, en fonction du système d’exploitation de son smartphone. Que pensez-vous de l’utilisation de propane à la place d’un fluide frigorigène ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .