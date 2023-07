L’invention d’un clapet anti-retour contre les guêpes et les frelons pour les conteneurs de collecte de verre

Cet été, vous avez probablement prévu de vous délecter de fruits frais comme le melon, la pastèque, les abricots, les pêches et les nectarines. Le problème de ces fruits juteux et sucrés à souhait, c’est qu’ils sont les mets préférés des guêpes qui n’hésiteront pas à rôder autour de votre coupe de fruits, voire dévorer les fruits sous vos yeux. Et qui dit présence de guêpes dit risque accru de piqûres ! Si les piqûres de guêpes ne sont pas réellement dangereuses, hormis pour les personnes allergiques, il vaut mieux tout de même les éviter. Découvrez l’invention de Jean-François Saillet, pour les containers d’apport de verre, mais aussi, la marche à suivre en cas de piqûres ainsi qu’un piège contre ces insectes peu engageants. C’est parti !

Une invention de piège à guêpes pour les points d’apport volontaire

En 2017, Jean-François Saillet est technicien de maintenance dans une ville de l’est de la France. Alors qu’il dépose des bouteilles dans un point d’apport volontaire, il fait la douloureuse expérience de se faire piquer au bras à trois reprises. Il observe alors l’entrée du container à verre et s’aperçoit que les guêpes attirées par le sucre contenu dans les bouteilles peuvent allègrement y pénétrer, voire y faire leurs nids. Il invente alors un petit cercle qui vient se fixer sur l’entrée du container, la plupart du temps en plastique. Ce cercle permet de laisser passer les bouteilles, mais se referme automatiquement lorsqu’une bouteille y a été déposée. À l’époque de son invention, en 2017, il avait fait réaliser quelques prototypes et les avait installés dans sa commune. Depuis cette date, aucune commercialisation ne semble avoir été possible, c’était pourtant une excellente idée, non ?

Comment réagir en cas de piqûre de guêpe ?

La piqûre de guêpe est généralement sans gravité et dans tous les cas, les premières choses à faire sont les suivantes :

Vérifiez si le dard est présent et le cas échéant, l’ôter avec une pince à épiler ou une pompe à venin. Contrairement au cas des abeilles, les frelons et les guêpes ne laissent pas leur dard, mais il ne coûte rien de vérifier. Il est parfois difficile de savoir quel insecte a piqué !

Désinfectez la zone piquée, qui formera une rougeur gonflée, avec de l’eau et du savon ou à l’aide d’un antiseptique à base de chlorhexidine, de préférence.

Appliquez une poche de froid ou un tissu avec quelques glaçons pour éviter le gonflement.

Sans autres symptômes et en suivant ces recommandations, la douleur devrait s’atténuer rapidement et la zone piquée ne doit pas trop gonfler. Les choses peuvent cependant se compliquer en cas de réaction allergique. Si vous constatez un gonflement anormal, appliquez une crème à base de cortisone, dans un premier temps. Certaines de ces crèmes sont vendues en ligne et sans ordonnance. Si la douleur est trop forte, il est possible de prendre du paracétamol pour l’apaiser. De plus, si la démangeaison devient ingérable, il y a peut-être un petit terrain allergique qu’il est possible de calmer par la prise d’un antihistaminique. En revanche, si vous constatez des symptômes plus graves ou si la piqûre se trouve dans la bouche, la gorge ou sur les muqueuses, il faut appeler le 15 le plus rapidement possible. C’est également le cas, évidemment, si la personne piquée est prise de diarrhées, de vomissements ou perd soudain connaissance. Là encore, une pompe à venin peut être d’un grand secours, car elle permettra de retirer le venin, responsable de l’allergie, en attendant les secours.

Et si vous vous équipiez d’un piège à guêpes ?

Il n’est pas encore trop tard pour vous équiper d’un piège à guêpes et, ainsi, éviter les piqûres ! Qui plus est, cela vous permettra peut-être de pouvoir déguster du melon ou de la pastèque sans chasser ces gourmandes guêpes qui voient vos fruits comme un festin ! Il existe pléthore de pièges à guêpes, mais nous avons choisi de vous présenter le piège vendu par la boutique KAMIAK en tête des ventes sur Amazon, cet été. Le piège à guêpes est spécialement conçu avec plusieurs tunnels, offrant aux guêpes différentes directions pour entrer dans le piège, tout en les empêchant de s’en échapper. Sa conception intégrée en bas garantit qu’elles ne peuvent pas s’échapper une fois piégées. À l’intérieur du piège, il vous suffit d’ajouter un mélange sucré avec du sirop, de la bière et un soupçon de vin blanc. Vous pourrez même piéger quelques frelons asiatiques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les abeilles.

