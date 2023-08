L’invention d’une feuille solaire bio-inspirée pour produire de l’électricité et de l’eau potable

La réduction de nos émissions de gaz à effet de serre figure parmi les solutions que nous devons adopter pour lutter contre le phénomène du réchauffement climatique. En plus de la hausse des températures, le changement climatique entraîne l’assèchement des réserves naturelles d’eau douce. D’où l’importance de développer des technologies capables de produire de l’énergie verte et de l’eau non salée. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications, des scientifiques de l’Imperial College de Londres affirment avoir inventé un dispositif qui répond à ce besoin.

Une conception bio-inspirée

Le dispositif en question est une feuille solaire qui s’inspire de la nature. De plus, par rapport aux autres technologies de feuille solaire photovoltaïque développées à ce jour, elle a l’avantage d’utiliser des matériaux peu coûteux. Les feuilles naturelles utilisent un mécanisme appelé « transpiration » pour déplacer l’eau des racines vers les feuilles. La feuille solaire, inventée par l’équipe britannique, imite ce processus, permettant ainsi à l’eau de circuler et de s’évaporer. Grâce à des fibres qui imitent les veines foliaires ainsi que des hydrogels, les cellules solaires intégrées dans la feuille artificielle sont refroidies à moindre coût, améliorant en même temps leur rendement.

Plus efficace que les panneaux solaires classiques

Selon les chercheurs, grâce à cette conception bio-inspirée, leur feuille solaire peut produire plus d’électricité qu’un panneau solaire conventionnel. Le rendement avancé est de 10 % en plus par rapport à celui des modules photovoltaïques traditionnels qui ne seraient pas en mesure de capter 70 % de l’énergie solaire disponible. « Cette conception innovante recèle un potentiel énorme pour améliorer considérablement les performances des panneaux solaires, tout en assurant la rentabilité et la praticité », a déclaré le Dr Gan Huang, auteur de l’étude.

D’énormes quantités d’eau

Par ailleurs, l’équipe affirme que sa technologie pourrait potentiellement produire 40 milliards de mètres cubes d’eau douce par an, si elle était utilisée pour remplacer les panneaux solaires conventionnels dans le cadre des efforts visant à atteindre la neutralité carbone à l’échelle mondiale d’ici 2050. « La mise en œuvre de cette conception innovante en forme de feuille pourrait aider à accélérer la transition énergétique mondiale, tout en relevant deux défis mondiaux urgents : le besoin d’énergie et d’eau douce », a déclaré, de son côté, le professeur Christos Markides, co-auteur de l’étude. Plus d’infos : nature.com.

