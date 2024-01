Ne laissant aucune chance à ses concurrents, le POCO X6 Pro est le choix inégalé de sa catégorie !

La nouvelle année est souvent l’occasion pour les grandes marques de proposer de nouveaux produits. POCO n’échappe pas à la règle avec la sortie officielle, le 11 janvier prochain, du POCO X6 Pro, un petit bijou technologique qui va faire des jaloux ! Doté du chipset MTK 8300-Ultra, il se distingue par un score Antutu de 146 w, un écran 1.5 K Flow AMOLED, une caméra 64 MP+OIS, une charge turbo de 67W, et une batterie de 5 000 m Ah. La série X évolue avec les X6 et X6 Pro, plus performants que la série X5 sortie l’année dernière. Nous vous proposons de le découvrir plus en détail avant son lancement officiel, dans quelques jours seulement. C’est parti.

Quels seront les points forts du POCO X6 Pro ?

Rappelez-vous du triomphe du POCO X5 Pro l’année précédente, devenu un best-seller grâce à son écran Flow AMOLED exclusif et son puissant processeur Snapdragon 778G. En cette année 2024, POCO annonce l’arrivée imminente du POCO X6 Pro, mettant en avant le chipset phare Dimensity 8300-Ultra, établissant ainsi de nouveaux standards pour les smartphones d’entrée de gamme. La gamme X met en lumière les performances du chipset (Dimensity 8300-Ultra avec un score Antutu de 140W+), l’optimisation WildBoost 2.0, et l’expérience haut de gamme (écran 120 Hz, Flow AMOLED, CrystalRes 1.5K, OIS, charge rapide 67W). Le design remarquable du POCO est accentué par une finition en cuir vegan jaune et une texture Damascus.

Focus sur le Dimensity 8300-Ultra

Le Dimensity 8300-Ultra est une nouvelle technologie qui intègre notamment un modem 5G conforme à la norme 3GPP Release-16, permettant d’atteindre des vitesses de téléchargement pouvant aller jusqu’à 5,17 Gbit/s. De plus, cette haute technologie va faire entrer l’IA dans une nouvelle dimension ! En effet, cette technologie va améliorer, de manière exceptionnelle, les performances du smartphone, si celles-ci sont liées à l’Intelligence Artificielle. Ainsi, elle va assurer une fluidité impressionnante, mais également des facilités pour créer des montages vidéo optimaux, retoucher des images, etc.

Que faut-il savoir de plus sur l’arrivée du POCO X6 Pro ?

Comme à son habitude, la marque chinoise devrait proposer un smartphone haut-de-gamme à un prix accessible que l’on estime à moins de 350 $ (320 €). En effet, l’optimisation des systèmes est au cœur des avancées technologiques de la marque. Ainsi, dans le POCO X6 Pro, nous verrons arriver une mise à jour de WildBoost Optimization 2.0. Une mise à jour importante, qui va permettre une meilleure stabilité et une meilleure fluidité même lorsque vous regardez de lourdes vidéos, ou traitez de nombreuses images. Grâce à cette mise à jour, il en sera terminé des chutes de framerate ou des lags, qui vous horripilent ! De plus, le POCO se dote du nouveau système d’exploitation (OS), le Xiaomi HyperOS fournissant une expérience optimale à tous les égards, du quotidien aux jeux intensifs, et proposant des améliorations notables au niveau des animations de l’interface utilisateur.

Enfin, l’affichage ne sera pas en reste sur le POCO X6 Pro puisqu’il s’équipera d’un écran CrystalRes qui permet de visionner n’importe quel contenu en résolution 1,5 K. Choisir une résolution de 1,5 K représente une excellente option, car les utilisateurs peuvent désormais utiliser CrystalRes en continu sans se préoccuper de l’impact sur la consommation de la batterie. En effet, cette résolution maintient une consommation énergétique à peine plus élevée que celle du 1080P, tout en proposant une netteté considérablement plus proche du WQHD+. Avec cet écran hautement technologique, ce sera le parfait équilibre entre l’efficacité énergétique et la résolution élevée que l’on peut attendre d’un smartphone digne de ce nom.

La gamme POCO X a toujours su se démarquer par ses performances d’affichage, et l’ancienne technologie Flow AMOLED a été une agréable surprise. Ce type d’écran offre non seulement une qualité AMOLED exceptionnelle, mais il confère également à la façade du téléphone un aspect élégant grâce à son design quasi sans bordure. Le POCO X6 Pro affiche un remarquable ratio écran/corps de 94 %, presque dépourvu de bordures, procurant ainsi une expérience visuelle immersive et sans limite.

L’expérience visuelle sera donc totalement immersive sans pour autant décharger sa batterie en quelques minutes seulement. Alors ? Quelle est votre opinion sur le POCO X6 Pro en termes de rapport qualité-prix ? N’hésitez pas à partager vos attentes et vos souhaits dans les commentaires de cet article. Et, en cette année olympique en France, soyez dans les starting-blocks dès le 11 janvier 2024 à 3 h (heure de Paris) pour découvrir encore plus de surprises !