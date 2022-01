Pourquoi certains seraient plus curieux que d’autres ?

Nous avons tous au plus profond de nous même une part de curiosité. On dit que bien souvent, la curiosité est un vilain défaut. En effet, celle-ci peut nous pousser à faire des choses que nous regretterons. A contrario, elle peut aussi nous aider à apprendre, nous instruire, etc. Tout au long de notre vie, nous testons cette curiosité. Bien que nous soyons tous et toutes curieux, il s’avère que certaines personnes le sont plus que d’autres. Mais pourquoi ?

Qu’est-ce que la curiosité ?

Bien que la curiosité soit souvent considérée comme un défaut, elle a permis de nombreuses avancées. Et ce depuis la nuit des temps. En effet, sans elle, beaucoup de choses n’existeraient pas ou ne seraient pas possibles. La curiosité se définit en quelques sortes comme la force motrice de toutes les expériences et de toutes les sciences. C’est notamment grâce à celle-ci que nous explorons la lune, les montagnes ou encore les profondeurs des océans. Les humains ont toujours été des êtres curieux. Mais certains le seraient beaucoup plus que d’autres; cette caractéristique n’est pas répartie de façon égale entre les humains. Certains, très curieux, chercheront toujours à en apprendre plus. D’autres, moins curieux, se satisfont de ce qu’ils savent déjà.

Comment devenons-nous curieux ?

Certains développeront ce trait de caractère au fil de leur vie. La formation de la curiosité dans notre cerveau se fait grâce à la répétition. Ce serait comme pour marcher, conduire ou lire par exemple. A force de répéter certains mouvements, ceux-ci deviennent des automatismes. Eh bien la curiosité se développe de la même manière. Plus nous sommes curieux et plus nous le devenons. Tout est une question d’entrainement de notre cerveau. Plus notre cerveau sera entraîné à accomplir cette tâche et plus elle deviendra automatique. Cependant, l’un des principaux facteurs de la curiosité reste tout de même la génétique ainsi que la composition du cerveau. Mais plus cette génétique sera sollicitée et plus elle se développera.

Les hommes seraient plus curieux que les femmes

Bien que beaucoup de femmes aiment poser des questions, les hommes se révéleraient plus curieux que les femmes. Nous le savons tous, les hommes aiment dépasser leurs limites et parfois prendre des risques jugés totalement inutiles par leurs pairs. Eh bien sachez que c’est justement la curiosité qui pousse les hommes à agir de cette façon. Les femmes, quant à elles, sont beaucoup plus prudentes et prennent beaucoup moins de risques que les hommes. Le fait d’être plus craintives face à certains risques réduit considérablement la curiosité chez les femmes; les facteurs environnementaux pourraient également expliquer cette différence entre les sexes.