SkyCool à inventé un panneau solaire de refroidissement radiatif pour remplacer la climatisation

Le saviez-vous que tous les objets dégagent de la chaleur sous forme de rayonnement infrarouge, et que certains rayonnements comme ceux avec des longueurs d’onde de 8 à 13 µm peuvent passer à travers l’atmosphère ? En d’autres termes, les matériaux qui émettent ce type de rayonnement ont automatiquement une température en dessous de celle ambiante, car ils projettent une partie de leur chaleur dans le vide de l’espace. C’est ce phénomène naturel peu connu que la start-up SkyCool Systems Inc a exploité pour créer leurs panneaux SkyCool. En s’inspirant du refroidissement radiatif, ils ont conçu une technologie permettant d’émettre du rayonnement thermique dans cette gamme, tout en réfléchissant 97 % de la lumière du soleil. Découverte !

Améliorer l’efficacité d’un système de climatisation ou de réfrigération

Les panneaux SkyCool peuvent être utilisés en complément des systèmes de climatisation et de réfrigération existants et, dans certains cas, remplacer une unité de climatisation. En fonction du mode d’intégration, ils peuvent améliorer leur efficacité de 10 à 40 %. Cela est possible grâce au film bimode placé sur la surface supérieure de chaque panneau. Les concepteurs ont expliqué que ces films optiques spéciaux réfléchissent efficacement la lumière du soleil, empêchant les panneaux de chauffer pendant la journée. Par ailleurs, ils émettent également de la chaleur infrarouge dans la haute atmosphère froide, afin de les maintenir au frais 24 heures sur 24. Le film bimode permet de faire baisser la température des panneaux jusqu’à 15°F (environ -9 °C) en dessous de la température ambiante, et cela, sans apport d’électricité.

Plus économique que les panneaux solaires

Les chercheurs soulignent que les panneaux SkyCool utilisent l’espace du toit plus efficacement que les panneaux solaires et peuvent parfaitement compléter ces derniers, dans la mesure où ils n’ont pas besoin d’être orientés au sud. Sur la même surface, ils économiseraient 2 à 3 fois plus d’énergie que les modules photovoltaïques. D’ailleurs, des économies d’énergie bien plus importantes seraient possibles, selon Nick Fernandez (analyste énergétique au Pacific Northwest National Laboratory), si on intègre directement des systèmes de refroidissement radiatif dans un nouveau bâtiment pendant la phase de conception, ou encore si la technologie est couplée à un système de refroidissement radiant hydronique. Dans ce cas, il est possible d’économiser jusqu’à 70 %, dans des conditions climatiques idéales. Il est à noter que SkyCool Systems Inc est la première entreprise à utiliser le refroidissement radiatif avec des systèmes de climatisation et de réfrigération.

Une technologie potentiellement viable pour les applications résidentielles et commerciales

Pour la start-up californienne, le refroidissement radiatif est une technologie très prometteuse. Voilà pourquoi ils veulent désormais se concentrer sur le déploiement des panneaux SkyCool dans le secteur commercial et industriel, d’autant plus qu’ils ont reçu un financement fédéral et privé pour améliorer davantage leur efficacité. Au niveau du rendement, Aaswath Raman (PDG de la jeune pousse) estime que les coûts initiaux seront compensés par les économies d’énergie à long terme. Il est à noter qu’ils ont déjà procédé à des tests sur le terrain à Davis, en Californie, et très prochainement, ils prévoient de faire une démonstration à grande échelle avec un client ou une société partenaire.

SkyCool Systems Inc cible surtout les supermarchés, les centres de données et toutes les entreprises ayant de gros besoins en refroidissement. Pour information, d’autres start-up visent également ce marché, à l’instar de Radi-Cool, fondée par une équipe d’ingénieurs de l’Université du Colorado. Plus d’informations : skycoolsystems.com. Que pensez-vous de cette technologie disruptive ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .