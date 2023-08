SmartSolarBox, l’invention d’un panneau solaire pliable plus facile et rapide à installer

L’installation de panneaux solaires sur un toit plat peut être une tâche complexe, surtout si l’on n’a pas l’habitude de mener ce genre de travaux. Le risque d’endommager l’isolation de la toiture est d’ailleurs élevé avec la pose des structures censées maintenir les modules en place. Qui plus est, il faut généralement plusieurs personnes pour réaliser l’opération. Avec son système SmartSolarBox 5.0, le fabricant suisse Smartvolt affirme avoir la solution à ces problèmes. Zoom sur ce produit spécialement conçu pour les toits dépourvus de pente.

Économiser les ressources

Le SmartSolarBox 5.0 est un système composé de panneaux solaires reliés entre eux par des structures métalliques, qu’il convient de déplier, une fois sur l’emplacement prévu pour l’installation. Selon Smartvolt, cette opération est tellement facile qu’elle peut être menée par deux individus munis seulement d’une visseuse. Ce qui permet de réduire les coûts et d’économiser les ressources humaines. Lorsqu’ils sont déployés, les modules solaires forment un angle d’environ 5°. Toujours d’après le fabricant, grâce à sa conception ingénieuse, le SmartSolarBox 5.0 permet à une équipe de deux personnes de monter jusqu’à 200 kW de panneaux solaires en une journée.

Une installation rapide

Ce nouveau produit de Smartvolt s’adresse donc également à ceux dont le délai de montage constitue un critère important. « Le SmartSolarBox établit de nouvelles normes en termes de gain de temps, de durabilité et de qualité. Qu’il s’agisse d’une maison familiale ou d’un bâtiment commercial, les installateurs peuvent déployer le système photovoltaïque pliable en très peu de temps et, si nécessaire, le démonter rapidement. C’est pourquoi les travaux de rénovation de toiture ne posent aucun problème », indique l’entreprise sur son site web.

Pouvant être commandé depuis l’étranger

Le SmartSolarBox 5.0 peut être fabriqué sur commande, en fonction des besoins du client. D’ailleurs, l’entreprise met à disposition un outil informatique permettant à l’acheteur de planifier son projet. Celui-ci peut, si nécessaire, créer un plan d’installation et fournir une liste des pièces requises. Et puisqu’on parle de commercialisation, sachez que l’entreprise accepte les commandes depuis l’étranger, c’est-à-dire depuis l’extérieur de la Suisse. Smartvolt dispose aussi d’une équipe d’installateurs pouvant intervenir dans les quatre coins du monde. Plus d’infos : smartsolarbox.com.

