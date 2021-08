Une entreprise aurait inventé un “panneau solaire” qui utiliserait tout le spectre de l’énergie magnétique

Les économies d’énergie sont un objectif pour la plupart d’entre nous. Les factures d’électricité, de gaz ou d’eau nous font parfois sortir de nos gonds. En Grèce, une équipe scientifique de l’entreprise ElxisEnergy aurait mis au point une technologie innovante permettant de produire de l’électricité en toutes circonstances météorologiques. Cette technologie, pionnière dans le domaine serait déjà utilisée par l’entreprise grecque. Le panneau d’ElxisEnergy utiliserait tout le spectre de l’énergie magnétique et le convertirait en l’équivalent électrique.

Un panneau électrique révolutionnaire ?

Selon le PDG, Kris Ninakos l’invention d’Elxis Energy a déjà obtenu un brevet. Il se base sur une nouvelle technologie qui, permet avec un câblage spécial de produire du courant en continu ou en alternatif relate notre source ritzherald.com. Le panneau générerait de l’électricité par tous les temps et même sans aucun rayon de soleil à l’horizon. Il serait donc capable de produire de l’énergie 24h/24 et 7j/7. Il semblerait que l’entreprise fondatrice utilise déjà ce panneau pour ses besoins en électricité.

Le panneau ElxisEnergy n’est pas un panneau photovoltaïque, il serait plus performant et plus léger explique le site madisongraph.com. Mais il prendrait également beaucoup moins d’espace. Dans le même temps, son potentiel de fabrication d’électricité serait bien supérieur à un panneau solaire.

Comment ça marche ?

Le panneau ElxisEnergy fabrique de l’électricité à partir de l’énergie électromagnétique qui se trouve dans l’atmosphère. “L’énergie électromagnétique est l’énergie du champ électromagnétique contenue dans un volume donné de l’espace, à un instant donné”. Selon Christos Ninakos, responsable des opérations financières d’Elxis Energy, ce panneau génèrerait de l’énergie grâce à plusieurs sources externes :

Energie solaire

Ondes électromagnétiques du son

Ondes électromagnétiques de l’infrarouge

Si, effectivement le panneau peut fonctionner avec des énergies qui ne nécessite pas de soleil, alors il serait viable dans tous les pays, même les moins ensoleillés. Qui plus est, il serait respectueux de l’environnement en utilisant uniquement des ressources naturelles renouvelables.

L’idée d’ElxisEnergy étant de créer une source alternative qui soit malgré tout, capable de couvrir la totalité de nos besoins. Un panneau ElxisEnergy de 100 x 50 cm serait capable de produit 5000 watts par heure. A ce jour, aucun autre dispositif ne peut produire autant d’énergie en si peu de temps.

Il serait capable de résister au temps pour une durée de 10 à 15 ans, avec une production en continu. L’équipe d’ElxisEnergy affirme également que ce panneau a bien reçu la certification CE et que les tests ont été effectués par des audits externes à l’entreprise…

Quelle est la réglementation française en matière de panneaux solaires ?

Installer des panneaux solaires nécessite quelques formalités administratives. Ainsi si vous installez des panneaux solaires au sol, tout dépend de l’emprise et de la puissance qu’ils auront.

Moins de 1.80m et moins de 3 kW : aucune formalité nécessaire

Au-delà d’1.80m et entre 3 et 250 kW : Déclaration préalable de travaux. La déclaration est également valable pour un panneau inférieur à 1.80m mais dont la puissance est supérieure à 3 kW

Supérieure à 1.80m et supérieur à 250 kW : Permis de construire. Le permis de construire est également nécessaire pour un panneau inférieur à 1.80m mais supérieur à 250 Kw

L’installation de panneaux solaires sur un toit nécessite une déclaration préalable de travaux, même hors secteur protégé, en raison du changement d’aspect réalisé. Renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre mairie. Attention si vous habitez près d’un monument classé, il faudra en plus demander l’autorisation des Architectes des bâtiments de France (ANABF).