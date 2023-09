L’invention d’un collier à phéromones, une nouvelle arme (non invasive) contre les attaques de loups

Dans certaines régions d’Europe, le loup est très présent comme dans les Alpes françaises et suisses. Ce « Loup Gris » ou Canus Lupus est une espèce commune dont la présence est permanente sur l’est de la France et sur la Suisse dans son entièreté. On le sait, le loup est un grand carnivore et si le gibier vient à manquer, il peut s’attaquer aux troupeaux d’ovins, de caprins ou de bovins. Lors d’attaques en meute, les loups peuvent décimer un troupeau en quelques heures. Des moyens de lutte existent, mais ils sont parfois inefficaces face à ce prédateur très intelligent. Dans cette lutte pour la survie du bétail et des éleveurs, deux chercheurs originaires des cantons de Vaud et du Tessin ont développé un collier anti-loup novateur qui pourrait offrir une protection bienvenue aux troupeaux. Découverte.

Le collier anti-loup suisse, qu’est-ce que c’est ?

Actuellement en phase de test sur 23 alpages, ce collier utilise des phéromones de loup combinées à de la cire végétale pour dissuader les prédateurs. Les premiers résultats semblent prometteurs, ouvrant la voie à une possible coexistence harmonieuse entre l’Homme et le loup. Le collier anti-loup repose sur une idée astucieuse : utiliser les phéromones du loup pour éloigner ces prédateurs des troupeaux. Le système fonctionne en mélangeant les phéromones de loup avec de la cire végétale, créant ainsi une substance qui, une fois solidifiée, est placée dans une boîte attachée au collier des animaux. Cette boîte diffuse une odeur spécifique pendant trois à quatre mois, ciblant directement les sens du loup.

#animaux : Un collier anti-loup, la solution miracle pour protéger les troupeaux ?#biodiversite

Peut-être qu'avec ce collier en plus des autres moyens donc la #chasse aux #loups n'est pas plus nécessaire !https://t.co/InFWMH8sMc — Stop sixième extinction ! (@Stop_chasse) August 16, 2023

Comment fonctionne-t-il ?

« Ces phéromones sont respirées par le loup, et elles interagissent avec les récepteurs présents dans son nez. Cette interaction déclenche un signal dans le cerveau du loup, le persuadant qu’il se trouve sur le territoire d’un autre loup ou dans un endroit inhospitalier. En conséquence, il s’éloigne pour éviter un conflit avec un autre animal », explique Davide Staedler, directeur de l’entreprise TIBIO dans une interview accordée au journal RTS. Les loups sont des mammifères territoriaux et en avançant sur le territoire d’un autre loup, ils s’exposent à des combats sans merci ! Le collier aurait donc la capacité de faire croire au loup qu’il est en territoire ennemi et, en conséquence, d’entraîner sa fuite ! Ce collier protège donc les troupeaux, mais n’est pas une menace pour le loup qui, rappelons-le, est une espèce protégée en France, depuis la signature de la convention de Berne en 1990.

Quels sont les premiers résultats des tests menés ?

Dans la première phase des tests, l’efficacité du collier anti-loup semble être au rendez-vous. Actuellement, 657 animaux participent à cette expérimentation et les résultats sont encourageants. Un seul animal portant un collier anti-loup a été victime d’une attaque de prédateur, d’après un éleveur vaudois qui a déclaré cette perte. Cependant, depuis que l’ensemble du troupeau porte ces colliers, aucune autre attaque n’a été signalée. De plus, ce collier ne coûterait que 25 francs suisses l’unité, soit un peu plus de 26 €. Malgré ces résultats encourageants, les sociétés TIBIO et Studio Alpino, responsables du développement des colliers anti-loup, restent prudentes. Le loup est un animal intelligent, qui peut très vite comprendre la supercherie, il faudra donc encore quelques tests et des investisseurs pour améliorer ce collier anti-loup.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention pour lutter contre les attaques de loups ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().