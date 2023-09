CAL : l’invention d’un collier anti-loup révolutionnaire pour sécuriser les troupeaux

Avez-vous déjà eu la chance d’observer un loup ? C’est probablement le cas dans un parc zoologique, mais c’est également possible en pleine nature. Le loup, qui avait disparu de notre pays, est réapparu en 1992, après 50 ans d’absence. Et aujourd’hui, nous comptons environ 500 individus répartis sur le Massif central, le Jura, les Vosges, les Pyrénées et les Alpes. Des loups peuvent aussi être observés dans d’autres régions plus inattendues, mais ce sont des individus isolés. Cependant, ces loups, grands prédateurs et carnivores, peuvent représenter une menace pour les troupeaux. Ces attaques sont une perte financière énorme pour les éleveurs et une douloureuse expérience à vivre. Pour tenter d’éviter les attaques, une start-up de Gex, dans l’Ain, invente le CAL, qui est un collier anti-loup destiné à la protection des troupeaux. Présentation.

Le collier anti-loup CAL, qu’est-ce que c’est ?

Inspiré des colliers anti-aboiement pour chiens, ce collier est un dispositif qui émet une alarme à ultra-haute fréquence et des flashs lumineux en cas d’attaque. Sur un collier anti-aboiement, c’est donc ce son émis par le chien qui déclenche l’activation du système. Dans le cas du collier anti-loup CAL, c’est la fuite de l’animal porteur qui va déclencher le système. Concrètement, la présence du loup dans un troupeau d’ovins, de bovins ou de caprins déclenche la fuite du bétail. Lorsque ces derniers fuient le loup, le système se déclenche, prenant le loup par surprise et l’obligeant à opérer un demi-tour.

Pourquoi ce dispositif fonctionne-t-il ?

Toujours sur le système anti-aboiement par ultrasons, c’est l’effet de surprise, et la gêne occasionnée par les ultrasons, qui fait cesser l’aboiement. Sur le CAL, le son strident et les flashs lumineux vont surprendre et déranger le loup en attaque. Celui-ci va se trouver troublé, désorienté, voire agacé par un son et des lumières qu’il ne connaît pas. Il va alors prendre la fuite à son tour, laissant le troupeau sain et sauf. Précisons que chaque tête du troupeau ne doit pas être équipée d’un collier, le ratio étant d’un collier pour huit ovins (ou caprins) ou pour cinq bovins.

Le collier anti-loup CAL est-il efficace ?

Ce collier est produit en France, mais ce type de dispositif existe déjà et est largement utilisé en Afrique du Sud, où les troupeaux sont menacés par d’autres prédateurs (lynx, léopard, chacal). Plus de 5 000 animaux de troupeaux portent ce collier. Et sur cinq années de tests grandeur nature, une seule attaque a été recensée sur les troupeaux porteurs de ce collier. Quant aux troupeaux témoins situés à proximité des troupeaux porteurs du collier, on en a déploré 15 attaques et 20 bêtes tuées. L’outil s’avère donc efficace, cependant, le loup est un animal intelligent, capable de s’adapter à toutes sortes de changements. Le collier n’est pas infaillible, mais il reste un moyen de protéger les troupeaux.

Quant aux chiens de troupeaux dont le rôle est de faire fuir le bétail pour le remettre dans le droit chemin, on observe deux réactions. Certains ne montrent aucun signe d’inquiétude et continuent de garder le troupeau, tandis que d’autres ont, de prime abord, un mouvement de recul. Cependant, la garde de troupeaux pour ces chiens est innée et ils s’adaptent très vite à ce nouvel outil, sans que cela ne les empêche pas d’effectuer leur magnifique travail de gardien de troupeau ! En savoir plus, rendez-vous sur CAL collier anti-loup.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce collier pour protéger les troupeaux ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().