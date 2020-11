Une nouvelle étape dans la recherche sur la fusion nucléaire par laser ?

Implanté aux États-Unis, plus précisément en Californie, le Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) mène une expérience scientifique rare depuis 2010. Reposant sur l’utilisation d’un puissant laser baptisé National Ignition Facility, ou NIF, celle-ci vise à créer une fusion nucléaire semblable à celle du Soleil. Alors que nous attendons des résultats concrets depuis près de 10 ans, il semblerait que l’équipe derrière le projet soit désormais sur le point de franchir une nouvelle étape.

Comme le rapporte Science Mag, les chercheurs pensent pouvoir aboutir prochainement à la création d’un burning plasma (fusion plasmique), c’est-à-dire d’une fusion nucléaire par laser. Cela place leur projet parmi d’autres du même type menés ailleurs dans le monde, dont certains prétendent également être proches d’une phase de fusion. À noter que dans le cadre de cette expérience, le burning plasma sera provoqué par la chaleur dégagée par la réaction elle-même plutôt que par l’apport d’énergie du laser. Ce qui marquera une étape clé vers une véritable fusion nucléaire.

Pour que cela se produise, le LLNL s’est équipé d’une puissante infrastructure capable de créer près de 200 faisceaux lasers qui développent une puissance totale de 2 mégajoules. La fusion se produit sans qu’il soit nécessaire de converger les faisceaux vers le carburant, ce dernier étant constitué d’hydrogène, de deutérium et de tritium. Le carburant en question est placé dans une capsule en or de la taille d’une gomme à effacer et baptisée hohlraum.

Grâce aux puissants faisceaux lasers, la capsule émet une impulsion de rayons X qui déclenchera à son tour la fusion. Au cœur du carburant, la température atteint des dizaines de millions degrés. Le rendement énergétique reste cependant faible par rapport à la quantité nécessaire au déclenchement de la fusion. D’après l’estimation des chercheurs, celui-ci devrait avoisiner 60 kilojoules. Cela signifie qu’aucune perspective d’utilisation n’est encore au programme.

Laser fusion reactor approaches ‘burning plasma’ milestone

In the target chamber of the National Ignition Facility (at the Lawrence Livermore National Laboratory), 192 laser beams are focused on pellets of fusion fuel the size of peppercorns.https://t.co/oXGPfSvlIC

