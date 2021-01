Voiture électrique : StoreDot lance la production de batteries qui se rechargent en cinq minutes

C’est une information qui ne manquera pas d’intéresser à la fois les consommateurs et les professionnels s’intéressant au marché des véhicules électriques. Comme vous le savez certainement déjà, rouler avec un véhicule n’émettant pas de gaz à effet de serre contribue à lutter contre le réchauffement climatique.

Malheureusement, le manque d’infrastructures de recharge et le temps nécessaire à la recharge qui dure généralement de plusieurs heures constituent actuellement une préoccupation majeure pour les conducteurs. Dans l’espoir de changer la donne, la société israélienne StoreDot et l’entreprise chinoise Eve Energy ont lancé la première production au monde de batteries capables de se recharger complètement en seulement cinq minutes.

Une entreprise soutenue par des géants

Il faut savoir que StoreDot compte parmi ses actionnaires des mastodontes tels que Daimler, BP, Samsung et TDK. En 2020, l’entreprise a levé 130 millions de dollars, ce qui lui a valu un titre honorifique de la part de Bloomberg New Energy Finance. Effectivement, StoreDot n’en est pas à ses débuts en matière de conception et de fabrication de batteries à charge extrêmement rapide. Certains de ses produits font déjà leurs preuves dans des smartphones, des drones ou encore des scooters électriques.

Des nanoparticules semi-conductrices

Les accumulateurs Li-Ion actuels possèdent une électrode en graphite dans laquelle les ions lithium stockent la charge. Cependant, ce procédé peut court-circuiter la batterie lorsque la vitesse de charge est élevée. La batterie de StoreDot utilise ainsi des nanoparticules semi-conductrices en remplacement du graphite. Celles-ci sont actuellement en germanium, mais l’entreprise prévoit de les remplacer par du silicium, lequel coute moins cher.

1000 batteries déjà produites

Pour prouver au monde entier l’efficacité de sa technologie, StoreDot a déjà produit 1000 exemplaires de sa nouvelle batterie à charge extrêmement rapide. Ces quelques unités seront notamment présentées à des constructeurs et à d’autres sociétés évoluant dans l’industrie automobile. Les batteries peuvent être complètement chargées en cinq minutes, mais pour que cela soit possible, il faut utiliser un chargeur beaucoup plus puissant que les modèles existants.

La firme israélienne estime ainsi qu’avec les infrastructures de charge actuelles, une charge de cinq minutes devrait procurer une autonomie d’environ 160 km. « Une batterie au lithium-ion à recharger pendant cinq minutes était considérée comme impossible », a déclaré Doron Myersdorf, PDG de StoreDot. Mais avec ces échantillons qui ont été fabriqués sur des lignes de production traditionnelles, la société veut démontrer que c’est faisable et qu’il s’agit d’un concept « commercialement prêt ».