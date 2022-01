Ce “Stonehenge” est un manuel en 8 langues pour reconstruire une société après un évènement apocalyptique

A travers le monde, de nombreux Stonehenge découverts posent encore question. Les Stonehenge sont des monuments construits par des civilisations anciennes, qui semblent être des constructions funéraires. Mais en Géorgie, il existe un édifice, les Georgia Guidestones, ou « Stonehenge américain », très contemporain et un peu particulier.

Il se trouve à Elberton, la capitale américaine du granite, et il a été construit en 1980 à la demande d’un homme se faisait appeler R. C. Christian, probablement pour Christian Rosenkreutz. Ce monument aurait pu être une simple œuvre d’art, si ce qui était inscrit sur sa façade ne posait pas question. En effet, sur ce Stonehenge, on peut lire les 10 commandements pour un Nouvel Ordre Mondial… Et c’est un brin inquiétant !

L’histoire des Georgia Guidestones

En 1979, Robert C. Christian envisage la construction d’un monument en granite et il achète deux hectares de terre. Il demande une construction hors norme et des inscriptions en huit langues différentes : anglais, espagnol, russe, chinois, arabe, hébreu, hindi et swahili. Il souhaite également que la construction puisse résister à toutes les catastrophes naturelles, afin de servir de guide à l’Humanité si la nôtre devait être détruite…

Sur le monument, on peut donc lire les dix commandements de ce que serait une civilisation meilleure après un apocalypse ! Après la construction, le propriétaire fait don de l’édifice au comté d’Elbert et demande qu’il soit conservé pour l’éternité… Et il insiste pour qu’il ne devienne jamais payant pour les visiteurs.

Le site attire de nombreux curieux et devient incontournable après le livre de Mark Dice, en 2005, Le manifeste de la résistance: l’auteur demande que ces pierres soient brisées en millions de morceaux et estime qu’elles ont une “origine satanique profonde“. Les pierres de Géorgie font l’objet de nombreuses théories et pourraient venir d’un ordre mystique apparu en Allemagne au XVème siècle : les rosicruciens, qui prétendaient avoir des connaissances échappant au commun des mortels.

Le monument en détail

Depuis sa création, la bâtisse fait l’objet de nombreux vandalismes, ajout de pierre, codes étranges… Mais, chaque fois, les services d’entretien lui redonnent son aspect originel. Les pierres de Géorgie se composent de six immenses blocs de granite de 5.87 mètres de haut chacun, et pèsent 108 tonnes ! La plaque du haut propose des messages en grec ancien, sanskrit, hiéroglyphe et babylonien. Ces premiers messages définissent l’objectif de la structure : “Que ces pierres nous guident vers un âge de la raison”.

Dans cette roche, un trou donne la date à midi, et un autre trou montre l’étoile polaire dans la colonne centrale. La plaque sur le sol donne, quant à elle, des explications avec des références astronomiques, et une phrase : “A ouvrir le…” Cependant, aucune date n’est mentionnée; on peut seulement voir le soleil se lever dans la fente de la colonne lors des équinoxes et solstices.

Quels sont donc les dix commandements du Nouvel Ordre Mondial ?

Maintenez l’humanité en dessous de 500 millions d’individus en perpétuel équilibre avec la nature.

Guidez la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité.

Unissez l’humanité avec une nouvelle langue mondiale.

Traitez de la passion, de la foi, de la tradition et de toutes les autres choses avec modération.

Protégez les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables.

Laissez toutes les nations gérer leurs affaires intérieures, et régler les dissensions externes devant un tribunal mondial.

Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles.

Équilibrez les droits personnels et les devoirs sociaux.

Faites primer la vérité, la beauté, l’amour en recherchant l’harmonie avec l’infini.

Ne soyez pas un cancer sur la terre, laissez une place à la nature.

Le premier commandement est peut-être celui qui suscite le plus de tergiversations: certains imaginent qu’un plan secret se trouve quelque part et qu’il va limiter la population mondiale à 500 millions d’individus… Un monument qui suscite bien des interrogations… Un ouvrage a d’ailleurs été publié par un auteur qui se prétend être le constructeur du monument; dédié à Thomas Paine, il s’intitule Le Siècle de la Raison, au cas où vous cherchez une lecture particulière…

Le siècle de la raison, ou Recherches sur la vraie théologie et sur la théologie fabuleuse Paine, Thomas (Author)