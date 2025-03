D’après cette étude scientifique, la Terre se dirige vers une nouvelle ère glaciaire

Le climat terrestre est loin d’être statique. Par exemple, la planète bleue traverse des ères glaciaires toutes les quelques dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers d’années. Au cours de ces périodes, à cause de la chute des températures, des calottes glaciaires se forment, couvrant de vastes zones pendant des milliers d’années. Cependant, les scientifiques ont toujours ignoré la véritable cause de ce type d’évènement. Aujourd’hui, grâce à une nouvelle étude parue dans la revue Science, ce mystère est désormais résolu. Qui plus est, les chercheurs à l’origine de l’article ont pu déterminer quand la prochaine ère glaciaire aura lieu.

Des rapports isotopiques comme base

Concrètement, Stephen Barker, chercheur à l’université de Cardiff au Royaume-Uni, et ses collègues ont étudié si des modifications subtiles de l’orbite de la Terre autour du Soleil pouvaient entrainer d’importants changements climatiques. L’équipe a examiné 800 000 ans de glaciation en s’appuyant sur des rapports isotopiques de l’oxygène provenant de fossiles de minuscules organismes appelés foraminifères extraits des grands fonds marins. Elle a ensuite associé ces données à des variations faibles mais cycliques des modèles orbitaux de la planète. Ces variations, connues sous le nom de cycles de Milankovitch, se produisent tous les 20 000, 40 000, 100 000 et 400 000 ans. Cependant, la communauté scientifique ne savait pas quel type de changement de l’orbite terrestre entrainait des ères glaciaires.

Un modèle précis

Sur la base de ce concept, le groupe de recherche de Stephen Barker a réussi à établir un modèle précis de corrélation entre les périodes glaciaires et des conditions orbitales particulières. D’après l’étude, les ères glaciaires commencent lorsque l’inclinaison axiale (obliquité) de la Terre diminue, provoquant une baisse de l’intensité de la lumière solaire au niveau des hautes latitudes. Ces périodes marquées par un froid glacial prennent fin quand un alignement spécifique de précession (cycle de 21 000 ans au cours duquel la planète vacille sur son axe) et d’obliquité se produit. Cela entraine une hausse des températures, et donc la fonte des glaciers.

Vers la prochaine ère glaciaire ?

La dernière glaciation a pris fin il y a environ 11 700 ans. La question est de savoir quand le prochain évènement du genre aura lieu. Selon les auteurs de l’étude, l’inclinaison axiale de la Terre tend actuellement à diminuer vers son minimum. À partir de leurs observations, les scientifiques ont calculé qu’une nouvelle ère glaciaire devrait commencer dans approximativement 11 000 ans. Toutefois, les émissions de gaz à effet de serre anthropiques, c’est-à-dire dues aux activités humaines, pourraient perturber les cycles naturels. Si ces émissions se poursuivent à leur rythme actuel, elles pourraient compromettre le cycle naturel des périodes glaciaires. « Selon les derniers rapports du GIEC, les humains ont déjà commencé à modifier le cours du climat en s’éloignant de sa trajectoire naturelle par l’émission de gaz à effet de serre », a expliqué Stephen Barker. Plus d’infos : science.org. Quelles seront les conséquences d’une période glaciaire sur le monde moderne ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .