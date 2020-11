Le mystérieux monolithe découvert dans l’Utah a disparu…

Il y a quelques jours, nous vous rapportions une information insolite. Des agents fédéraux avaient découvert un mystérieux cuboïde dans une zone reculée de l’Utah alors qu’ils survolaient la zone pour compter des mouflons.

Un monolithe d’origine inconnue

L’appartenance et l’origine du monolithe étaient inconnues, et les autorités n’avaient également aucune information sur le moment où il avait été planté là. Pour rappel, il mesurait plus de 12 pieds et était fermement ancré dans le sol. Les hypothèses et rumeurs ont ainsi fusé sur ce monolithe : Était-il d’origine extraterrestre ou humaine, dans cette dernière hypothèse, qui l’aurait implanté là et à quel moment ?

Certains ont supposé que ce cuboïde avait pu être une œuvre du sculpteur passionné John McCracken, décédé en 2011, qui avait déclaré à son fils, Patrick McCracken, qu’il aimerait bien laisser ses œuvres dans des endroits reculés pour qu’ils soient découverts ultérieurement. En tout cas, si le mystère de l’origine et de l’appartenance de ce monolithe n’a pas encore été résolu, il en est un autre qui vient de poindre son nez. Car figurez-vous que ce monolithe…a disparu.

Une disparition qui échauffe les esprits

C’est le samedi 28 novembre 2020 que les responsables ont annoncé la nouvelle. Apparemment, la mystérieuse structure avait été retirée dans la soirée du vendredi 27 novembre, selon les déclarations du bureau fédéral du Bureau of Land Management de l’Utah.

Le bureau a également affirmé qu’il n’avait pas retiré le monolithe. Fait intéressant (et troublant), les autorités avaient jugé bon de ne pas informer les internautes sur l’endroit où se trouve le monolithe, au risque qu’ils se perdent dans ces zones reculées et peu hospitalières de l’Utah.

Néanmoins, cela n’a pas empêché quelques aventuriers de s’y rendre, comme David Surber qui s’est rendu sur les lieux la semaine dernière et a publié quelques vidéos de la structure triangulaire. Il avait déclaré que le monolithe se situait près de Lockhart Basin Road, au sud de Moab.

Des hypothèses qui défient la logique

Quant à la manière dont le monolithe a disparu, le lieutenant Nick Street, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a supposé que quelqu’un avait pris le temps d’utiliser un certain type d’outil pour vraiment creuser et presque dans la forme exacte de l’objet et de l’y extraire.

Here is our official statement on the rumors surrounding the "#Monolith:" We have received credible reports that the… Publiée par Bureau of Land Management – Utah sur Samedi 28 novembre 2020

Malgré tout, cette supposition souffre de nombreuses incohérences notamment du fait que ce métal fait plus de 12 pieds de haut et que même s’il y a des routes à proximité, transporter les matériaux pour extraire le monolithe, puis le transporter, est une tache plus que compliquée.

Par ailleurs, le Bureau of Land Management a déclaré qu’il ne mènerait pas d’enquête car ce monolithe était considéré comme une propriété privée et que ce genre d’infractions était du domaine du bureau du shérif local. Pour l’instant, ce dernier n’a émis aucun commentaire et on ignore si ce mystère sera un jour résolu. En attendant, plusieurs internautes ont blagué sur le fait qu’ils aimeraient bien que le monolithe atterrisse près de chez eux.