Matériel de pêche : comment gagner en fluidité ?

Et si, l’été prochain, vous envisagiez une belle partie de pêche en mer ou en rivière ? Cette activité ne s’improvise pas, il faut savoir où trouver les poissons, mais également comment s’équiper convenablement, que ce soit en matériel de pêche (cannes, moulinets, lignes) ou en vêtements adaptés. Par ailleurs, la pratique de la pêche demande beaucoup de patience et de concentration.

Il existe des pêches actives ou sportives comme la pêche au bar et des pêches plutôt passives, comme la pêche en étang. Nous allons tenter de vous aider dans le choix du matériel adéquat pour pêcher en toute sérénité… Et éviter de faire de votre partie de pêche un cauchemar !

Le confort du pêcheur

Pêcher en étant confortablement installé et vêtu est l’une des clés de la réussite de votre partie de pêche ! Il vous faudra choisir des vêtements respirants pour l’été et bien entendu, parfaitement étanches. La pratique de la pêche demande parfois de passer de longues heures en plein soleil, la casquette semble donc indispensable à l’équipement du pêcheur.

C’est également le cas des bottes ou cuissardes en caoutchouc et d’une veste de flottaison pour la sécurité !

La canne à pêche

Évidemment, la canne à pêche est l’un des éléments indispensables à la pêche à la ligne ou en mer ! Il faut tenir compte de son poids, de sa longueur, mais également de sa qualité. Si vous prévoyez une pêche plutôt active, il faudra privilégier un matériel léger comme la fibre de carbone. Certes, elle est un peu plus chère que les autres, mais elle vous permettra de gagner en fluidité et en confort. Si votre budget est restreint, une canne tubulaire pourra vous permettre de passer de bons moments quand même !

En ce qui concerne sa longueur, il faudra qu’elle soit courte pour des pêches en étang ou en bord de rivière (petits poissons). Mais pour la pêche au bar ou en mer, mieux vaudra opter pour une canne longue.

Pour la marque, et c’est aussi valable pour les moulinets que nous verrons ensuite, n’hésitez pas à choisir une marque comme Daiwa qui vous assurera la qualité et le confort pour votre activité.

Le fil et le moulinet

Un moulinet se choisit en fonction de la canne, car il vient compléter celle-ci pour que votre pêche soit confortable. Il faudra également opter pour un moulinet solide afin de ne pas l’abîmer en cas de grosse prise. Pour la pêche au bar par exemple, choisir un moulinet Daiwa, c’est vous assurer une robustesse à toute épreuve.

Le fil de pêche reste également un élément indispensable et indissociable du moulinet… Trop fin, il va évidemment casser à la moindre prise, il faudra donc opter pour un fil autour de 0.35 mm qui vous permettra de grosses prises en limitant les risques de casse.

Le moulinet de pêche reste vraiment la pièce essentielle lors d’une traque du bar aux leurres… Il va vous permettre de lancer loin, de ramener le poisson, de lutter avec lui, jusqu’à le sortir de l’eau. Il faudra évidemment adapter votre moulinet aux poissons que vous souhaitez prendre !

Les leurres

Comme les moulinets, la canne à pêche ou le fil, les leurres font partie du kit de démarrage d’une partie de pêche. Et ils devront aussi s’adapter au poids de votre canne et à l’épaisseur de votre fil. Préférez généralement des leurres plutôt légers qui n’handicaperont pas votre ligne. N’hésitez pas à vous munir de plusieurs leurres aux formes et couleurs diverses, cela vous permettra d’en changer au cours de la journée et de savoir lequel attire le plus les poissons convoités.

D’autres accessoires peuvent être utiles à un pêcheur comme une épuisette pour les gros poissons, ou encore un coffre de rangement qui permettra d’organiser le matériel de pêche et de trouver la bonne pièce au bon moment !

Comment gagner en fluidité dans votre partie de pêche ?

Comme cité précédemment, la marque japonaise Daiwa réunit tous les critères de qualité et de robustesse que l’on peut attendre d’un matériel de pêche. Elle est d’ailleurs l’une des principales marques concurrentes de la célèbre Shimano. Chez Daiwa, ils allient la qualité des roulements au poids des plumes… Mais les moulinets Daïwa disposent également de freins puissants et endurants qui ne vous laisseront jamais dans l’embarras face à un gros poisson !

Pour être sûr d’acheter le bon moulinet, il faudra qu’il corresponde avec la technique de pêche que vous utiliserez. La taille de la bobine revêt également une importance capitale, puisque les lancers précis et lointains en résulteront. La manivelle devra quant à elle vous assurer une parfaite prise en main pour résister aux combats qui peuvent parfois la malmener.

Chez Daiwa, vous n’aurez que l’embarras du choix ! Pêche en bord de rive ou sur un bateau, il y aura forcément un modèle de moulinet qui répondra à vos attentes. Moulinet spinning ou à tambour tournant, il vous suffira de l’équiper d’un fil de qualité et de le monter sur une canne adéquate pour débuter vos parties de pêches en toute sérénité… Évidemment, sans aucune assurance de ne pas revenir bredouille, mais ce ne sera pas la faute de votre matériel !

Les différentes technologies proposées par Daiwa

Leader dans le domaine de la pêche en mer, Daiwa propose des produits originaux et très résistants aux épreuves de pêche et au temps. Le matériel de pêche s’est considérablement allégé depuis quelques décennies, et il a donc fallu développer de nouvelles technologies.

Daiwa peut se targuer de posséder l’une des innovations technologiques les plus marquantes en la matière : les roulements Magsealed. Ceux-ci permettent d’encapsuler les billes de roulement à l’intérieur d’un système parfaitement étanche. Les billes se trouvant dans un bain d’huile magnétisé qui assure un entretien faible et une pérennité, tout en les préservant de la corrosion.

Une autre innovation chez Daiwa : le système LT pour Light & Tough qui assure une redéfinition complète du moulinet. Ceci va permettre de diminuer considérablement son poids, sans jamais perdre de résistance aux éléments. On peut aussi noter la technologie de freinage ATD qui équipe la plupart des modèles spinning. Elle permet de ferrer le poisson tout en progression et évite les casses intempestives.

Moulinet Spinning ou Casting lequel choisir ?

Un moulinet spinning sera plus adéquat si vous avez besoin de réaliser des lancers lointains ou pour de petits leurres. Plus maniables que les moulinets casting (ou à tambour), ils vous permettront de diriger plus facilement les leurres.

Les moulinets casting s’adapteront mieux à la pratique du jigging, leur solidité et leur praticité vous faciliteront la tâche. Après quelques heures d’entraînement, ils vous permettront même de réaliser vos opérations de capture à une seule main !

Un large choix de modèles et de tailles

Pour une pratique légère, Daiwa recommande une taille de 2000 à 3000. En revanche, une pêche plus sportive demandera plutôt une taille de moulinet située entre 4000 et 5000. Quant aux tailles au-dessus de 5000, elles seront réservées aux très gros poissons en mer, par exemple. Ainsi, le modèle Legalis LT d’entrée de gammes permettra de couvrir différentes techniques de pêche. Il sera parfait pour des usages occasionnels et ne demandera que très peu d’entretien.

Pour des pêches plus régulières, mieux vaudra opter pour L’Exceler, le Fuego, le Caldia ou encore le Freams. Ils seront plus légers et rendront vos actions plus fluides ! Pour des pêches un peu plus lourdes, il faudra vous tourner vers le Black Gold ou le BG.

Enfin, si la pêche est votre passion et que vous la pratiquez de manière intensive, il faudra choisir un modèle haut de gamme comme Le Luvias, Le Certate ou l’Exist. Ils vous permettront de pêcher avec des technologies de pointe et de conserver un maximum de fluidité dans toutes vos actions. N’hésitez pas à mettre en pratique ces différents conseils pour vous assurer un bon repas entre amis !