True Studio : une maison container moderne et “clé en main” à partir de 50 000 euros

Modern Dwellings Sinc est une entreprise de construction de maisons containers, qui, pour le moment, ne possède qu’un seul modèle au catalogue. Construit avec un seul et unique container, il s’appelle le True Studio. Créé pour offrir une alternative aux habitations classiques, tout en conservant la modernité et le confort pour s’adapter à tous les styles de vie, la force du True Studio est d’être livré clé en main, aménagé et meublé ! Le principal objectif de l’entreprise étant de permettre à ses clients de se détendre et de profiter. Pas de tracasseries de travaux, ils s’occupent de tout, livrent la maison et vous n’avez plus qu’à vous installer ! Chaque True Studio est construit avec des matériaux, des appareils durables et des finitions de qualité pour créer un look moderne, épuré et intemporel. Découverte.

Une maison container de 15 m²

Les conversions de containers maritimes en maison d’habitation ont le vent en poupe… Il faut dire que la matière première reste très accessible, entre 3000 et 5000€ pour un container d’occasion. Ils se transforment en maison, en cabinet de thérapie, en bureau et même parfois en salle de classe ! Le True Studio by Oregon’s Modern Dwellings est une petite maison moderne qui se compose d’une chambre avec un lit pour deux, d’une cuisine et d’une salle de bain. Il dispose de deux entrées : l’entrée du porche à une extrémité et une porte d’entrée plus grande, plus lumineuse et vitrée sur le côté. Les concepte0urs ont choisi de conserver l’aspect métallique en le recouvrant de lattes de bois sombre posées à l’horizontal. Le True Studio est livré avec de nombreuses fonctionnalités de bases comme une isolation R-30, des éclairages à intensité variable, de nombreuses fenêtres, des luminaires modernes et une unité de chauffage et de climatisation mini-split. Il est prévu pour fonctionner à partir d’un branchement classique, mais il est possible de la rendre autonome en installant des panneaux solaires ou un Tesla Powerwall.

Dans la cuisine et dans la salle de bain

Cette maison container livrée clé en mains dispose d’une cuisine avec robinet et évier, cuisinière électrique 2 feux et hotte, mini réfrigérateur inférieur, armoires et étagères en bois sur mesure et ventilateur de cuisine. Dans la salle de bain, le sol est en pierre brésilienne et elle est livrée avec un pommeau de douche pluie, des luminaires modernes, un petit lavabo, du verre givré dans la douche, des toilettes à chasse d’eau classiques et un ventilateur de salle de bain.

Les caractéristiques techniques du True Studio

Le plancher est en bois franc, isolé à R21. Les portes et fenêtres sont en bois, construites sur mesure, tout comme les comptoirs et étagères qui le meublent. Cette maison container comprend deux entrées, en façade et latérale, et compte six fenêtres en tout. Elle dispose d’un éclairage à intensité variable, de prises USB intégrées. Un petit porche couvert avec entrée vient s’incruster dans la façade extérieur qui a conservé son aspect métallique d’origine.

Quelques options possibles

Le True Studio de base est vendu autour de 50 000€, mais de nombreuses options sont possibles :

Les systèmes TESLA Powerwall (prix de départ 10 000 $)

Un Goal Zero Battery & Solar System (prix de départ 5000$)

Des toilettes à incinération (2500$)

Un systèmes de technologie de maison intelligente (prix sur demande)

Le chauffage au sol radiant (2 000 $)

Une douche extérieure (850 $)

Les systèmes hors réseau (10 000 $)

La collecte des eaux de pluie (4000$)

(4000$) Garde-corps du pont supérieur et escaliers en colimaçon (25 000 $)

Appareils uniques au propane hors réseau (prix sur demande)

Une baignoire acrylique (1000$)

Des stores télécommandés (2000$)

Tous ces montants sont des prix de départ et peuvent être plus élevés en fonction de la personnalisation souhaitée par le client… Cette petite maison container, toutes options confondues reviendrait donc tout de même au minimum à 125 000$… Un peu chère peut-être par rapport à la surface non ? Retrouvez toutes les informations sur le True Studio sur le site internet Modern Dwellings Sinc, ou louez là sur AirBnb. (dans l’Oregon donc !)