ChatableApps, la toute première « aide auditive universelle » au monde

Selon les derniers chiffres rapportés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la perte auditive est un problème de santé qui touche plus de 460 millions de personnes à travers le monde. Le rapport indique aussi que la grande majorité de ceux qui en souffrent ne sont pas traités, faute de moyens. Heureusement que la technologie et l’intelligence artificielle sont là !

Mercredi 27 mai, ChatableApps a lancé une application d’aide auditive, baptisée « Universal Hearing Aid ». Il s’agit d’une appli très spéciale qui permet d’entendre plus clairement les conversations individuelles en supprimant les bruits de fond en temps réel.

Une appli dopée à l’intelligence artificielle : ChatableApps Universal Hearing Aid est une application mobile qui a été développée en étroite collaboration avec le Dr Andy Simpson, chercheur et spécialiste en traitement du signal neuronal auditif. L’appli présente la particularité d’utiliser l’intelligence artificielle pour supprimer les bruits de fond. Baptisée « VOXimity », l’IA est capable d’identifier la voix que l’utilisateur veut entendre. Elle utilise ensuite une technique de synthèse vocale neurale pour créer une nouvelle piste vocale totalement débarrassée des sons parasites.

Il s’agit d’une technique « complètement unique », comme l’explique Brendan O’Driscoll, le co-fondateur de ChatableApps : « il s’agit en fait d’une approche de réseau neuronal d’apprentissage profond de la séparation de la parole et du bruit qui n’applique pas de filtres à l’audio d’origine, mais qui écoute et réimprime un tout nouveau flux audio en temps quasi réel qui est une imitation de la voix uniquement composants de l’audio d’origine. »

Une aide auditive révolutionnaire

Dès que l’application ChatableApps Universal Hearing Aid est installée sur votre Smartphone, son utilisation est très simple : les utilisateurs n’auront juste qu’à déplacer deux curseurs de haut en bas pour régler l’aide auditive : l’un des curseurs sert à augmenter le volume de la voix, tandis que l’autre sert à supprimer les sons indésirables. L’appli permet ainsi d’entendre parfaitement les conversations, peu importe où ils se trouvent.

Crédit photo : Chatable

Pour ses concepteurs, il s’agit de la « première application capable de lutter contre l’épidémie auditive mondiale. » Comme l’explique le Dr Simpson : « mettre un cortex auditif sur un Smartphone est un rêve depuis longtemps. Pour autant que je sache, il s’agit de l’IA en temps réel la plus avancée jamais utilisée sur un téléphone […] La route a été longue, mais nos essais précliniques révèlent quelque chose d’une percée médicale: une aide auditive qui n’a pas besoin de tests auditifs et qui va directement entre les mains de personnes qui ne peuvent pas se permettre une aide auditive. » À noter que les essais précliniques en question ont été un véritable succès avec un taux de réussite de 86 %.

Pour mieux respecter la distanciation sociale

En plus d’être d’une grande aide pour les personnes souffrant de perte auditive, la nouvelle application ChatableApps devrait également aider à mieux respecter la distanciation sociale. « Vous pouvez placer le téléphone à côté de la personne qui parle, mettre vos écouteurs Bluetooth, marcher dix pieds plus loin et toujours pouvoir entendre quelqu’un avec une clarté parfaite », a indiqué Giles Tongue, le PDG de ChatableApps.

« Après les essais précliniques réussis, nous avons décidé de lancer immédiatement en raison de la demande urgente des audiologistes pour aider les personnes aux prises avec le coronavirus. Avec beaucoup de personnes incapables de se propager à cause de masques faciaux ou incapables de visiter une clinique auditive en cas d’urgence, notre application fournit une bouée de sauvetage qui aidera les gens à communiquer. »

L’application ChatableApps Universal Hearing Aid est disponible en téléchargement sur iOS et Android. Les utilisateurs pourront choisir entre la version gratuite (qui est quelque peu limitée) et la version payante, dont l’abonnement est de 12 euros par mois ou 70 euros par an.