Coronavirus : faut-il se faire vacciner contre la grippe en particulier cette année ?

D’ici quelques jours la campagne de vaccination contre la grippe en France débutera. Si l’on peut entendre que le vaccin anti-grippal protège du coronavirus, c’est faux ! En revanche, il semblerait que cette année, les autorités insistent sur la vaccination contre la grippe. Et la campagne sera mondiale !

Alors que l’on recommandait plutôt aux plus âgés de se faire vacciner ou aux personnes à risques (diabète etc), cette année, la vaccination est préconisée dès l’âge de 6 mois aux Etats-Unis. L’Académie de Médecine propose même de rendre ce vaccin obligatoire pour les soignants et les personnels sociaux. Elle demande aussi aux médecins de les proposer à tous leurs patients. On vous explique pourquoi !

Comme nous l’avons dit, le vaccin contre la grippe NE PROTEGE PAS du coronavirus, mais il est tout de même primordial cette année. En effet, l’épidémie de grippe fera son apparition comme chaque année, et les malades graves de la grippe apparaîtront aussi. En plus de ceux malades de la Covid 19.

Se faire vacciner éviterait dans un premier temps de saturer les services d’urgences et de réanimation. Et dans un deuxième temps, les personnes vaccinées contre la grippe seraient plus rapidement identifiées Covid en cas de symptômes. N’oublions pas que les symptômes de la Covid 19 sont similaires à ceux d’une grippe classique !

Et pour les personnes à risques

Le vaccin contre la grippe est encore plus important chez les plus de 65 ans, mais également chez les patients atteints de maladies chroniques. Les femmes enceintes, les personnes en situation d’obésité ou celles qui ont des personnes vulnérables dans leur entourage seront fortement encouragées à se faire vacciner.

Rappelons que le vaccin contre la grippe est entièrement pris en charge par la sécurité sociale, et qu’il peut se faire par une infirmière libérale ou votre médecin traitant. Renseignez-vous, certains pharmaciens proposent également la vaccination en officine.

Photo d’illustration goodluz / Shutterstock