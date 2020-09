Covid-19 : déploiement de deux camions pour une opération de dépistage mobile en Île de France

Le dépistage massif des populations semble devenir une évidence pour limiter la propagation du coronavirus. Les zones rouges de circulation active du virus s’ajoutent petit à petit aux 17 départements de départ. En île-de-France, les dépistages se font dans des délais anormalement longs, les « drive-covid » sans rendez-vous sont pris d’assaut.

Il faut parfois attendre des heures devant un laboratoire pour espérer se faire dépister. Mais l’Île-de-France, ce sont aussi des petits villages ruraux qui n’ont pas forcément accès aux grands laboratoires des villes. Pour palier ce manque la région lance l’opération dépistage mobile de la Covid-19. Explications.

Pourquoi des unités de dépistage mobiles ?

La région Île-de-France souhaite rendre les tests de dépistage accessibles au plus grand nombre, notamment aux abords des gares franciliennes. Cela permettra également de réduire les temps d’attente sur les points habituels de dépistage. Cette initiative entre dans le cadre de la « région solidaire » menée par sa présidente, Valérie Pécresse.

Comment ça marche ?

MobilTest, ce sont deux camions qui stationneront chaque jour de septembre à deux endroits différents. Les professionnels de santé à bord, pourront réaliser des tests RT-PCR gratuitement et sans ordonnance. Rappelons que les tests RT-PCR déterminent la présence du virus. Ils sont à effectuer en cas d’apparition de symptômes (fièvre, toux, fatigue, perte du goût et de l’odorat). Mais également en cas de contact de plus d’une heure avec une personne contaminée (cas contact).

Des tests TROD également possibles :

Les tests TROD (tests rapides d’orientation diagnostique) permettent de détecter la présence d’anticorps. Et donc de connaître l’état d’immunité d’un patient face à la Covid-19. Les résultats seront fournis avec la collaboration de grands laboratoires en moins de 24h. Ceci afin de briser les chaînes de contaminations et protéger les proches de ceux qui auront été testés positifs.

Des bus mobiles à compter du 10 septembre :

Les communes rurales de la région Île-de-France se verront proposer des bus de dépistage itinérants. Ces dépistages se feront en collaboration avec la Croix Rouge Française et l’Ordre de Malte afin de dépister les populations les plus isolées de la région.

Une initiative intéressante pour pouvoir dépister le plus grand nombre de personne et tenter d’endiguer cette « seconde vague »…

Photo de couverture Medical-R / Shutterstock