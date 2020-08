Maladie de Lyme : un laboratoire nantais espère lancer un vaccin d’ici 2025

Avec les beaux jours reviennent des bestioles dont on pourrait largement se passer… Puces, tiques, moustiques, ces indésirables piquent ou mordent et envahissent notre espace vital. Parmi eux, la tique est probablement la plus sournoise !

Elle se niche au creux de votre cou et de vos aisselles et se nourrit de votre sang. Si elles ne sont pas dangereuses dans la plupart des cas, elles sont cependant pour certaines, porteuses d’une maladie grave : La Maladie de Lyme. D’autant plus qu’il n’existe encore aucun vaccin pour contrer cette maladie… Cela pourrait changer en 2025 grâce à un laboratoire nantais !

La maladie de Lyme en quelques mots

Cette maladie touche de plus en plus de personnes en France. En 2018, 68530 cas ont été diagnostiqués et ce chiffre ne relate apparemment pas la totalité des cas. Un diagnostic tardif peut avoir de graves conséquences sur l’homme : paralysie, accident cardiaque. Si elle n’est pas traitée, la maladie de Lyme peut s’avérer fatale.

Les symptômes à connaître

Après la morsure, la tique gorgée de sang tombera d’elle-même si vous ne l’avez pas vue. Si, après quelques jours, une tâche rouge en forme de cercle apparaît, il faut immédiatement consulter un médecin. L’érythème migrant est le premier signe d’alerte. De la fièvre, une fatigue soudaine et des ganglions ne sont pas bons signes. Une paralysie du visage, des douleurs articulaires ou des manifestations oculaires peuvent également laisser présager du diagnostic.

Un vaccin pour 2025 ?

Depuis une dizaine d’années le laboratoire Valneva (Nantes), travaille sur un vaccin contre cette maladie. Les premiers tests quant à l’innocuité du vaccin sur l’Homme sont déjà validés. Le test sur 16000 personnes devrait être fait en 2022. Ce vaccin sera universel et protégera de toutes les espèces de tiques, elles sont différentes en fonction des régions du monde.

Comment retirer une tique :

Si vous découvrez une tique, il faut prendre garde à ôter la tête de votre corps. Pour se faire, le mieux est de posséder une pince à tique qui va permettre de prendre la tique, de la faire tourner sur elle-même, puis de tirer doucement pour la retirer. Une pince à épiler peut également faire l’affaire à condition de faire tourner la tique ! Attention, veillez à jeter la tique à la poubelle ou à la brûler, elles sont assez coriaces et pourrait aussi s’en prendre à vos chiens ou chats ! Une fois la tique enlevée, il faudra désinfecter et surveiller la piqûre pendant les quelques jours suivants.

