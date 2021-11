Les concerts d’Orelsan gratuits (à vie) si vous trouvez ce ticket d’or !

Même si vous n’êtes pas un(e) grand(e) fan de rap, impossible de passer à coté du phénomène Orelsan. Que ce soit pour ses textes sujets à polémique ou pour son talent incroyable selon certains, tout le monde a déjà entendu parler de ce jeune homme originaire de Normandie.

Son dernier album, Civilisation, paru ce vendredi 19 Novembre 2021, a été certifié disque d’or en à peine 24h. Et pour cause, une promotion cousue main : un documentaire sur l’artiste sorti quelques semaines avant l’album, et 5 tickets d’or glissés dans les pochettes des disques physiques.

Un rappeur engagé

Orelsan, de son vrai nom Aurélien Cotentin, est réputé pour ne pas mâcher ses mots. Quelques un de ses textes ont d’ailleurs fait polémique au cours de sa carrière, entrainant même sa déprogrammation de plusieurs concerts et festivals.

Grossier, choquant voire carrément insupportable pour certains, cet artiste n’en est pas moins engagé, et défend multitude de causes et de classes dans ses opus. Il n’hésite pas à incarner des personnages dans ses textes, afin de mettre en mots les souffrances des personnes qu’il souhaite représenter, comme c’est le cas dans « suicide social » notamment.

Le mal être de ses pairs et des générations à venir est un sujet qui lui tient a cœur, comme en témoigne son titre « Notes pour trop tard ». La politique, les inégalités, le racisme mais également l’environnement sont des thèmes qu’il aborde sans politesse, et pour lesquels il prend fermement position.

Une promotion parfaitement menée

Afin de rendre son message accessible au plus grand nombre, Orelsan sait s’y prendre: un documentaire de 6 épisodes sur sa vie, tourné par son frère Clément Cotentin, est sorti sur Amazon Prime quelques semaines seulement avant la sortie de son dernier album. De coutume très discret sur sa vie privée, c’est un coup marketing très bien pensé.

Mais le jeune artiste fan de mangas ne s’arrête pas là : à la façon de Willy Wonka dans Charlie et la Chocolaterie, Orelsan a glissé un ticket d’or dans 5 pochettes de son album fraichement pressé.

Disponible dans toutes les grandes enseignes, il vous suffit d’acquérir son disque physique pour avoir une chance de gagner la possibilité de vous rendre à vie dans ses concerts, et avec la personne de votre choix ! (attention toutefois, seuls les concerts solo de l’artiste sont concernés; ce ne sera pas le cas des festivals).

Par ailleurs, Orelsan a fait éditer ses disques de 15 façons différentes: un disque aux couleurs de chaque chanson de l’album. Ils ne sont d’ailleurs pas tous fabriqués dans les mêmes quantités, un autre coup marketing qui donne un côté collector aux modèles les plus rares, comme pour le morceau “La quête” : seulement 500 disques pressés à l’effigie de ce titre, et signés de la main de l’artiste. De quoi ravir les fans !

Qu’on l’aime ou pas, son engagement pour des causes qui lui tiennent à cœur, et le courage qu’il faut pour aborder certains sujets sensibles (pour ne pas dire explosifs, comme en témoigne le premier morceau paru de l’album, “l’odeur de l’essence”) méritent d’être salués.