OKTAV, le Deezer des partitions pour piano

Vous avez peut-être pour passion la musique et le piano en particulier. Que vous soyez expert ou débutant, l’apprentissage du piano se fait tout au long de la vie. Le piano est un instrument de musique qui peut être à queue (cordes horizontales) ou droit (cordes verticales), et même désormais numérique. Cet instrument a été inventé par l’Italien Bartolomeo Cristofori qui déplorait le manque de contrôle des musiciens sur le niveau sonore du clavecin, créant l’ancêtre du piano moderne au début du 18e siècle. Lorsque l’on est pianiste, apprendre de nouvelles partitions, c’est un peu comme découvrir un nouveau roman pour un lecteur… Saviez-vous qu’il existait une sorte de Deezer des partitions pour piano, qui donne accès à plus de 20 000 partitions ? Le nom de cette bibliothèque : OKTAV. Nous vous présentons tout de suite cette mine d’or de partitions qui s’adresse à tous les pianistes…

Les partitions de qualité, des produits rares !

L’apprentissage du piano, ou de tout instrument d’ailleurs, passe aussi généralement par l’apprentissage du solfège. Les partitions de piano sont une suite de notes de musique et d’autres symboles qui permettent de lire une mélodie. Les partitions de qualité ne sont pas des éléments faciles à trouver, en particulier sur le net. En effet, les partitions disponibles sont souvent incomplètes, mal écrites ou peu lisibles, et elles ne respectent pas toujours le droit d’auteur. Quand on est débutant, mettre la main sur des partitions pas trop complexes peut également s’avérer difficile. De plus, si, par hasard, vous parvenez à trouver une partition, il faut alors créer un dossier sur votre PC qui vous servira de bibliothèque, en souhaitant que votre ordinateur ne fasse pas des siennes, sinon vous perdriez le fruit de vos difficiles recherches. Et si une application permettait d’accéder à de nombreuses partitions en ligne ? Celles-ci seraient classées dans une bibliothèque que vous pourriez consulter depuis n’importe quel endroit ou appareil ? Cette application innovante, c’est OKTAV qui va permettre à tous les pianistes d’accéder à plus de 20 000 partitions classées méthodiquement dans une bibliothèque… Le plaisir du piano sous toutes ses formes !

OKTAV, c’est quoi ?

OKTAV est une grande bibliothèque en ligne qui s’adresse aux pianistes débutants comme aux experts. Tous les passionnés de piano trouveront forcément leur bonheur… OKTAV, c’est plus de 20 000 arrangements de tous niveaux, en provenance d’éditeurs connus dans le monde des partitions musicales comme Universal, Bahreinter, Schott ou Faber Music. Avec des documents numériques parfaitement lisibles et complets, il en est terminé des partitions incomplètes, anciennes ou sur lesquelles il manque quelques notes par exemple. L’un des plus grands avantages de cette application est de fonctionner avec un algorithme intelligent, c’est-à-dire qu’il est étudié pour que vous puissiez progresser dans la pratique de votre instrument favori, le piano. OKTAV va, en effet, vous proposer à chaque connexion des morceaux personnalisés qui seront « raccords » avec vos goûts musicaux, mais également avec votre niveau de pratique actuel. En plus de ses quelques 20 000 partitions, OKTAV met aussi à disposition différents contenus d’apprentissage tels que des méthodes de piano et des cahiers d’exercices pour améliorer ses compétences au piano. Ces contenus sont toutefois principalement disponibles en anglais pour le moment.

OKTAV, comment ça marche ?

Pour disposer des partitions accessibles à votre niveau de piano, il suffit d’abord de sélectionner votre niveau parmi les quatre proposés :

Débutant (Niveau 0 à 25)

Ambitieux (Niveau 25 à 50)

Avancé (Niveau 50 à 80)

Virtuose (Niveau 80 à 100)

Vous êtes également invité à renseigner vos genres musicaux préférés afin que l’algorithme vous recommande les morceaux les plus susceptibles de vous plaire. En choisissant le mode débutant, vous aurez directement accès à des partitions accessibles comme Les Chariots de feu du regretté Vangelis, ou encore le célèbre refrain de La Cucaracha par exemple. Mais vous trouverez aussi des arrangements faciles de morceaux connus tels que la Lettre à Élise ou Canon de Pachelbel. En mode virtuose, vous retrouverez des morceaux de Liszt, Beethoven ou Chopin d’un niveau bien supérieur ! Vous aurez également accès à plusieurs suggestions de partitions comme les plus populaires du moment dans l’appli, les dernières nouveautés ou encore le classement établi par OKTAV. Libre à vous de naviguer comme bon vous semble, tester des airs musicaux que vous ne connaissez pas encore, constituer vos propres playlists…

OKTAV, combien ça coûte ?

Une telle bibliothèque de partitions parfaitement achalandée et mise à jour fréquemment ne peut évidemment pas être gratuite… Mais comme vous allez le voir, l’investissement est minime par rapport au contenu proposé. Une partition achetée à l’unité en ligne coûte entre 3 et 5€, un budget conséquent si vous souhaitez vous créer une bibliothèque d’une centaine de partitions. OKTAV propose deux abonnements différents :

Un abonnement annuel à 8,25€ par mois. Cet abonnement est particulièrement avantageux pour les joueurs réguliers et permet de réaliser une économie de 36% par rapport à l’abonnement mensuel. Vous aurez un accès illimité à tous les arrangements, des recommandations personnalisées, la possibilité d’imprimer 24 partitions sans frais additionnels et une réduction de 75% sur les impressions supplémentaires. Vous bénéficierez également d’un essai gratuit de 7 jours.

Un abonnement mensuel à 12,90€ par mois qui vous donnera les mêmes avantages. En revanche, vous ne disposerez que de 2 impressions incluses et d’une réduction de 66% sur les impressions supplémentaires.

OKTAV propose également l’achat de partitions à l’unité, pratique si vous n’avez besoin que de quelques partitions par an, mais plus onéreux si vous êtes un gros consommateur ou si vous trouvez l’application tellement géniale que vous devenez accroc !

Quels styles disponibles sur OKTAV ?

Il va être difficile de lister les genres musicaux disponibles dans la bibliothèque tant ils sont nombreux et éclectiques… Rock, jazz, musiques de films, pop, musiques classiques, grands musiciens des siècles passés ou musiciens contemporains, tout est possible sur OKTAV. Vous pourrez également découvrir aléatoirement des musiques encore inconnues que vous pourriez prendre plaisir à apprendre et à jouer devant vos amis.

Pourquoi choisir une bibliothèque en ligne ?

Lorsque l’on recherche une partition, cela peut parfois prendre des heures avant de trouver l’objet de son désir… Avec une bibliothèque telle que celle proposée par OKTAV, tous les trésors sont concentrés au même endroit et classés par vos soins… Vous n’aurez plus besoin de créer des dossiers sur votre PC, vous aurez accès à toutes vos partitions depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Et vous pourrez même écouter quelques extraits audios avant de choisir votre partition. Par ailleurs, vous pourrez profiter du lecteur de partitions intégré et annoter numériquement vos partitions, zoomer, dézoomer, lancer un métronome… De nombreux outils qui vous faciliteront l’apprentissage ou vous permettront de vous perfectionner dans votre pratique musicale.

Article Partenaire