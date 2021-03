De plus en plus de boutiques proposant du CBD ouvrent en France

Le CBD est probablement le produit du moment ! Il est vrai qu’avec l’ambiance générale qui règne dans le monde actuel, les produits qui permettent de se relaxer légalement deviennent une nécessité ! Contenant moins de 0.2% de THC, substance psychotrope en revanche, le CBD n’est plus considéré comme une drogue depuis la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 novembre dernier. L’interdiction de vendre du CBD a en effet, été jugé illégale en France au nom de la libre circulation des marchandises ! Depuis lors, le CBD connaît un énorme boom dans notre pays !

Rappelons que le CBD n’est pas de la résine de cannabis ! C’est une substance naturelle, extraite de la fleur de chanvre. Elle ne possède ni effet, ni risque d’accoutumance. Les fleurs de chanvre justement deviennent une alternative aux traitements chimiques que l’on peut prendre pour se détendre. Ou retrouver le sommeil, éviter les insomnies, bref, vaincre le stress ambiant.

Les fleurs de chanvre possèdent une action régulatrice des humeurs. Elles peuvent permettre de diminuer le rythme cardiaque, soulager les maux de tête liés au stress. Elles seraient un véritable remède contre le stress ambiant et permettraient d’atteindre une sérénité plus que recherchée aujourd’hui.

Comment consommer les fleurs de chanvre ?

Les fleurs de chanvre se présentent sous différentes formes : gélules, huiles ou fleur naturelle. Il est possible de les consommer en infusion, la forme la plus courante étant la tisane de fleurs de chanvre à prendre le soir avant de se coucher ! Elles peuvent aussi entrer dans une olfactothérapie…

Ainsi les disposer dans une coupelle et respirer leurs parfums quelques minutes par jour peut également avoir un effet bénéfique sur le stress accumulé. Bien sûr, il est également possible de les vapoter moyennant l’achat d’un vaporisateur à herbes. Elles peuvent également s’insérer dans les ingrédients d’une recette de cuisine, même si les effets seront plus longs à être ressentis.

Les boutiques poussent comme des champignons

De nombreuses boutiques spécialisées dans la vente de cannabis légale et de produits contenant du CBD ouvrent un peu partout dans l’hexagone. Si les premières boutiques ont ouvert leurs portes il y a quelques années, aujourd’hui, les sites internet dédiés ouvrent ce marché en pleine croissance à la France entière.

Les premières franchises

My BudShop c’est l’histoire de Morgan qui décide de travailler avec son frère et sa sœur. Ils se spécialisent dans les produits autour du CBD comme les huiles ou les produits cosmétiques. Les fleurs de CBD My BudShop deviennent une référence en la matière… Toutes d’origine naturelle et venues de Suisse ou d’Italie, elles sont toutes homogènes, tant dans la teneur en cannabinoïdes que pour leurs aspects ou leurs goûts.

Mais l’équipe My BudShop ne s’arrête pas à la vente de produits à base de CBD ! En entrant dans l’une des boutiques ou En vous baladant sur le site internet, vous trouverez des conseils avisés et des produits adaptés à vos besoins… Certaines fleurs sont relaxantes, d’autres énergisantes et il s’agit de bien choisir son produit. Les équipes du magasin sont là pour vous aider à faire le meilleur choix !

Article Partenaire