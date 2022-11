Novoma, un pack de compléments alimentaires « Stress & Sommeil » pour affronter l’hiver en toute sérénité

La période automnale est l’une des plus difficiles à vivre pour notre organisme… Le froid revient, et avec lui, le moral baisse, et les difficultés d’endormissement se font de plus en plus présentes… À l’automne, le changement d’heure agit aussi sur notre horloge biologique et peut parfois entraîner des conséquences sur notre sommeil. C’est donc la période idéale pour s’aider de compléments alimentaires sains et naturels, comme ceux que nous allons vous présenter. Le pack Stress & Sommeil de chez Novoma (ex Nutrivita) va vous aider à retrouver un sommeil de qualité et à réduire votre stress de manière significative, uniquement avec des mélanges de plantes et de produits naturels. Découverte.

Novoma c’est qui ?

Alexandre et Lucas sont originaires du Gers, et tous deux passionnés de micronutrition. À l’origine de la création de Novoma, les deux amis en avaient simplement assez de trouver des compléments dont les origines pouvaient s’avérer douteuses et vendus au prix fort… Convaincus que les compléments alimentaires sont indispensables à améliorer la qualité de vie des utilisateurs tout en conservant une alimentation saine, les deux hommes fondent alors Novoma (ex Nutrivita) en 2012. Motivés par la volonté de changer les choses et de proposer des compléments alimentaires dignes de confiance, efficaces et de haute qualité ! Les compléments alimentaires proposés par l’entreprise sont tous à base de minéraux, vitamines et extraits de plantes et permettent de répondre à de multiples besoins de l’organisme… Leur aventure a commencé par le plus célèbre des compléments alimentaires : la Vitamine C, puis a évolué vers d’autres produits sans jamais déroger à leur règle première : ne faire aucun compromis sur la qualité.

Le pack Stress & Sommeil qu’est-ce que c’est ?

Ce pack innovant de l’entreprise Novoma vous promet de prendre soin de votre sommeil et de vous aider à vaincre les nuits blanches, réveils nocturnes et autres difficultés d’endormissement. Le pack Stress & Sommeil combine en fait deux compléments qui vous permettront de retrouver sérénité et sommeil réparateur. Le premier élément de ce pack est la plante Ashwagandha Bio KSM-66® ou plutôt sa racine, qui permet d’aider l’organisme à gérer différents stress provoqués par le surmenage, le travail ou des chocs émotionnels. Cette plante contribue à réduire le stress et l’anxiété, et améliore la qualité du sommeil, notamment en réduisant les insomnies et les difficultés à s’endormir. Le second élément du pack se présente sous la forme d’un mélange de plantes appelé « Formule Sommeil », et combine des extraits de plantes (passiflore, mélisse, pavot de Californie, etc.), connues pour les actions ciblées sur le sommeil… Aucune des plantes sélectionnées ne provoquera d’accoutumance, mais elles favoriseront pendant une période donnée, un sommeil profond et réparateur amenant le corps à se relaxer plus facilement.

L’ashwagandha bio en détail…

L’ashwagandha est également connue sous le nom de ginseng indien, mais elle est encore peu utilisée en Europe. Utilisée depuis très longtemps dans la médecine ayurvédique, elle est donc originaire d’Inde et dotée de nombreux bienfaits pour la santé, mais également de quelques effets secondaires. Scientifiquement appelée Withania somnifera, elle se présente sous la forme d’un petit arbrisseau aux feuilles ovales et contribue à réduire l’anxiété et le stress, et par ailleurs à améliorer la qualité du sommeil en réduisant les insomnies ainsi que le temps d’endormissement qui rappelons-le doit être d’une dizaine de minutes. L’ashwagandha possède aussi des vertus anti-inflammatoires et antioxydantes de même que des effets revitalisants. Chez Novoma, ils ont choisi la référence mondiale de cette plante, à savoir le KSM-66® qui fait que chaque gélule contient 500 mg de poudre d’extrait de racines d’Ashwagandha Bio KSM-66® concentré en withanolides, les principes actifs à l’origine des vertus de la plante. La plante sélectionnée a fait l’objet de nombreux essais cliniques, 22 exactement, avec une extraction aqueuse qui permet de préserver son pouvoir naturel de guérison sans aucun ajout d’alcool ou de solvant chimique.

Quelles sont les plantes de la Formule Sommeil ?

Chaque gélule de la Formule Sommeil contient un mélange de mélatonine végétale, mélisse, passiflore, pavot de Californie, valériane et houblon, qui, ont chacun un rôle déterminant dans la réduction du stress et la faculté de vous aider à mieux dormir.

La mélatonine est celle que l’on appelle l’hormone du sommeil, et est naturellement produite par la glande pinéale du cerveau à partir de la sérotonine. Cette mélatonine est secrétée lorsque la lumière naturelle baisse d’intensité et prépare l’organisme à dormir… La mélatonine utilisée par Novoma est 100 % végétale et issue de millepertuis, une plante vivace à fleurs jaunes.

La mélisse est une plante vivace qui nous vient de Méditerranée et que les Grecs utilisent depuis l’Antiquité. Elle est connue pour faciliter la relaxation, apaiser le système nerveux, et donc réduire les troubles du sommeil. Elle a aussi des propriétés antivirales et antispasmodiques.

La passiflore, plante à grosses fleurs violettes qui nous vient d’Amérique du Sud, est aussi la fleur du fruit de la passion… Les aztèques l’utilisaient déjà dans de nombreuses potions aux propriétés relaxantes. En médecine actuelle, elle est très utilisée pour aider à l’endormissement, mais également pour traiter les problèmes d’addiction, soulager les maux de tête, ou les crises d’asthme.

Le pavot de Californie est une espèce de coquelicot à fleurs jaunes, utilisé depuis très longtemps en Inde et aux États-Unis pour aider à dormir. Il est connu pour favoriser la relaxation et améliorer la qualité du sommeil naturel. C’est aussi une plante qui permet de lutter contre les angoisses, l’anxiété et le surmenage.

Le houblon, enfin, est la dernière plante de cette formule spéciale sommeil… C’est une plante grimpante que l’on trouve en Europe et qui est un élément essentiel dans le brassage de la bière… Pourtant, cette plante est aussi utilisée en médecine traditionnelle, connue pour soulager la nervosité, aider à la relaxation, et donc réduire les troubles de sommeil.

Grâce à cette synergie de plantes naturelles, et couplée à l’ashwagandha bio, le Pack Stress & Sommeil promet des effets immédiats dès les premières prises, mais sans aucun effet secondaire, ni accoutumance telle que l’on pourrait la connaître avec un traitement chimique.

Article Partenaire