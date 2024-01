Les 10 meilleurs générateurs de texte IA pour un excellent contenu

Depuis leurs débuts, les générateurs de texte génératifs basés sur l’IA ont révolutionné le processus de création de contenu. Ils offrent une alternative puissante aux méthodes d’écriture traditionnelles pour les créateurs de contenu souhaitant rédiger des blogs, des articles ou toute autre chose. Fournissez simplement à l’IA une invite simple et regardez le texte enrichi être automatiquement généré. Il est ultra-rapide, remarquablement efficace et de bonne qualité.

Cependant, si vous souhaitez obtenir les meilleurs résultats correspondant à vos objectifs de contenu spécifiques, à vos préférences de style et, surtout, augmenter l’engagement de vos lecteurs, vous devez choisir celui avec lequel travailler. Ce guide est là pour vous aider. Ci-dessous, nous examinerons 10 des meilleurs générateurs de texte IA actuellement disponibles sur le marché. Nous aborderons leurs principales fonctionnalités, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leurs structures tarifaires pour vous aider à choisir l’outil parfait pour vos besoins.

Nos choix des 10 meilleurs générateurs de texte IA

Voici la liste des 10 meilleurs générateurs de texte IA pour révolutionner votre processus de création de contenu avec un mélange d’efficacité, de qualité et de créativité :

Rédacteur IA HIX – Meilleur générateur de texte AI général Undetectable AI – Le Meilleur Outil de Rédaction IA Indétectable pour Humaniser un Texte IA Wirtesonic – Idéal pour la création de contenu optimisé pour le référencement Notion AI – Idéal pour surmonter le blocage de l’écrivain Jaspe – Idéal pour un usage professionnel

Rédacteur IA HIX – Meilleur générateur de texte IA général

Rédacteur IA HIX se classe souvent en tête du classement des auteurs d’IA, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Propulsée par GPT-3.5 et GPT-4 en option, cette plate-forme pratique utilise certaines des meilleures technologies d’IA générative du secteur pour produire un contenu entièrement original et de haute qualité pour ses utilisateurs.

L’avantage le plus important de Rédacteur IA HIX réside dans ses plus de 120 ensembles incroyables de générateurs de texte IA distincts, prêts à vous aider dans tout, de la rédaction d’articles et de blogs à la paraphrase, au résumé, à la réécriture, etc. Et il peut également générer tout cela dans 50 langues différentes, s’adressant facilement à une base d’utilisateurs mondiale.

Il produit une écriture qui élimine le souci des accusations de plagiat et peut générer des idées qui aident à briser le blocage de l’écrivain. C’est facilement l’un des rédacteurs IA les plus puissants et les plus complets disponibles aujourd’hui. La meilleure partie ? Vous pouvez commencer à utiliser Rédacteur IA HIX gratuitement sans aucune inscription requise, ce qui est idéal pour les nouveaux utilisateurs qui font leurs premiers pas dans l’écriture assistée par l’IA.

Tarifs

Rédacteur IA HIX propose un forfait entièrement gratuit pour les nouveaux utilisateurs. Mais si vous souhaitez l’utiliser de manière sérieuse ou professionnelle, vous devrez souscrire à l’un des plans premium flexibles. Les prix commencent à seulement 9,99 $ par mois avec 20 000 mots GPT-3,5. Vous pouvez également consulter le page de tarification de l’écrivain HIX AI pour plus de détails.

Avantages

Offre plus de 120 solutions de rédaction IA uniques

Un plan entièrement gratuit pour que les nouveaux utilisateurs puissent tester le terrain

Texte de sortie de haute qualité, original et sans plagiat

Les inconvénients

Les débutants peuvent être dépassés par le nombre d’outils disponibles

Undetectable AI – Le Meilleur Outil de Rédaction IA Indétectable pour Humaniser un Texte IA

Undetectable AI apporte une révolution dans la technologie IA, fournissant un outil unique pour humaniser sans effort le texte généré par l’IA. En tant qu’outil d’humanisation de l’IA le plus compétent, nous transformons le contenu textuel robotique et impersonnel en un discours semblable à celui d’un humain et réaliste. Notre outil de réécriture révolutionnaire utilise des algorithmes avancés spécifiquement conçus pour capturer les particularités authentiques humaines.

Cela aboutit à un contenu produit par l’IA qui est pratiquement indiscernable de la prose générée par l’homme. Notre technologie est basée sur la conviction que maintenir le toucher humain à l’ère de l’intelligence artificielle est essentiel.

Undetectable AI est bien plus qu’un outil de modification de texte ; c’est ainsi que nous comblons le fossé entre les humains et l’IA, rendant la communication digitale plus personnelle et moins artificielle. Expérimentez le futur de l’humanisation de l’IA avec Undetectable AI – parce que la meilleure IA est celle qui donne l’impression d’être indétectablement humaine.

Tarifs

Undetectable AI a une tarification échelonnée, commençant à 10 $ par mois pour 10,000 mots. Payez 30 $ et vous obtenez une réécriture de 100,000 mots. Des remises sur commande annuelle peuvent également vous aider à vérifier plus de mots et épargner plus d’argent.

Les avantages d’Undetectable AI

Undetectable AI peut produire des sorties de qualité sans aucune erreur.

Le texte réécrit par Undetectable AI reste toujours fidèle au sens originel, et aucune idée ou message ne seront dénaturés.

Tout ce qui est produit sera unique et libre de tout plagiat.

Les inconvénients d’Undetectable AI

L’outil basé sur navigateur est buggé et peut ne pas fonctionner sur tous les navigateurs.

Le résultat peut parfois sembler simpliste.

Writesonic – Idéal pour la création de contenu optimisé pour le référencement

Writesonic est un autre générateur de texte IA très apprécié, remarquable pour sa convivialité et sa technologie haut de gamme. Il est alimenté par GPT-3.5 et GPT-4 en option, et s’est avéré particulièrement populaire auprès des utilisateurs professionnels souhaitant créer un contenu optimisé pour le référencement et riche en mots-clés.

En fait, Writesonic dispose de son propre outil d’optimisation SEO intégré, lui permettant d’identifier des mots-clés cibles pour votre niche industrielle et des types d’articles spécifiques. Alternativement, vous pouvez télécharger votre propre liste de mots-clés et l’utiliser pour générer des articles, des articles de blog, etc. optimisés pour le référencement.

Tarifs

Comme la plupart des meilleurs générateurs de texte IA, Writesonic propose un plan gratuit que les nouveaux utilisateurs peuvent essayer, qui prend en charge jusqu’à 10 000 mots générés chaque mois. Il propose également trois forfaits payants, avec des prix commençant à seulement 13 $ par mois.

Avantages

Très efficace en matière de référencement

Peut scanner Internet pour obtenir des informations à jour

Également capable de générer des images IA

Inconvénients

Peut être un peu délicat pour les débutants

Notion AI – Idéal pour surmonter le blocage de l’écrivain

Notion AI est un autre puissant générateur de texte IA avec un éditeur de texte intégré. Vous pouvez utiliser Notion AI pour trouver des idées, de l’inspiration et bien plus encore. Posez-lui simplement une question ou donnez-lui une invitation et obtenez une longue liste d’idées, voire un article terminé en quelques secondes. C’est parfait pour ces moments de blocage de l’écrivain ou si vous avez besoin d’une réponse rapide à une question.

En d’autres termes, Notion ressemble plus à un assistant IA qu’à un générateur de texte typique. Il peut prendre en charge pour vous des tâches fastidieuses, comme remplir des tableaux, mais aussi vous aider à améliorer votre contenu écrit ou à réfléchir à des idées, le tout à un prix très abordable.

Tarifs

Notion AI coûte 8 $ par utilisateur et par mois si vous payez la totalité des frais annuels, ou 10 $ par mois si vous payez mensuellement.

Avantages

Une IA pratique pour faciliter les tâches quotidiennes liées au contenu

Éditeur de texte en ligne pratique avec assistance IA intégrée

Une formidable source d’idées et d’inspiration

Vous aide à améliorer votre écriture

Les inconvénients

Pas le meilleur pour la génération de contenu texte en masse besoins

Jasper – Idéal pour un usage professionnel

Si vous avez besoin d’un générateur de texte IA pour un usage professionnel, Jasper est l’une des meilleures options disponibles. De nombreuses grandes marques se tournent vers Jasper grâce à sa technologie puissante et à sa capacité à créer toutes les formes de contenu, des blogs et articles longs aux descriptions de produits rapides et aux publications sur les réseaux sociaux. De plus, il est capable d’apprendre la voix de votre marque pour rédiger un contenu cohérent dans tous les domaines.

Jasper est également livré avec une gamme de fonctionnalités intéressantes destinées aux entreprises. Il fournit un accès API, par exemple, afin que vous puissiez l’intégrer à d’autres applications et systèmes. Il est également livré avec une extension Chrome intelligente, vous permettant d’utiliser ses fonctions d’IA à la volée tout en travaillant sur des documents ou en rédigeant des e-mails.

Tarifs

Jasper est livré avec un essai gratuit d’une semaine pour les nouveaux utilisateurs. Il propose également trois forfaits payants, à partir de 39 $ par mois pour l’option la moins chère, le forfait Creator.

Avantages

Un choix parfait pour les utilisateurs professionnels

Une large gamme de fonctionnalités et de fonctions avancées

Peut être formé pour écrire avec une voix et un style précis en fonction des besoins de l’utilisateur

Les inconvénients

Peut-être un peu écrasant pour les utilisateurs occasionnels et les utilisations générales en raison de ses capacités complexes et riches en fonctionnalités.

Copy.ai – Idéal pour capturer la voix de la marque

Comme beaucoup d’autres générateurs de texte IA, Copy.ai a été conçu davantage pour un usage professionnel que décontracté. Il s’agit en particulier d’un choix idéal pour les professionnels du marketing, offrant une expertise approfondie dans diverses techniques de copie marketing et une connaissance approfondie des styles d’écriture spécifiques à l’industrie.

Il peut être formé pour écrire avec la voix exacte de la marque que vous désirez. Au fur et à mesure qu’il découvre votre entreprise au fil du temps, il affine continuellement sa compréhension de l’approche rédactionnelle unique de votre entreprise, améliorant ainsi sa capacité à produire du contenu sur mesure comme des articles de blog, des copies marketing et des articles promotionnels, etc. De plus, il dispose d’un outil de chat IA pratique. pour diverses tâches quotidiennes.

Tarifs

Il existe un plan gratuit de Copy.ai que les nouveaux utilisateurs peuvent essayer. Si vous trouvez que cela fonctionne pour votre entreprise et que vous avez l’intention de l’utiliser pour toute votre équipe, vous devrez choisir un forfait payant. Vous avez le choix entre quatre niveaux, destinés aux entreprises de différentes tailles, avec des prix commençant à seulement 36 $ par mois.

Avantages

Peut être formé pour correspondre à la voix de votre marque

Un outil marketing très puissant

Capable d’écrire presque n’importe quel type de contenu

Les inconvénients

Le texte de sortie nécessite parfois une petite édition manuelle

Frase – Idéal pour l’optimisation de texte

Frase est plus un outil de référencement IA qu’un générateur de texte IA typique. Ses principales capacités incluent l’optimisation de texte basée sur l’IA et des services d’amélioration du classement sur les moteurs de recherche comme Google. Et il dispose d’un ensemble impressionnant de fonctionnalités orientées SEO pour aider les entreprises à devancer leurs concurrents.

Il peut effectuer des recherches SEO détaillées pour découvrir les mots-clés idéaux que les utilisateurs doivent inclure dans leur contenu. Il effectuera également des recherches sur vos concurrents pour voir ce qu’ils font et vous fournira des informations sur la manière de les surpasser. De plus, comme tout autre rédacteur IA, il est capable de créer différents types de contenu, depuis des articles longs jusqu’à de brefs blogs sur n’importe quel sujet ou niche.

Tarifs

Frase propose trois forfaits premium, avec des prix commençant à seulement 12,66 $ par mois pour l’option la moins chère si vous payez annuellement. Si vous payez mensuellement, c’est un peu plus cher, à 14,99 $ par mois.

Avantages

Aide à renforcer vos campagnes de référencement

Recherche les concurrents pour donner un avantage aux entreprises

Une interface facile à comprendre

Les inconvénients

Pas si utile pour l’écriture créative, en raison de l’accent mis sur le référencement

Rytr – Idéal pour différents styles de contenu

Rytr est l’un des générateurs de texte IA les plus polyvalents, capable de produire de nombreux types de contenu différents pour un usage occasionnel et professionnel. Des e-mails et publications sur les réseaux sociaux aux descriptions de produits, articles de blog, articles et copies de sites Web, il peut tout gérer.

Le contenu créé par Rytr peut être aussi simple ou complexe que vous le souhaitez, tout en supprimant les passages répétitifs pour créer une copie très lisible, attrayante et sans erreur. Il ne plagie pas les œuvres existantes et peut être configuré pour écrire dans plus de 40 langues et 20 tons d’écriture différents. Avec autant d’options, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce rédacteur IA.

Tarifs

Rytr propose un plan gratuit que les utilisateurs occasionnels peuvent essayer, vous permettant de générer jusqu’à 10 000 caractères de texte IA par mois. Ensuite, il existe deux forfaits payants : Saver et Unlimited. Saver est le moins cher, à 9 $ par mois, tandis que le forfait Illimité coûte 29 $. Vous pouvez également payer annuellement et payer moins par rapport aux prix mensuels.

Avantages

Un générateur de texte IA polyvalent et flexible

Crée une copie dans plus de 40 langues

Tonalités réglables pour s’adapter à différents styles de contenu et publics

Les inconvénients

Le plan d’entrée de gamme est un peu limité

Hypotenuse – Idéal pour la facilité d’utilisation

Certains générateurs de texte IA peuvent être un peu déroutants, voire intimidants, avec leurs interfaces complexes et leurs longues listes de fonctionnalités. Mais Hypotenuse préfère faire les choses de manière simple, avec une interface utilisateur conviviale pour les débutants et une utilisation très facile.

Les utilisateurs peuvent fournir à cet outil une invite ou quelques mots-clés et générer des articles entiers en un rien de temps. Il est également capable de rechercher des sources en ligne pour obtenir des statistiques et des détails à jour, ainsi que d’offrir des fonctions de réécriture et de synthèse pour les moments où vous souhaitez ajuster un morceau de texte existant.

Tarifs

Hypotenuse propose trois forfaits premium entre lesquels les utilisateurs peuvent choisir. Les prix commencent à seulement 24 $ par mois (si vous payez annuellement) pour le plan individuel d’entrée de gamme.

Avantages

L’un des outils les plus simples à utiliser

Capable de créer différents types de contenu

Également capable de réécrire et de paraphraser votre travail

Les inconvénients

Des modifications manuelles occasionnelles sont nécessaires pour rendre le contenu généré plus attrayant.

Pas de forfait gratuit à essayer par les utilisateurs

Flot.ai – Idéal pour la facilité d’utilisation

Flot.ai est un générateur de texte IA polyvalent qui fonctionne différemment. Non seulement il est accessible en tant qu’extension Chrome pour une utilisation facile dans votre navigateur, mais il s’agit également d’une application téléchargeable qui s’exécute en arrière-plan pendant que vous travaillez sur différentes applications et services. Conçu pour être un « copilote IA », il vise à apporter des conseils, des conseils et une assistance à la volée.

Par exemple, vous pouvez utiliser Flot.ai pour corriger automatiquement les fautes de frappe et d’orthographe lors de la rédaction de vos e-mails, ou pour générer rapidement un texte court pendant que vous travaillez. Il est également capable d’allonger, de raccourcir et de simplifier des articles, ainsi que de paraphraser ou même de réécrire avec une voix différente.

Tarifs

Flot.ai propose un plan gratuit que les nouveaux utilisateurs peuvent essayer. Il existe également trois forfaits premium, avec des prix commençant à seulement 9,99 $ pour les abonnés annuels.

Avantages

Fonctionne comme un compagnon IA pratique pour vous aider pendant que vous travaillez

Peut paraphraser, traduire, répondre à des textes, etc.

Superpose d’autres applications et programmes pour vous aider dans toute votre écriture

Les inconvénients

Pas le meilleur pour générer du texte en grande quantité

Conclusion : trouvez le meilleur générateur de texte IA pour vous

Comme vous pouvez le constater, il existe de nombreux rédacteurs d’IA de qualité supérieure parmi lesquels choisir. Que vous souhaitiez utiliser l’IA pour produire en masse des blogs et des articles commerciaux, affiner vos essais ou améliorer votre référencement, vous pouvez faire votre choix parmi les outils répertoriés ci-dessus. Si vous ne savez pas vraiment par lequel commencer, nous vous recommandons le rédacteur IA HIX. Il est le plus polyvalent, avec plus de 120 outils de rédaction IA parmi lesquels choisir. De plus, c’est gratuit, vous ne risquez donc rien en l’essayant.