NASA : la première téléportation quantique longue distance ouvre-t-elle la voie à l’internet quantique ?

L’Internet quantique est apparemment sur le point de devenir une réalité. Nos confrères d’Independent rapportent qu’une équipe de scientifiques composée d’experts issus du laboratoire Fermi, d’AT & T, de Caltech, de l’Université Harvard, du Jet Propulsion Laboratory de la Nasa et de l’Université de Calgary a récemment publié un article dans PRX Quantum.

L’article en question dévoile une expérience réussie dans le domaine de la téléportation quantique. Et il s’agit d’une première ! En effet, bien que d’autres scientifiques travaillent sur des projets similaires, l’expérience réalisée par ce groupe demeure unique dans la mesure où elle couvre une grande distance.

Une expérience qui ouvre la porte à l’Internet quantique

Le team a effectivement réussi à téléporter des qubits de photons à travers 44 kilomètres de réseau de fibre optique avec un degré de fidélité s’élevant à 90 %. Qui plus est, l’essai a été effectué en utilisant les équipements de télécommunication existants. La réussite de cette expérience ouvre ainsi la porte à l’Internet quantique.

Contrairement aux bits traditionnels qui reposent uniquement sur deux valeurs, 0 et 1, les qubits sont basés sur des bits quantiques. Ces derniers ont la particularité de pouvoir fonctionner comme un « 1 » et un « 0 » en même temps. Une particularité mieux connue sous le nom de principe de superposition quantique. Résultat, chaque nouveau qubit ajouté à l’ordinateur augmente la puissance de manière exponentielle plutôt que linéaire.

Bientôt un réseau quantique à Chicago

Quant à la téléportation de qubits, elle n’implique aucun transfert de matière. En réalité, elle repose sur un protocole d’enchevêtrement où les propriétés de deux particules sont liées de telle sorte qu’elles restent connectées peu importe la distance qui les sépare. Grâce à la réussite de leur expérience, les chercheurs prévoient de mettre en place à Chicago un réseau baptisé Illinois Express Quantum Network.

ICYMI: IN-Q-NET testbeds at Caltech and Fermilab publish results on quantum teleportation systems:https://t.co/7OqNanEU4W pic.twitter.com/Z0NuGjINgV — Fermilab (@Fermilab) December 22, 2020

Il faudra attendre encore un peu

N’espérez pas cependant profiter de cette technologie de si tôt étant donné les barrières que les scientifiques et les fournisseurs d’accès internet doivent d’abord lever avant de pouvoir envisager un déploiement à grande échelle. « Nous avons besoin de (beaucoup) plus de travail de R&D », a déclaré Maria Spiropulu, l’un des physiciens des particules qui ont rédigé l’article.

Sinon, sachez que le principal avantage des ordinateurs quantiques concerne leur capacité à traiter des calculs complexes qui prendraient des milliers d’années aux ordinateurs conventionnels. Parmi les pays les plus avancés en la matière, la Chine a récemment annoncé une avancée majeure en atteignant une puissance de calcul de 100 billions de fois plus rapide que celle du supercalculateur Google (le plus avancé au monde).