Un artefact artistique vieux de 10500 ans découvert en Suisse près de Muotathal

Il y a parfois des découvertes qui nous laisse pantois et qui nous rappellent l’importance des civilisations anciennes. La découverte d’un objet en Suisse prouve que l’art était bien présent dans la vie quotidienne de nos ancêtres.

Dans le Bisistal, une région de Suisse, une découverte archéologique d’importance internationale a eu lieu il y a peu. Un objet d’art vieux de 10500 ans aurait été découvert. Selon les archéologues, cette découverte est d’une rareté extrême. C’est l’un des premiers objets aussi ancien découvert en Suisse explique le site lematin.ch. Le dernier en date avait 2500 ans de moins que celui-ci. Impressionnant de beauté et de conservation.

Selon les archéologues, cet objet est bien un objet d’art et non un outil ou un objet nécessaire dans la vie de tous les jours. Il mesure 8 centimètres de long et les décors sont admirables. Réalisé en bois de cerf, il est orné de sept doubles rangées de fossettes régulières mais décalées. Il a été découvert sur un rocher qui surplombait la ville Muotathal, ville de Suisse Centrale.

Les fouilles des restes d’un camp de chasse datant du début du mésolithique ont permis de mettre à jour cet objet rare et magnifique. Le Mésolithique étant situé en Europe entre 9 700 à 5 000 av. J.-C. Cela ne date donc pas d’hier.

Une découverte unique au monde

Bien sûr, ceci n’est que spéculation mais les experts sont certains d’une découverte monumentale. Dans la région de Immensee, toujours en Suisse, les restes d’une colonie de maisons sur pilotis datant de 5000 ans ont été mis au jour. Débarcadère, haches de pierre confortent l’idée d’une fonction commerciale de cette ville datée au néolithique. Grâce à ces découvertes, ils peuvent affirmer que l’art était présent dans toutes les civilisations. Décidément le passé nous réserve encore bien des secrets, et c’est toujours fascinant de découvrir de tels objets. Et d’imaginer ce qu’ils représentaient à l’époque de leur fabrication.