Un vieux grimoire du Moyen Age renfermerait la recette d’un puissant antibiotique !

De tous temps, les Hommes ont cherché à se soigner ! Aujourd’hui, les médicaments chimiques s’achètent à tous les coins de rue et on ne se pose pas vraiment de questions. Dans le passé, les Hommes n’avaient à portée de main que ce que la Nature voulait bien leur offrir.

Un vieux grimoire datant du début du Moyen Âge renfermerait, selon des scientifiques britanniques, la recette d’un puissant antibiotique. Une recette à base d’oignon, d’ail et de vin qui se veut être un puissant antibactérien. Même s’il n’est évidemment plus d’actualité, il prouve que nos ancêtres essayaient de se soigner avec les moyens du bord… Inventeurs de la phytothérapie ?

Ce manuscrit s’appelle « Lechbook de Bald », il est conservé à la British Library de Londres. Le livre date de la fin du IXè siècle, il est l’une des plus anciennes bibles médicinales connue à ce jour. Les scientifiques de la School of Life Sciences de l’université de Warwick ont découvert une recette qui se révélerait être un puissant antibiotique.

En mélangeant à quantité égale de l’ail et de l’oignon mixés, du vin blanc à 11° d’alcool… et de la bile de vache stérilisée, vous obtiendrez ce puissant antibiotique. Les apothicaires de l’époque laissaient la potion reposer pendant neuf jours dans l’obscurité avant de l’appliquer sur la peau. *

Des chercheurs ont testé

Freya Harrison, médecin à l’université de Warwick avait déjà concocté un collyre issu du livre en 2015. A base d’oignons, elle avait pu constater son efficacité sur le staphylocoque doré. Cette fois-ci, elle a recréé la recette à base de vin et de bile de vache. Pour se faire elle a utilisé des sels biliaires provenant d’estomacs bovins. La potion s’est montrée très efficace contre les biofilms : une colonisation bactérienne résistante aux antibiotiques conventionnels.

Les plantes ont toutes, des propriétés soignantes.

Dans ce cas précis, l’ail et l’oignon contiennent de l’allicine, un composé qui leur permet de se défendre des insectes ou prédateurs. La connaissance des composés d’une plante et la combinaison avec d’autres ingrédients permet de créer cette alchimie. Toutes les plantes ont des vertus, les huiles essentielles permettent de soulager certains maux. Nos ancêtres possédaient un savoir et une connaissance de la Nature qui leur permettait de se soigner. Ce qui ne semble pas être notre cas aujourd’hui !

Crédit photo : British Library

*Vous pouvez essayer cette recette si vous avez de la bile de vache à portée de main. Mais cela ne remplacera jamais une consultation médicale, ni la prescription que votre médecin pourrait juger nécessaire.