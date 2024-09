Preuve à l’appui, une étude scientifique réfute la théorie de l’écocide survenu sur l’île de Pâques

Célèbre pour ses statues monumentales connues sous le nom de moaï, l’île de Pâques fait partie des endroits les plus mystérieux de la planète. Située en Polynésie orientale, dans l’océan Pacifique, elle est rattachée administrativement au Chili malgré les 3 700 km qui séparent les deux terres. La fameuse théorie de l’écocide attribue au peuple autochtone de l’île, les Rapanui, la responsabilité de la destruction massive de celle-ci par la déforestation et l’épuisement des ressources naturelles. Mais il se peut que ce postulat soit faux. Du moins, c’est ce que suggère une étude parue il y a quelques jours dans la revue Nature.

Une théorie populaire

Le best-seller Collapse (2005) de Jared Diamond et le long métrage Rapa Nui – Rebellion in Paradise (1994) de Kevin Reynolds figurent parmi ces œuvres populaires qui mettent en avant la théorie de l’écocide prétendument commis sur l’île de Pâques. « En quelques siècles seulement, les habitants de l’île de Pâques ont anéanti leur forêt, poussé leurs plantes et leurs animaux à l’extinction et ont vu leur société complexe sombrer dans le chaos et le cannibalisme », a écrit Jared Diamond dans son livre. La nouvelle étude, menée par des scientifiques de l’Université de Copenhague au Danemark et de l’Université de Lausanne en Suisse, s’est appuyée sur des analyses génétiques.

La résilience culturelle comme cause ?

Selon l’article intitulé « Ancient Rapanui genomes reveal resilience and pre-European contact with the Americas », que l’on peut traduire en français par « Les génomes des anciens Rapanui révèlent la résilience et le contact pré-européen avec les Amériques », l’aspect environnemental de l’île est plutôt lié à la résilience culturelle. Il s’avère que la population indigène de Rapa Nui n’était pas suffisamment nombreuse pour entrainer un écocide. Les analyses génétiques effectuées par l’équipe suggèrent que l’île comptait autrefois moins de 3 000 habitants qui se sont métissés avec des populations d’origine polynésienne et amérindienne bien avant l’arrivée des Européens.

Un effondrement inattendu ?

La population de l’île aurait connu une expansion phénoménale jusqu’au milieu du 17ᵉ siècle, avant de décroitre rapidement. Ce déclin, qui a réduit le nombre d’habitants à un peu plus d’une centaine, serait dû à l’esclavage et aux épidémies apportées par les colons européens. « Ces résultats ne soutiennent pas un effondrement majeur de la population de Rapa Nui après son peuplement initial et avant les années 1800 », affirment les universitaires dans l’étude.

Autrement dit, l'effondrement écologique de l'île ne serait pas dû uniquement aux ancêtres des Rapanui. « Les données suggèrent qu'à une certaine époque, Rapa Nui n'était pas si isolée malgré les milliers de kilomètres qui la séparent des autres îles et des Amériques », expliquent les chercheurs. Plus d'infos : nature.com.