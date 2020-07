Etam dévoile une ligne de lingerie dédiée aux femmes ayant subi une mastectomie ! Quelle belle idée !

View this post on Instagram

❤ Carole, Sabrina, Lydie, Anaïs, Angélique, Karine, Cindy ​7 muses inspirantes aux parcours différents nous ​rappellent que le chemin est pluriel, tout comme la féminité l’important est de se sentir belle et bien dans son corps. ​ Carole, Sabrina, Lydie, Anaïs, Angélique, Karine, Cindy,​ 7 inspiring muses with different life paths remind us that even when times are hard, you can still feel beautiful and good in your own skin.​ Discover our new post-mastectomy collection you'll absolutely adore!​ ​ #etam #mastectomie #collectionyes #FeelFree #WeCare​