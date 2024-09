Les tendances clés de l’emploi en IA 2024 selon Jooble

Les données récentes montrent une augmentation progressive des offres d’emploi liées à l’IA au cours du premier semestre de 2024, révélant des opportunités intéressantes pour les professionnels en quête de carrière dans ce domaine dynamique.

Une croissance continue des offres d’emploi en IA

Selon les statistiques du populaire site de recherche d’emploi en France, Jooble, le nombre d’offres d’emploi liées à l’IA a augmenté de manière significative au cours des six premiers mois de l’année. Voici un aperçu détaillé de cette croissance mois par mois au premier semestre 2024 :

janvier : +1,2 %

février : +6,1 %

mars : +12,4 %

avril : +30,9 %

mai : une légère baisse de 1,6 %

juin : +30 %

Cette augmentation remarquable, à l’exception d’une légère baisse en mai, reflète l’expansion continue et l’importance croissante de l’IA dans divers secteurs : informatique, sciences, analyses, santé, ingénierie, design, électro-technologie, bases de données, publicité et marketing, etc. Pour ceux qui recherchent des opportunités de travail flexible dans ce domaine, des options de télétravail sont également disponibles, notamment les emplois en télétravail à domicile proposés par Jooble.

Types de contrats dans le secteur de l’IA

Actuellement, le site Jooble recense environ 13 000 offres d’emploi liées à l’IA. Les types de contrats les plus courants pour ces postes comprennent une proportion significative de propositions en alternance (34,97 %), suivies par des CDI (31,15 %). Les stages représentent 18,32 % des offres, tandis que les CDD constituent 10,89 %. Les types de contrats les moins fréquents pour les postes en IA sont l’intérim (2,96 %) et le freelance (1,71 %). Cette répartition reflète la diversité des opportunités disponibles pour les professionnels de l’IA, qu’ils soient en début de carrière ou expérimentés. Pour les débutants dans ce domaine, il existe aussi des offres d’emploi en télétravail pour débutants, ce qui permet une entrée plus accessible sur le marché du travail. Le télétravail devient une option de plus en plus prisée, offrant flexibilité et la possibilité de concilier vie professionnelle et personnelle. Les entreprises cherchent à attirer des talents variés, et ces différentes formes de contrats permettent de répondre aux besoins spécifiques des employeurs et des employés. En alternance, par exemple, les candidats peuvent combiner formation théorique et pratique en entreprise, ce qui est particulièrement bénéfique dans un secteur en constante évolution comme l’IA.

Les principales villes recrutant en IA

Les principales villes où ces offres d’emploi ont été publiées au cours des six derniers mois incluent Paris, Toulouse, Palaiseau, Puteaux et Saclay. Ces régions deviennent des pôles majeurs pour les professionnels de l’IA, attirant de nombreux talents et entreprises innovantes. L’attractivité de ces villes s’explique par la concentration de ressources académiques, la proximité des infrastructures de recherche de pointe, ainsi que l’implantation de grandes entreprises et de start-ups dynamiques qui misent sur l’IA pour révolutionner leurs industries respectives. Ce réseau de villes crée un écosystème robuste, propice à la collaboration et à l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Les offres d’emploi les plus demandés et les salaires

Les opportunités d’emploi en IA couvrent une gamme variée de postes, chacun offrant des salaires attractifs. Voici les principales catégories de postes avec leurs salaires moyens mensuels :

Ingénieurs : 4 350 euros

Développeurs : 3 800 euros

Stagiaires : 1 700 euros

Spécialistes des données : 5 000 euros

Gestionnaires : 5 850 euros

Analystes : 3 500 euros

Architectes : 4 900 euros

Ces chiffres montrent que les postes liés à l’IA offrent non seulement des opportunités de carrière, mais aussi des rémunérations compétitives, attirant ainsi un nombre croissant de professionnels qualifiés. De plus, des opportunités spécifiques comme des postes de copywriter en IA sont également disponibles, répondant à la diversité des compétences requises dans ce secteur.

