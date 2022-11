Trouvez une mutuelle pour senior adaptée à vos besoins

Lorsque l’on exerce une activité professionnelle, on ne se pose pas réellement la question de la mutuelle. Comme l’indique le ministère de l’Intérieur, depuis janvier 2016, les employeurs du privé (hors particuliers employeurs) doivent proposer une couverture complémentaire de santé collective à l’ensemble de leurs salariés qui n’en disposent pas déjà. Comment cela se passe-t-il lorsque sonne l’heure de la retraite ? Pourrait-on conserver la mutuelle d’entreprise en payant la totalité du forfait ?

Comment comparer les différentes mutuelles pour seniors ?

Avoir une bonne mutuelle quand on est à la retraite est une nécessité absolue. Nous vieillissons, nous avons besoin de plus de soins médicaux et toutes les mutuelles ne se valent pas. Pour choisir une mutuelle senior, il ne faut pas seulement se fier au prix du contrat, mais évidemment aux garanties que chacun offre. Ainsi, vous pouvez demander vous-mêmes des devis aux différents acteurs du marché, qui sont souvent aussi des compagnies d’assurance. Vous pouvez également faire confiance à des comparateurs de mutuelle sur internet, qui vous listeront les garanties proposées, les options que vous pourrez choisir en sus, et bien sûr, les tarifs mensuels ou annuels.

Les facteurs à étudier lors du choix d’une mutuelle senior

Les besoins d’une personne diffèrent par rapport à ceux d’une autre personne. Que l’on soit retraité ou dans la vie active, nous n’avons pas tous besoin des mêmes soins ni des mêmes garanties. Cependant, lorsque l’on vieillit, les problèmes de vue, dentaires ou d’audition apparaissent assez fréquemment, comme les consultations chez des spécialistes comme un cardiologue, un neurologue, ou encore un chirurgien orthopédique. En revanche, à l’âge de la retraite, les femmes n’ont plus besoin des prestations liées à la maternité ou encore à la garde d’enfants. Ces garanties devenues obsolètes peuvent donc être remplacées par d’autres, plus nécessaires à l’âge de la retraite. Une mutuelle santé pour senior ne peut pas se limiter à des garanties classiques, car les frais sont différents d’une personne active.

À la retraite, les principales dépenses de santé concernent :

les frais d’hospitalisation,

le transport en VSL,

les opérations chirurgicales comme les prothèses de hanche ou de genou,

comme les prothèses de hanche ou de genou, les soins dentaires (implants, appareils complets),

les appareils auditifs ainsi que les accessoires comme les piles,

les frais courants (généraliste, spécialiste, etc.)…

Il est aussi possible de choisir une couverture pour les frais liés aux dépistages de maladies comme les cancers, même si certains sont déjà pris en charge par la Sécurité sociale.

Il faut aussi penser à ce que l’on pourrait appeler des dépenses facultatives, mais qui se généralisent lors d’interventions chirurgicales :

les frais inhérents à une chambre particulière,

les dépassements d’honoraires de certains chirurgiens.

Ces derniers peuvent en effet rapidement s’élever à plusieurs centaines d’euros, non pris en charge par l’Assurance maladie.

Quelles sont les différentes mutuelles pour seniors ?

Avant de choisir une mutuelle pour senior, il faut savoir que depuis janvier 2021, le « 100 % santé » oblige toutes les mutuelles à inclure dans chaque offre proposée « un panier de soins minimum ». Le reste à charge pour certains soins dentaires, optiques et de base est ainsi de zéro euro pour l’assuré, et pris en charge en intégralité par la mutuelle et l’assurance maladie.

En règle générale, les mutuelles proposent au moins trois niveaux de garantie : économique, intermédiaire et supérieur, et les tarifs varient évidemment en fonction du niveau choisi. Les tarifs augmentent généralement avec l’âge, les risques étant plus importants concernant les frais à engager pour le client.

Pour tous les contrats, les tickets modérateurs seront pris en charge intégralement, ainsi que les forfaits journaliers des hospitalisations. Ensuite, les remboursements diffèrent en fonction du niveau de garantie. Par exemple, un contrat économique ne prendra pas en charge les frais d’une chambre particulière, quand un contrat supérieur offrira une prise en charge partielle du coût de cette chambre seule.

Pour les frais optiques, un contrat économique remboursera moins de 200 € sur verres + monture, quand un contrat supérieur prendra plus de 400 € en charge. Attention aux dépassements d’honoraires, la pratique est très répandue et peut être un frein dans l’accès aux soins. Les contrats de base, pour la plupart, ne prennent pas du tout en charge ces dépassements. Certains contrats plus chers peuvent au contraire prendre en charge la totalité de ces frais qui peuvent s’avérer très élevés, en clinique privée, voire en consultations de spécialistes.

Comment s’y prendre pour demander une mutuelle pour seniors ?

La plus simple des solutions pour un retraité est de prolonger la mutuelle qu’il possédait avec son employeur. Ce n’est pas forcément le plus intéressant, à moins de voir le coût mensuel grimper de manière très significative, et d’ajouter les options indispensables. Si tel est votre choix, vous devez en informer votre mutuelle dans les six mois qui suivent votre départ en retraite. Les garanties restent alors identiques, mais la part payée par l’employeur revient au retraité. Ce surcoût est en réalité lissé dans le temps, ce qui veut dire qu’un retraité qui payait 50 € par mois avec la part employeur, paiera 100 € la première année, 125 € la deuxième, puis 150 € la troisième.

Pour un retraité qui fait le choix de ne pas poursuivre avec la mutuelle employeur, ou qui était couvert par un autre régime de mutuelle (autoentrepreneur, chef d’entreprise, etc.), il existe un régime appelé Complémentaire santé solidaire. Gratuitement ou contre une cotisation modeste, cette mutuelle offre une couverture mutuelle sous conditions de ressources.

Tous les retraités, comme les actifs, peuvent prétendre à une mutuelle et se renseigner auprès de spécialistes en mutuelles, mais également auprès de leurs banques ou compagnies d’assurance auto ou habitation, qui proposent aussi ce genre de couverture.

Quels sont les avantages d’une mutuelle pour seniors ?

Avec l’âge qui avance, les dépenses de santé augmentent pour la plupart des retraités. À l’évidence, les besoins médicaux ne sont pas les mêmes à 40 ans qu’à 75 ! Une mutuelle pour senior va couvrir la personne pour ses frais médicaux, et éviter un reste à charge trop important pour les retraités, dont les revenus, ont par ailleurs baissé pour la plupart. Les mutuelles santé pour seniors sont certes onéreuses, mais elles sont indispensables en cas de maladie, d’accident ou simplement pour un bon suivi médical de la personne. Quoi qu’il en soit, un contrat de mutuelle pour senior devra obligatoirement couvrir les besoins suivants :

frais d’hospitalisation y compris dépassements d’honoraires et prise en charge d’une chambre individuelle en cas d’hospitalisation,

prise en charge des appareillages auditifs, optiques et des prothèses dentaires, en dehors du 100 % santé obligatoire. Les frais inhérents à ce type de soin peuvent être très importants.

Quant aux options possibles, il faudra renforcer, par exemple, les options citées précédemment, auxquelles il est intéressant d’ajouter une couverture pour les cures thermales ou les aides à domicile. L’important étant de choisir des options qui seront réellement utiles à l’assuré, et de payer plus pour ce qui est le plus susceptible de servir à la personne. Avec l’âge qui avance, il peut être intéressant d’ajouter les garanties suivantes au contrat de base :

la chirurgie de l’œil , comme l’opération de la cataracte, fréquente une fois les 70 ans dépassés,

, comme l’opération de la cataracte, fréquente une fois les 70 ans dépassés, les vaccins dits « exotiques » si vous êtes un retraité voyageur,

les thérapies alternatives, comme la consultation à un ostéopathe, un acupuncteur, un podologue ou un diététicien,

les prestations d’aide à domicile qui vous permettront d’être aidé pour les tâches ménagères, la préparation des repas, la sortie des animaux de compagnie en cas d’immobilisation,

La prise en charge des téléconsultations peut aussi être une option à inclure dans un contrat de mutuelle pour seniors.

Les risques liés au fait de ne pas avoir de couverture santé après la retraite

Ne pas avoir de mutuelle lorsque l’on est retraité, c’est s’exposer à plusieurs risques. Le premier risque est de ne pas pouvoir accéder à certains soins, si le reste à charge est trop important et que vous n’avez pas les moyens de l’assumer. Prenons l’exemple de prothèses dentaires qu’il serait impossible de financer sans mutuelle. Le patient s’expose à ne plus pouvoir manger correctement. En découlent des maladies liées à l’estomac ou à des infections dentaires, qui peuvent aller jusqu’à l’hospitalisation, voire le décès si le patient n’a pas pu se faire soigner.

Le second risque est financier, car assumer les coûts d’une longue maladie, ou de traitements coûteux peut être impossible sans prise en charge. Assumer une consultation à 25 € reste possible, mais quand la facture s’élève à plusieurs milliers d’euros pour une prothèse de genou (opération, examens médicaux, anesthésiste, matériel médical, séjour à l’hôpital, rééducation, etc.), les sommes peuvent rapidement mettre un retraité dans l’embarras.

Prendre une mutuelle que l’on paie 150 ou 200 € par mois semble très cher, mais au moindre souci médical, elle couvre les frais et vous permet aussi d’avoir accès à tous types de soins. La mutuelle pour senior est absolument essentielle à la prise en charge des soins des aînés.