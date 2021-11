Wish banni des moteurs de recherche et un blocage total dans toute la France ?

Depuis un certain temps, bon nombre de plateforme d’e-commerce voit le jour. Ces fameux sites où nous pouvons absolument tout trouver et à des prix cassés. Vous vous baladez 30 minutes sur ce site et voilà que vous commandez tout ce que vous voyez !

Parmi ces sites d’e-commerce, nous nous sommes intéressés à Wish. Nous connaissons presque tous ce site et pour cause ! Il propose des milliers d’articles à des prix imbattables. Cependant, il se pourrait que Wish disparaisse de nos moteurs de recherche.

Pourquoi Wish risque de disparaître de nos moteurs de recherche ?

Plusieurs raisons pourraient amener le gouvernement à prendre une telle décision. Il est vrai que Wish propose de nombreux produits à des prix alléchants mais à quel prix ? Dans un premier temps, il faut savoir que les produits vendus par le site d’e-commerce proviennent pour la majorité de Chine. Jusqu’ici rien de bien méchant. Cependant, il s’avère que dans la plupart des cas, les produits ne correspondent pas aux photos du site.

En général, le produit est plus petit et ne correspond pas à la couleur demandée. Il arrive même sur certaines fonctionnalités ne sont pas du tout en accord avec le descriptif présent sur le site. Le temps de livraison est quant à lui très long. Mais il y aurait pire encore ! Beaucoup de produits vendus par le site Wish ne seraient pas aux normes en Europe. Par normes on entend les normes sanitaires ainsi que celles de sécurité.

En effet, certains produits tel que des tétines pour bébé contiendraient du bisphénol A. Composant aujourd’hui strictement interdit puisqu’il est considéré comme cancérigène. Il y a aussi les jouets pour enfants possédant des risques d’étouffement ou d’électrocution. Même les déguisements ne sont pas aux normes et prennent feu très facilement !

Le gouvernement souhaite simplement que Wish respecte les normes

Le cas du site d’e-commerce n’est pas nouveau. En effet, la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a déjà averti le site de ses malfaçons. L’une des raisons de cette avertissement était notamment des fausses promotions. En effet, Wish proposait des produits a des prix élevés avec des promotions semblant très intéressantes. Il s’est avéré que le montant des promotions était en réalité la valeur réelle du produit…

Malgré l’avertissement de la DGCCRF, la plateforme d’e-commerce continue d’enchaîner les faux pas. Les fausses promotions ont certes disparu mais de nombreux points restent à améliorer ! La DGCCRGF a donc décidé de mener l’enquête et elle n’a pas été déçue ! Après l’analyse de 140 produits achetés sur le site, 90% des appareils électriques se sont révélés dangereux ainsi que 45% des jouets et 62% des bijoux. Par la suite, l’autorité a donc demandé a Wish de faire disparaître ces produits de la vente. Puis la DGGCRF s’est rendu compte que Wish avait, en fait, juste changé le nom de ces produits…

Ce qui fut sans doute la goutte de trop pour l’autorité. En cohésion avec le gouvernement, la DGCCRF envisage donc une sanction en plusieurs étapes. La première étape serait la disparition du site Wish sur les moteurs de recherche tels que Google. La seconde étape est le blocage total du site en France dans le cas où Wish ne se soumettrai toujours pas à la Loi française.