Je teste le galet LED solaire intelligent de GuirLED

Le printemps reviendra bientôt, et nous allons commencer d’organiser notre jardin. Disons qu’après l’hiver, il y a un peu de pain sur la planche pour redonner un aspect convivial au jardin ! De notre côté, nous aimons donner à notre jardin une touche d’originalité, et vous le savez désormais, puisque je vous en ai parlé dans cet article, ou encore dans celui-ci, je suis particulièrement fan de la marque française GuirLED ! Récemment, le cofondateur de la marque, que je remercie au passage, m’a proposé de tester plusieurs nouveautés, que je vous présenterai au fil des articles. Dans le colis reçu, se trouvait le Galet LED Solaire & Étanche RGB+W 40 cm, un luminaire moderne et autonome qui promet une touche lumineuse unique à nos espaces extérieurs. Avec un prix de 139,99 €* sur Amazon ou sur le site GuirLED, nous nous sommes laissés tenter par ce galet lumineux au design épuré et aux fonctionnalités prometteuses. Pour en avoir le cœur net, nous avons décidé de le tester dans l’un de nos parterres. Je vous le présente, il est une idée géniale pour préparer votre jardin, juste avant le retour du printemps. Embarquement immédiat.

Une installation simplifiée et une autonomie impressionnante

L’un des points forts de ce galet LED est sans conteste son installation ultra-simple. Pas besoin de câblage ni de branchement compliqué : il suffit de le poser là où l’on souhaite un point lumineux et de le laisser capter l’énergie du soleil. Grâce à son panneau solaire XL intégré, la batterie au lithium-ion de 4 000 mAh se recharge en journée, procurant une autonomie pouvant atteindre 12 heures.

Pour encore plus de flexibilité, il est possible de le recharger via USB-C, garantissant ainsi jusqu’à 40 heures d’éclairage continu. Allez, j’avoue, au grand désespoir de mon mari, j’ai un énorme faible pour les lumières extérieures solaires… C’est pas Versailles dans mon jardin, mais au moins, cela ne nous coûte rien en électricité 😊 !

Un éclairage personnalisable et une télécommande intuitive

Ce qui nous a particulièrement séduits, c’est la variété des couleurs et des modes d’éclairage proposés. Le galet offre 255 couleurs RGB, ainsi que trois blancs différents (chaud, froid, neutre), parfaits pour adapter l’ambiance à nos envies. L’emplacement que j’ai choisi, permet, si je le mets en blanc froid, d’éclairer l’entrée de la petite allée, en attendant d’atteindre l’autre détecteur !

De plus, grâce à sa télécommande RF incluse, nous pouvons changer la couleur, ajuster l’intensité lumineuse (de 25 % à 100 %) ou activer un mode de défilement progressif des couleurs, le tout sans avoir à nous déplacer.

Un design moderne et une robustesse à toute épreuve

En plus de son esthétisme soigné, le galet LED GuirLED se distingue par sa conception robuste et son étanchéité IP55. Fabriqué en France, il résiste parfaitement aux intempéries et peut rester dehors sans risque, quelles que soient les conditions météorologiques. Dans cet article, je vous présentais la Sphère et la Guinguette, qui ont, toutes deux passé l’hiver dehors, et qui m’éclairent comme au premier jour de leur installation. GuirLED, je peux vous assurer que c’est du solide et d’une robustesse à toutes épreuves. Une robustesse qui lui est conférée par son matériau en plastique de qualité malgré sa légèreté.

Mon verdict sur le galet LED solaire GuirLED

Avec ses nombreuses qualités et son fonctionnement 100 % autonome, ce galet LED solaire GuirLED nous a conquis. À 139,99 €*, sur Amazon ou sur le site GuirLED, il représente un investissement intéressant pour sublimer son jardin ou sa terrasse avec une touche lumineuse originale et personnalisable.

Connaissant déjà les produits de la marque, je ne peux que confirmer mes premières impressions, que ce soit en luminaires intérieurs ou extérieurs, c’est vraiment une marque de confiance que je recommande ! Et vous, avez-vous déjà testé ce type d’éclairage solaire pour vos extérieurs ? Faites-nous part de vos impressions et de vos astuces en commentaire ! On attend vos retours ! Aimez-vous comme moi, agrémentez votre jardin de lumières solaires de qualité ? N’hésitez pas à partager votre avis ou à signaler une erreur, cliquez ici pour publier un commentaire .

