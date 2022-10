Nous avons testé la trottinette électrique Eleglide Coozy, un engin étonnant !

À la base, la trottinette a été créée pour les enfants, mais de nos jours, il existe des modèles électriques qui conviennent aussi bien pour les plus petits que pour les adultes. Un grand nombre de personnes utilisent aujourd’hui ce moyen de transport que l’on peut qualifier de moderne pour les trajets courts. En effet, la trottinette électrique est connue pour être plus rapide, plus légère et moins encombrante que la bicyclette, et plus pratique et ergonomique puisqu’elle est pliable et peut être emmenée partout. De plus, c’est un excellent moyen d’arriver sans encombre à destination en évitant les embouteillages. Il existe actuellement différents modèles de trottinettes électriques sur le marché. L’Eleglide Coozy diffère des autres trottinettes électriques par la puissance de son moteur, l’existence de plusieurs modes de vitesse ou encore la durabilité de sa batterie. Voici sans plus attendre la présentation de ce produit, notre test et notre avis.

Déballage

La trottinette est livrée dans un double carton lourd et très encombrant qui a le mérite de parfaitement la protéger. Le montage s’effectue en quelques minutes. Elle est pour ainsi dire livrée pratiquement clés en main. Il suffit, en effet, d’insérer le guidon dans la potence et de le fixer à l’aide de quatre petites vis. La batterie est complètement chargée et prête à fonctionner. Pour la “démarrer” il suffit de presser le bouton situé sur le guidon et c’est parti !

Design et système d’éclairage

De couleur noire, la trottinette Eleglide Coozy a un design en même temps moderne et élégant. Ses pneus sont nettement plus larges (10 pouces) et équipés d’une bande de roulement plus lisse que les autres modèles. Une spécificité urbaine qui lui permet de surmonter plus facilement les obstacles qui se trouvent sur son chemin. L’appareil dispose aussi d’un large pied de lit de 19 cm recouvert d’un patin antidérapant, de poignées antidérapantes, de deux réflecteurs latéraux, d’un commutateur de clignotant et d’une béquille cachée. Afin de rendre les trajets plus surs, Eleglide a équipé le modèle Coozy de quatre types de feu : un phare, deux feux de direction et un feu arrière. Le feu arrière peut être utilisé pour l’éclairage ou comme feu de stop. Quant aux feux de direction, ils sont “indispensables” lors des virages.

Puissance et vitesse

La trottinette électrique Coozy d’Eleglide est équipée d’un puissant moteur de 350 W. Grâce à sa batterie de 450 Wh, cet appareil peut rouler sur une distance de 50 à 55 km avec une charge complète, un bien plus long trajet comparé à la capacité des trottinettes électriques concurrentes. Pour ce qui est de la vitesse, Coozy dispose de plusieurs modes que l’utilisateur peut à tout moment choisir en fonction des circonstances. Ainsi, il y a le « Mode piéton » à 6 km/h, le « Mode Eco » à 10 km/h, le « Mode Standard » à 15 km/h et le « Mode Sport » à 25 km/h. Même si elle peut rouler assez vite, son système de freinage double assuré par un frein à disque arrière et un E-ABS permet un freinage rapide et plus sûr.

Affichage et application

La trottinette est munie d’un tableau de bord LED qui permet d’accéder aux différentes fonctionnalités telles que le changement de mode de vitesse. Il est aussi possible d’activer les différentes fonctions via l’application Green Drive, compatible avec Android 4.3 et plus et iOS 12.0 et plus. Coozy possède d’autres caractéristiques intéressantes comme la présence d’un amortisseur mécanique avant et d’un système de protection de la batterie.

Prise en main

La trottinette Eleglide Coozy est légère et très maniable. Elle peut sensiblement le même poids que les trottinettes Xiaomi. Elle offre toutefois un meilleur confort et plus de stabilité grâce ses pneus larges et à son grand “deck”, suffisamment large pour accueillir mon 45 fillette. L’accélération est un peu poussive, mais suffisamment suffisante pour des déplacements urbains. L’application dédiée permet de débrider la trottinette au-delà des 25 km/h ce qui je vous le rappelle est interdit sur la voie publique. Sur des chemins privés, vous faites ce que vous voulez.

Autonomie et recharge

La trottinette tient globalement ses promesses en termes d’autonomie. Si vous ne l’utilisez pas à plis de 25 km/h, vous arriverez (cela dépend également de votre poids) à faire une cinquantaine de kilomètres sans devoir la recharger. Puisqu’on parle de la recharge, comptez environ entre 6 et 7 heures pour la recharger complètement.

Ensuite, son prix

La trottinette électrique Eleglide Coozy est disponible à partir de 539,99 € sur Geekbuying grâce au code promotionnel : NNNFRBECOOZY. Un tarif correct au regard de son design et de ses performances.

Je profite de l’offre sur Geekbuying

Conclusion

La trottinette électrique Eleglide Coozy est maniable, légère et endurante. Elle manque légèrement de « puissance » au démarrage, mais ce n’est pas rédhibitoire. Son freinage à disque est puissant et parfaitement équilibré. Son design est original et sobre en même temps. Le pliage déporté n’est pas commun ce qui ne la rend pas très commode à transporter.

Les plus

Endurante

Maniable et confortable

Sa légèreté

Un freinage puissant mais parfaitement équilibré

Livré clé en main

Un design sobre et moderne

Un écran digital clair et intuitif

Garde en mémoire le mode de conduite après un redémarrage.

Les moins

Manque un peu de puissance en départ arrêté

Un pliage déporté peu pratique

De 5 à 7 heures pour un rechargement complet

Article rédigé par Lydie Rabe et Alexandre Bonazzi