Nous avons testé le chargeur SIRIUS par Einova By Eggtronic

Avec les vacances de Noël qui approchent, c’est peut-être le moment pour vous de souffler un peu… Et de recharger vos batteries dans tous les sens du terme ! Pour recharger vos batteries à vous, nous ne pouvons que préconiser quelques jours de repos ! En revanche, en ce qui concerne, les batteries de vos smartphones, ordinateurs et autres appareils, nous avons peut-être dénicher une petite perle.

Comme de plus en plus d’appareils fonctionnent sur batterie, il devient essentiel de s’équiper de chargeurs solides et durables. Et notamment, depuis que certaines marques ne fournissent plus les chargeurs avec le nouveau smartphone ! Nous avons pu tester un chargeur étonnant, le SIRIUS 65 W de la marque EINOVA. Présentation des produits de la marque EggTronic, pour ne plus jamais être en rade de batterie !

Einova by Eggtronic c’est qui ?

L’entreprise a été créée en 2012 à Modène (Italie) par une jeune équipe d’ingénieurs et de designers. Eggtronic est spécialisée dans l’électronique et la mécatronique. L’entreprise propose depuis 9 ans, des solutions innovantes, haut de gamme et écologiques. Leur power banks, chargeurs sans fils ou adaptateurs permettent tous une interconnexion entre les différents appareils.

Avec un seul chargeur, il est possible de recharger les batteries de n’importe quel périphérique. Einova by Eggtronic s’appuie sur un département Recherche et Développement basé aux Etats-Unis et œuvre à transformer tout support usuel en chargeur pratique et fiable.

L’entreprise accorde également une grande importance au design de ces produits pour que leurs produits puissent s’intégrer dans n’importe quel intérieur… Une touche de design italien qui propose des idées ingénieuses et des inventions simples à utiliser.

Les produits stars d’Einova by Eggtronic :

Le Laptop Power Bank 3 ports en un est une petite batterie externe qui délivre 63 W de puissance et dispose de 3 ports USB (USB-A Quick Charge, USB-C Power Delivery et USB-A standard). Elle peut donc charger trois appareils simultanément. Très compacte, vous pourrez l’emporter partout avec vous, sans qu’elle ne vous encombre. Grâce à son petit écran LCD, vous pourrez vérifier son statut de charge…

La Power Bar : une barre de recharge tout-en-un parfaite pour tous les appareils Apple. Certifiée MFI, cette batterie externe peut recharger tous les appareils Apple Qi compatibles. Avec 53W de puissance et un port USB-C à 30W, elle assure ! Comme la première batterie externe, elle est de petite taille, ce qui vous permet de la glisser dans vos bagages. La Power Bar est au prix de 149€, un joli cadeau pour Noël pour les travailleurs nomades par exemple.

Découvrez aussi le Einova Chargeur en Pierre sans fil, qui en plus d’être utile se veut très décoratif. A première vue, il ressemble à un élément de décoration qu’à un chargeur, et c’est un peu la force de la marque Eggtronic ! Sans bouton, sans lumière, juste une jolie pierre qui vous offrira 10 W de charge pour les appareils compatibles QI !

Notre test du Chargeur Sirius : flexible et écologique

Tout d’abord, à l’arrivée du produit, l’emballage est parfaitement soigné et plutôt inattendu pour de tels accessoires. Une jolie boîte colorée et un rangement parfait.

Côté design, il n’y a absolument rien à redire sur ce chargeur. Il est discret, et surtout hyper performant. Notre smartphone RedMi se recharge en moins d’une heure… Et c’est valable aussi avec les autres smartphones du foyer (Samsung, Apple).

Le câble fourni avec le chargeur est d’une solidité à toute épreuve, notre seul reproche concernerait sa flexibilité. Il est un peu trop « dur » pour recharger un smartphone, en revanche, il est parfait pour recharger un appareil plus volumineux. La prise est solide et rien ne bouge, c’est un gage de sécurité…

Enfin il s’équipe de la technologie EcoVoltas, qui est un système de conversion de puissance révolutionnaire, qui fait des chargeurs Einova les leaders mondiaux de l’efficacité énergétique sur le marché électronique. Cette technologie innovatrice est au cœur du Sirius 65W, le chargeur USB-C universel, signé Einova, le plus petit et compact au monde. EcoVoltas est une solution incroyablement efficace sur le plan énergétique, qui permet d’augmenter la puissance jusqu’à une capacité de 40W par mètre cube. En savoir plus sur la technologie EcoVoltas ?

En manque d’idée cadeaux, c’est le moment de profiter non seulement des offres promotionnelles, mais surtout de produits innovants, designs et de qualité !

