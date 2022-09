Nous avons testé le climatiseur “connecté et éco friendly” Avidsen Home Fresh

Il a fait chaud en juillet, très chaud en août et personne ne sait si l’été indien sera de la même envergure… Nous avons tous ou presque cherché un peu de fraîcheur cette année… Le mois de juillet a battu tous les records de température et les climatisations, même si elles sont loin d’être écologiques ont fonctionné à plein régime… L’entreprise française Advisen, spécialisée dans le développement et la commercialisation de systèmes électroniques innovants propose cette année le climatiseur portable connecté éco-friendly, Home Fresh… Avec son design compact et épuré, il se glisse dans n’importe quelle pièce de la maison et vous apporte la fraîcheur nécessaire sans que n’ayez besoin de vous déplacer… Il est connecté et peut être piloté via une télécommande, un smartphone et l’application dédiée, ou par commande vocale via Alexa d’Amazon ou Google Assistant… Voici notre test du Home Fresh d’Advisen.

Un climatiseur super facile à installer…

L’un des points forts de ce climatiseur est son côté « nomade » … Monté sur 4 roulettes, il peut vous suivre facilement du salon à la chambre et vice-versa… Conçu pour une pièce de 32 m² au maximum, cela vous permet de profiter d’un confort thermique optimal pendant la canicule, sans pour autant exploser votre consommation d’énergie. Côté environnemental justement, chez Avidsen, ils se soucient de réduire leur impact environnemental. C’est la raison pour laquelle ils ont choisi d’utiliser un gaz respectueux de l’environnement, le R290, un gaz naturel, qui a 700 fois moins d’impact sur l’environnement que les gaz R32 et R410A habituellement utilisés pour les climatiseurs.

Et l’utilisation est aussi facile que l’installation…

Certes, le Home Fresh peut être utilisé de manière classique lorsque vous avez besoin de fraîcheur pour regarder une série, mais il est surtout pilotable grâce à l’application Avidsen Home… Ce qui veut dire que vous pouvez programmer le rafraîchissement de votre pièce, une heure avant votre retour et pénétrer dans une maison fraîche dès que vous aurez passé la porte d’entrée.

Vous pourrez également, avec la télécommande, avec les boutons sur le dessus ou à distance avec l’application dédiée (Avidsen Home), programmer la température, allumer et éteindre l’appareil et en contrôler la vitesse ou le minuteur…

Même s’il n’est pas conseillé de dormir avec climatisation, lorsqu’il fait 30°C la nuit, c’est tout de même bien agréable… Et le Home Fresh ne vous empêchera pas de dormir puisqu’il atteint un niveau sonore de seulement 56 décibels, ce qui en fait un appareil silencieux et discret même lorsqu’aucun bruit ne résonne dans la maison.

Toutes les caractéristiques techniques d’Avidsen Home Fresh

Fabricant: ‎Avidsen.

Dimensions du produit (L x l x h) : ‎54.2 x 23 x 33 cm.

Couleur : ‎Gris.

Type d’alimentation : Câble Électrique.

‎2640 Watts.

Fonctions spéciales : ‎Portable, Fonctionnement silencieux, Télécommandé

Composants inclus : ‎1 climatiseur mobile avec filtre amovible, 1 kit de calfeutrage fenêtre, 1 tuyau d’évacuation, 1 télécommande.

Piles non incluses (télécommande).

Poids : 25 kilogrammes.

Conclusion

Le climatiseur Avidsen HomeFresh est très simple à installer. Le kit de calfeutrage doté d’une fermeture éclair et d’un rouleau de double face est redoutablement efficace. Etonnement, le bundle ne dispose d’aucune notice de montage. Vous devrez la télécharger en ligne. Le tuyau d’évacuation est légèrement trop court mais l’appareil est très efficace. Dans une pièce de 30m² il est possible de gagner facilement et rapidement quelques degrés. Le climatiseur portable connecté Avidsen HomeFresh, est disponible au prix public TTC de 299€ au lieu de 323€90 sur la boutique en ligne maisonic.com, et auprès des revendeurs habituels, ce qui reste très raisonnable pour ce type d’appareil. Avec les chaleurs que nous avons connues et que nous connaîtrons peut-être encore, c’est peut-être le bon plan de cette fin d’été ?

Avidsen climatiseur mobile connecté,ventilateur et déshumidificateur,contrôlable depuis l'application Avidsen home mais aussi manuellement avec télécommande. Programmable,tuyau et calfeutrage fournis Profitez d’un confort optimal à l’intérieur de votre habitat pendant les saisons chaudes. Avec des saisons estivales de plus en plus chaudes, il devient presque vital de vous équiper d’un... PromoMeilleure Vente n° 1

Les points positifs

Rafraichit rapidement une pièce de 30m²

Une installation facile (malgré l’absence de notice)

La présence d’une télécommande

Connectée

Les points négatifs

Tube d’évacuation de l’air chaud un peu court

Absence de notice

Avidsen Home Fresh Efficacité Design Options Niveau sonore Rapport Qualité/Prix Un excellent rapport qualité/prix Un produit simple mais redoutablement efficace. Le pilotage via une application dédié est un vrai plus pour ce type d'appareil. User Rating: 3.6 ( 1 votes)