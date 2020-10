Nous avons testés le Dyson Pure Humidy + Cool, un appareil 3 en 1 qui assainit l’air de votre intérieur

Saviez-vous que l’aération de son logement à raison de trois fois dix minutes par jour faisait désormais partie des gestes barrières ? Une évidence peut-être ! Mais lorsque l’on travaille à l’extérieur toute la journée, pressé par les transports et la vie familiale, il n’est pas toujours évident d’aérer son logement si souvent.

Un nouveau venu chez Dyson pourrait vous aider à aérer votre domicile même en cas d’absence. Le Dyson Pure Humidify + Cool purificateur d’air ultra puissant vous permet de retrouver un air sain toute la journée. Nous avons pu tester le Dyson Pure Humidy + Cool. Et nous rendre compte de la qualité déplorable de l’air ambiant de notre intérieur pourtant aéré bien plus de 30 minutes par jour !

Contenu de l’emballage :

La tour Dyson Pure Humidy + Cool

Une télécommande

Les différents filtres à installer

Un cordon d’alimentation

Présentation du Dyson Pure Humidy + Cool :

C’est le premier appareil Dyson qui purifie, ventile et humidifie l’intérieur en même temps. Un appareil 3 en 1 qui se plie à tous vos désirs. Pour purifier l’air, l’appareil utilise la technologie de purification à lumière UV-C. Cela permet une humidification hygiénique en hiver et rafraîchissante en été. Cette technologie permet d’éliminer 99.9% des bactéries présentes dans l’eau dès le premier passage. L’évaporateur dispose d’un fil d’argent qui évite la prolifération de bactérie.

Le Dyson Pure Humidy + Cool a été développé par des microbiologistes hautement qualifiés. Il est réellement efficace et à la pointe de la technologie. Cet appareil associe les techniques fondamentales de l’aérodynamique, des systèmes de filtrations et des capteurs.

Pourquoi utiliser un purificateur d’air ?

Aujourd’hui nos intérieurs sont chauffés avec des systèmes modernes de climatisation qui propulsent un air sec. L’air sec peut vite devenir un nid à bactéries. En humidifiant l’air de votre intérieur, la respiration est plus facile. Cependant humidifier l’air ambiant demande un système de filtration performant afin d’aseptiser l’humidité rejetée. Grâce à la lumière UV-C et aux différents filtres, l’air et l’eau présents dans le Dyson sont purifiés avant d’être réinjecté dans la pièce.

Comment fonctionne le Dyson Pure Humidy + Cool ?

Cet appareil est le fruit de 25 années de recherche ! Il détecte les niveaux de pollution de l’air ambiant ainsi que le taux d’humidité. Avec un point important supplémentaire : celui de détecter les particules ultra-fines et de mesurer les quantités de COV (composés organiques volatiles). Un dernier capteur mesure l’humidité présente dans la pièce. Le Dyson Pure Humidy + Cool dispose de plusieurs filtres pour toujours assainir l’air rejeté.

Plusieurs options sont disponibles pour le fonctionnement :

Un Mode automatique : il va gérer lui-même les pourcentages d’humidification, de ventilation et de purification .

. Un Mode manuel : vous pourrez choisir le taux d’humidité et la puissance de ventilation.

et la puissance de ventilation. Et un Mode Brise : ce mode est parfait pour les journées d’été, il diffuse une brise rafraîchissante agréable.

Vous pourrez également choisir de diriger l’air vers l’avant de l’appareil avec ou sans oscillation ou à l’arrière de l’appareil. Le mode arrière s’avère très pratique lorsqu’il fait frais. Il continue à purifier et humidifier l’air mais vous ne sentez pas le froid de la ventilation.

L’application Dyson Link :

Grâce à l’application Dyson, il est possible de gérer le Dyson Pure Humidy + Cool à distance ! Par exemple, vous pouvez programmer les 3 fois 10 minutes d’aération en votre absence. En mode automatique, il assainira votre intérieur trois fois par jour sans que nous ne soyez présents. Avec l’application, il est également possible de déterminer le mode nocturne (silencieux) et d’assainir la maison pendant la nuit. La prise en main est très simple et très intuitive.

Ce que nous avons pensé du Dyson Pure Humidy + Cool :

Comme tous les appareils de la marque, cet humidificateur est très classe ! Sobre et élégant, il s’intègre dans tous les intérieurs. L’installation des filtres se fait en quelques minutes. Nous avons été surpris par le verdict de la première analyse de l’air de notre salon : CRITIQUE ! Ce qui sous-entend donc que de nombreuses particules fines se trouvent dans notre atmosphère… Fumées de cigarettes et de cheminée y sont probablement pour quelque chose ! Après téléchargement de l’application, nous l’avons laissé tourner en automatique avec soufflement par l’arrière pendant quelques heures d’affilé. La qualité de l’air est vite passée à Mediocre, puis assez bonne, et enfin bonne…. Le Dyson Pure Humidy + Cool a donc fait son travail et de manière silencieuse puisque nous avions enclenché le mode nocturne.

Depuis lors, nous l’avons programmé trois fois dans la journée pour une heure et une fois la nuit pour une heure aussi. Les jours pluvieux ou froids, il est parfait pour assainir l’air sans sur consommer de chauffage après avoir aéré.

Avec cette programmation faite sur l’application, nous ne nous occupons plus de rien. Et après divers contrôles de qualité de l’air via l’appli, il ne passe plus jamais en mode critique ou assez médiocre. C’est l’appareil idéal pour assainir l’air de votre intérieur sans avoir à éteindre et rallumer le chauffage quand vous aérez fenêtres ouvertes par 0°.

