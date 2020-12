Personnalisez votre masque en tissu grâce à « Dessine ton vêtement » !

Marre des masques chirurgicaux bleus et blancs jetables ? Et si vous dessiniez votre propre masque ? C’est le concept du site « Dessine ton vêtement » qui propose désormais des masques personnalisés avec votre propre dessin. Mais, ce sont aussi des robes ou des t-shirts imprimés avec votre œuvre d’art ou celle de vos enfants.

Nous avons testé deux modèles de masques, l’un réalisé avec un montage sur logiciel photo, l’autre à partir d’un dessin fait-main. Une idée cadeau à faire faire aux enfants pour leurs grands-parents peut-être ? Afin de rappeler à tous que le masque est l’un des principaux gestes barrières en ce moment !

Comment ça marche ?

« Dessine ton vêtement » c’est très simple à utiliser. Il suffit de créer son montage ou dessiner le modèle de son choix. Seul impératif, si vous dessinez, il faut imprimer la feuille et ne jamais dépasser du cadre donné. Une fois le dessin réalisé, il suffit de le prendre en photo sans flash, en journée. Un smartphone suffit à obtenir une belle qualité de reproduction. La commande arrive sous une quinzaine de jours environ.

Quelle qualité pour les masques ?

Avec chaque masque, nous retrouvons les précautions d’utilisation légales. A savoir, la filtration, le nombre de lavages, l’efficacité de filtration et la respirabilité. Les masques vendus par Dessine ton vêtement sont fabriqués à Lyon, lavables 50 fois à 60°, proposent une filtration supérieure à 90% et un taux de respirabilité supérieur à 96l m-2s-1. Attention ces masques sont à usage du grand public uniquement, ils ne sont pas destinés aux personnels soignants… Ou alors pour cacher un masque chirurgical à la limite.

Combien ça coûte ?

Le paquet de 5 masques personnalisés est vendu 24.90€ et celui de 10 masques 44.90€ (+ 5€ de frais de port). « Dessine ton vêtement » propose également des t-shirts et de jolies robes de la taille 2 ans à la taille 2XL (24.90 €).

Ce que nous avons pensé des masques reçus ?

Les masques reçus sont en forme de bec de canard mais sans couture centrale. Ils sont très, très confortables et doux au toucher. Le dessin initial est parfaitement respecté même sur celui inspiré de mangas que nous avions réalisé à la main. Les traits sont nets et le dessin intact. Les deux couches sont bien présentes et les recommandations de lavage et temps de port également (4h pour un masque). A l’utilisation ils s’adaptent parfaitement au visage et sont agréables à porter.

Les élastiques ne blessent pas les oreilles et les finitions sont parfaites. Rien à redire sur la qualité. Notre seul bémol, le délai de livraison de 14 jours qui peut paraître un peu long. Il faut évidemment le temps de les fabriquer puis de les expédier mais nous sommes persuadés qu’un effort est à fournir de ce côté-ci. Dessine ton vêtement est une jeune entreprise française qui vend de jolis produits…

Un concept sympa ! Prix Reproduction des dessins Délai de livraison Un concept sympa ! Made In France, certifiés conformes et personnalisés, les masques Dessine ton Vêtement ont tout pour plaire