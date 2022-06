Test Casque audio EKSA STAR ENGINE E5000 Pro, un casque Gaming 3 en 1 avec son ambiophonique 7.1 !

Pour cette nouveauté, la marque EKSA nous propose son dernier modèle encore plus immersif ! Les habitués de la marque seront ravis de découvrir ce modèle avec un système surround 7.1 avec réducteur de bruit (ENC), pour une expérience comme au cinéma. La marque EKSA spécialiste des gamers Hardcore essaye de proposer des produits de plus en plus performants. Découvrons les différentes fonctionnalités du EKSA STAR ENGINE E5000 Pro.

Structure et confection

Nous retrouvons comme pour le modèle XBOX EKSA E7000 précédemment testé, un produit filaire (longueur de 1,50m). Contrairement au modèle précèdent, le câble est beaucoup plus court, à voir à l’utilisation. Avec un arceau de tête en cuir protéiné et des coussinets d’oreille extra-larges à mémoire de forme, qui promettent un confort optimum. Le casque gaming est coulissant et confortable grâce à la généreuse épaisseur de mousse de protection. Le modèle englobe totalement l’oreille pour permettre une isolation phonique idéale. Confectionné pour être compatible multiplateforme le E5000 Pro est doté de haut-parleur 50 mm à haute sensibilité, ainsi qu’un micro ajustable avec suppression de bruits environnants.

Surround 7.1 très immersif

Le EKSA STAR ENGINE possède un pilote puissant qui propose une amélioration des basses et une immersion comme au cinéma. Le casque offre une garantie de jeu surprenante et permet d’entendre tout les sons les plus subtiles de votre jeu. Le EKSA E5000 Pro possède le son surround 7.1 par défaut, mais il est possible de télécharger le pilote EKSA sur le site officiel pour personnaliser vos préférences de son ! En outre, le casque gaming possède un réducteur de bruit, qui promet d’éliminer jusqu’à 96 % des bruits de fond. A l’aide d’un double réseau de microphones qui assure de retransmettre une voie claire et limpide. Le EKSA STAR ENGINE propose un son ambiophonique 7.1, parfois connu sous le nom de 3-D Phonic, cette technique consiste à répartir les enceintes acoustiques d’avant comme pour le Home cinéma Technique consistant à répartir les enceintes acoustiques en avant et en arrière des auditeurs pour améliorer leur perception de sons préalablement enregistrés. Le son vous encercle donnant à votre jeu une tout autre dimension, à tester avec les derniers jeux sortis…

Compatibilité

Le casque EKSA E5000 Pro gaming est multiplateforme, 3 câbles audio différents ce qui le rend compatible avec la Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Mac ou PC, mais aussi PC portable et appareils mobiles. Le casque EKSA est doté d’une prise jack 3.5mm qui est conçue pour se connecter directement à votre PS4 ou carrément à votre manette XBOX One.

Fonctionnalités super pratiques

Bien entendu ce casque gaming possède tous les raccourcis pratiques habituels, bouton mute, réglage du volume, Led lumineuse. Le E5000 Pro possède également un commutateur de mode sonore, à l’aide d’un bouton qui vous permet de switcher entre différents mode de son, vous pourrez ainsi passez du son surround 7.1 au mode jeu, musique ou stéréo. Il possède un micro ajustable avec un filtre “Background Noise” (Bruit de fond) qui propose une qualité studio de la voix.

Déballage et Design

Le produit est présenter dans une boite très soigner noir et violet, très réussit, avec les couleurs reconnaissables de la marque EKSA. Le casque Star Engine est soigneusement emballé dans une pochette de rangement grise et violet, avec une texture velours. Vous trouverez le micro accompagné de sa mousse de protection “anti-spray”, il est amovible et flexible avec un filtre pour les bruits de fond. Le casque EKSA E5000 Pro vous propose 3 câbles de connexion différents, 3.5mm (1.5m), Type-C (1.5m) et un câble USB to USB-C d’extension (1m), ce qui permet de se connecter à tous vos appareils, en plus les câbles ont un système de fermeture à scratch pour faciliter le rangement. Enfin vous trouverez un manuel en français avec les différentes marches à suivre pour la connexion de vos appareils.

Prise en main

Le casque EKSA STAR ENGINE E5000 Pro possède un plug in surround par défaut, aucune installation requise, nous avons essayé de télécharger les pilotes sur le site officiel, mais l’antivirus le considère comme un fichier vérolé ! Ce qui n’enlève rien à la qualité du son par défaut. Le casque est très très confortable, les coussinets sont extra moelleux et on oublie très vite qu’on les portes ! Le cerclage de tête est ultra confort et se règle en hauteur. Le système est très bien pensé et semble de très bonne qualité, avec pour une fois un système ajustable de façon précise. Le casque gaming, propose un micro très pratique, il est vraiment ajustable dans tous les sens et vous pouvez l’enlever si vous n’en avez pas l’utilité. On retrouve également une commande pour le volume, ce qui est très pratique, ainsi qu’un bouton pour couper le micro en cas de besoin. Avec en plus un commutateur pour choisir vos préférences audio et un bouton de réducteur de bruit.

Performances

La qualité du son est exceptionnelle, on a un ajout de basses qui renvoie un son riche et profond. Au niveau de la voix, le réducteur de bruits environnant offre une voix claire et précise, le son est optimal, avec une qualité supérieure. Le EKSA E5000 Pro propose un son immersif et on distingue parfaitement la musique et les différents éléments sonores du jeu. Le EKSA est un casque qui vas probablement plaire aux futurs gamers, en effet en plus d’être multi plateformes , le son surround 7.1, ainsi que le ENC permettent une expérience de très bonne qualité. Le confort n’est pas en reste, les coussinets sont en cuir doux et agréables, le casque ne sert pas la tête et englobe bien toute l’oreille. Les raccourcies casques sont très pratiques et faciles d’accès sur le côté gauche du casque.

Conclusion

Le casque audio de jeu EKSA STAR ENGINE E5000 Pro est filaire, il possède tous les câbles pour s’adapter à tous les appareils de votre maison. Voici un casque qui tient ses promesses, avec un confort exceptionnel et une qualité audio surround 7.1 puissante et profonde. Ce produit propose un bon rapport qualité/prix. Ce dernier est disponible à 56.70€ (au lieu de 95.30€) sur le site officiel et à seulement 55.93€ sur AliEpress. A vous de vous laisser tenter.

Les points positifs

Excellente qualité de son

Facile d’utilisation

3 câbles fournis

compatible multi-plateformes

Léger

Matériaux de fabrication de qualités

Très confortable

Les points négatifs

peut être la longueur des câbles (1.5m)

