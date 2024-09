Test des enceintes Bluetooth Ultima 25 Active de Teufel, parfaites pour le Home cinéma, mais pas que…

Comme Calogero, je « respire musique », même si je ne branche pas ma guitare électrique, c’est comme un compteur dans ma tête ! Vous avez la référence ? « Je joue de la musique » de l’un de mes artistes préférés évidemment ! Ces dernières semaines, j’ai eu tout loisir d’écouter du bon son, avec un matériel qui m’a impressionné. Le matériel en question m’a été proposé par la marque allemande Teufel, fondée en 1979, et comme toujours avec elle, je n’ai pas été déçu du voyage ! Actuellement, les enceintes Teufel Ultima 25 Active sont en promotion au prix 449,99 €* au lieu de 549,99 € soit une réduction de 9 %. Une belle occasion de vous faire plaisir pour cette rentrée, non ? Je travaille toujours mieux en musique pour ma part, mais c’est surtout pour mon home cinéma que ces enceintes m’intéressent ! Voici mon retour d’expérience.

Déballage et installation

Les enceintes Bluetooth Ultima 25 Active de Teufel sont livrées avec une télécommande, un cordon d’alimentation et un câble audio pour les relier ensemble. L’installation prend à peine quelques minutes. Il suffit de brancher l’enceinte « mère » sur le 220 et de relier les deux ensembles à l’aide du câble audio. Pour mon test, je vais les installer dans ma salle « home cinéma » et les appairer à mon vidéoprojecteur.

L’appairage Bluetooth des enceintes est automatiquement reconnu par le vidéoprojecteur, le test va pouvoir débuter.

Mes premières impressions sur les enceintes Ultima 25 Active de Teufel

Avant d’entrer dans des détails plus techniques, j’ai d’abord découvert, comme toujours avec Teufel, un design soigné, noir et cuivré à l’intérieur des enceintes. Original ce côté un peu rétro que la couleur cuivrée leur confère. Un design qui s’intègrera parfaitement dans un intérieur ancien comme moderne d’ailleurs. Mes premiers pas avec les enceintes ont confirmé ma première impression : elles proposent une expérience audio assez époustouflante, probablement grâce à leur connectivité multiple et la signature sonore dynamique.

Que ce soit via Bluetooth 5.0 ou HDMI, elles se connectent facilement à mon vidéoprojecteur, mon smartphone, mon ordinateur portable et même ma télévision, tout en assurant une transmission audio-vidéo parfaitement synchronisée. Je peux diffuser de la musique dans chaque pièce et perdre juste quelques millisecondes en changeant d’appareil. La synchronisation est parfaite, sans à-coups, tout en douceur en quelque sorte.

La polyvalence, un atout indéniable des enceintes Teufel Ultima Active 25

J’écoute mes playlists préférées ainsi que des morceaux musicaux créés par mes proches, mais je suis aussi adepte des plateformes comme YouTube ou Deezer. Disposant d’un abonnement, je demande, a minima que mes appareils musicaux puissent y accéder. Avec ces enceintes, aucun problème à signaler, j’ai pu apprécier leur polyvalence. En effet, grâce à la technologie Bluetooth 5.0 avec aptX et AAC, j’ai pu diffuser de la musique sans fil depuis des plateformes comme Spotify ou YouTube, tout en bénéficiant d’une qualité sonore proche de celle d’un CD.

Vous l’ignorez peut-être, mais l’aptX permet une qualité audio optimale, à condition de posséder un smartphone Android, car il n’est pas pris en charge sur les appareils iOS. Néanmoins, pour ces derniers, et c’est mon cas, le codec AAC garantit une excellente performance, ainsi que sur les appareils Android. Le son cristallin m’a réellement impressionné, sans souffle ni grésillement, probablement grâce au tweeter de 25 mm avec phase plug qui garantit des aigus détaillés. Les médiums, eux, renvoient un son enveloppant qui procure une réelle expérience musicale en totale immersion.

Le design m’a surpris, mais pas seulement !

Comme je vous l’ai dit en préambule, la première impression concerne le design, et j’ai été séduit… Mais, en y regardant de plus près, j’ai aussi été agréablement surpris par le fait que les enceintes soient écoresponsables, fabriquées à partir de matériaux respectueux de l’environnement. La qualité de finition haut de gamme ajoute une touche de perfectionnisme que j’apprécie particulièrement. D’ailleurs la construction n’est pas le fait du hasard, le bass-reflex permet d’obtenir des basses profondes et précises, parfaites pour les amateurs de musique ou les cinéphiles. De plus, elles sont dotées de la technologie Dynamore Virtual Center, qui améliore l’intelligibilité des dialogues, notamment lors des visionnages de films ou de séries. Et, en termes de séries de science-fiction, avec effets spéciaux et anticipation, j’en connais un rayon, je peux vous le certifier !

Une soudaine envie d’écouter la radio ?

Les playlists, c’est sympa, mais j’aime aussi écouter la radio pour découvrir de nouveaux talents, ou m’informer sans être abreuvé d’images pas toujours sympathiques. Eh bien, l’Ultima 25 Active n’est pas seulement puissante, elle est aussi pratique de ce côté-là. En effet, elle s’offre le luxe de l’intégration d’une radio DAB+ et FM avec six mémoires de stations pour chaque format, un vrai plus pour les auditeurs de radio, comme moi. Lorsque l’on découvre une nouvelle voix, le son cristallin et pur fait, évidemment, toute la différence. En outre, l’écran OLED à intensité variable facilite la navigation et le contrôle des différentes options. J’ai particulièrement aimé les modes sonores ajustables pour des basses pleines même à faible volume, ainsi que le mode nuit, idéal pour ne pas déranger les voisins en soirée. Surtout lorsque ceux-ci ne sont pas invités !

Et, au niveau installation ? Plutôt simple ou hyper compliqué ?

À votre avis ? Teufel est une marque performante qui se destine au grand public, il ne faut donc pas être « ingé son » pour parvenir à utiliser leurs produits. Et, là encore, la marque ne faillit pas à cette règle, car, côté installation, tout est pensé pour que cela soit simple. Les enceintes sont livrées avec une télécommande (un peu ordinaire à mon gout), un câble de connexion de 3,5 mètres, et des pieds en caoutchouc.

Elles peuvent être placées sur une étagère, montées sur le mur avec l’AC 7500 SM, ou même installées sur des supports AC 7001 SP 2 pour un rendu optimal dans n’importe quelle pièce. Leur format compact permet de les intégrer facilement dans des pièces jusqu’à 30 m², sans distorsion, même à volume élevé. Le branchement ? Simple comme bonjour lui aussi !

Quelques derniers points à aborder pour vous convaincre !

Encore une surprise concernant la compatibilité de ces enceintes. En effet, elles disposent de nombreuses connexions disponibles. J’ai pu brancher la plupart de mes appareils, allant de mon PC à ma télévision, en passant évidemment par mon smartphone ou mon vidéoprojecteur. L’intégration de ports HDMI, ARC/CEC, Optical In, AUX et même d’une carte son USB-C pour PC/Mac rend ces enceintes idéales pour tout type d’utilisation, que ce soit pour de la musique, des films ou des jeux vidéo. Enfin, il est possible d’étendre ces enceintes avec des modules sans fil comme les EFFEKT 2 et EFFEKT Rears pour obtenir un véritable son surround. En option, l’ajout d’un subwoofer sans fil, comme le T 10 ou T 4000, garantit des basses encore plus puissantes pour les amateurs de son profond, mais je n’ai pas encore eu l’occasion de tester ce dispositif.

Conclusion

Facile et rapide à installer, les enceintes Teufel Ultima 25 Active proposent une qualité audio irréprochable. Le son est très bon et elles sont parfaites pour écouter de la musique ou pour s’intégrer dans une installation Home Cinéma. Quant au prix, il est très intéressant, surtout en ce moment avec la promotion actuelle ! Les enceintes Teufel Ultima 25 Active sont au prix de 449,99 €* au lieu de 549,99 € sur le site officiel ou 464,98 € sur Amazon, soit une réduction de 9 %. Et, que la musique fût ou Show Must Go on, c’est vous qui voyez !

Les plus

Une qualité audio impressionnante

Un rapport qualité prix intéressant (surtout en promo)

Une bonne compatibilité

Une installation aisée

Les moins

Une télécommande un peu ordinaire comparé au produit

Toutes les caractéristiques techniques des enceintes Teufel Ultima 25 Active

Dimensions (Active)

Largeur : 21,5 cm

Hauteur : 36,5 cm

Profondeur : 25 cm

Poids : 8,5 kg

Branchements

Sortie caisson de basses, AUX, Entrée stéréo, RCA, Entrées audio HDMI

Entrées numériques optiques

Bluetooth, AAC et aptX

HDMI ARC CEC‌

Carte son USB-C

Électronique

230 V

Mise en marche/arrêt automatique — Mode veille

Sortie max. par canal 50 W

Puissance de sortie totale (RMS) 100 W

2 canaux amplificateurs

Retour audio & Radio

Dolby Digital

Dolby Pro Logic

Dynamore Virtual Center

FM et DAB+

RDS

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez

Teufel : ULTIMA 25 ACTIVE Qualité audio Design Fonctionnalités Rapport Qualité / Prix Un très bon rapport Qualité / Prix Facile et rapide à installer, les enceintes Teufel Ultima 25 Active proposent une qualité audio irréprochable. Le son est très bon et elles sont parfaites pour écouter de la musique ou pour s'intégrer dans une installation Home Cinéma. Quant au prix, il est très intéressant, surtout en ce moment avec la promotion actuelle ! Les enceintes Teufel Ultima 25 Active sont au prix de 449,99 €* au lieu de 549,99 € sur le site officiel ou 464,98 € sur Amazon, soit une réduction de 9 %. Et, que la musique fût ou Show Must Go on, c'est vous qui voyez ! User Rating: 3.6 ( 1 votes)