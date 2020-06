Vasco Mini 2 : prise en main du traducteur électronique portable autonome

Si la situation continue de s’améliorer face à la pandémie, les frontières de l’espace Schengen devraient pouvoir rouvrir dès le 1er juillet. Si vous n’aviez pas encore annulé vos vacances en Espagne, au Portugal ou en Grèce, bien vous en a pris ! Et si vous projetez de vous y rendre, il va falloir réserver maintenant !

Lorsque l’on voyage à l’étranger, un problème se pose souvent : la barrière de la langue ! Les français sont assez connus pour leur niveau linguistique ! Développé par la société Vasco Electronics, le traducteur de langue Vasco Mini 2 pourrait vous sauver la vie et vous éviter quelques déconvenues… Vous allez pouvoir découvrir le monde puisqu’il propose 50 langues en traduction vocale instantanée !

Présentation du Vasco Mini 2 :

Le principal atout du traducteur vocal Vasco Mini 2 c’est sans aucun doute sa connexion internet gratuite dans 150 pays à travers le monde. En effet, il intègre sa propre carte SIM internationale dédiée, utilisant le réseau des opérateurs locaux, offrant ainsi un accès gratuit et illimité à l’Internet du pays. Vous n’avez donc aucun abonnement ni recharge à payer en sus du traducteur. Le dispositif utilise différents moteurs de traduction (y compris Microsoft, Baidu, Google etc…). Selon les duos de langues sélectionnées, le VASCO utilise le moteur qui offre les meilleurs résultats de traductions.

Le Vasco Mini 2 permet également d’apprendre une nouvelle langue de manière phonétique. Si vous projetez par exemple un séjour dans un lieu reculé où la connexion internet n’est pas optimal, vous pourrez apprendre les phrases les plus courantes. Entendre les phrases et la manière de les prononcer est bien plus simple pour se faire comprendre que de les écrire.

Déballage et design

A l’intérieur de l’emballage nous trouvons le fameux traducteur, un guide d’utilisation ainsi qu’un livret de garantie. Le traducteur est également livré avec un boitier de transport (style étui de lunette rigide) ce qui permet de le transporter en toute sécurité. Il est également livré avec une prise et un câble de recharge en micro USB (dommage, les prises USB C sont tellement pratiques). La qualité des matériaux et les finitions sont très bonnes. Le design soigné offre les mêmes sensations qu’avec un petit smartphone.

Prise en main :

L’utilisation du Vasco Mini 2 est très intuitive et sa prise en main à la portée de tous. Il suffit de sélectionner la langue à traduire ainsi que la langue utilisée par l’utilisateur via l’écran tactile de l’appareil. On parle ensuite devant le micro du traducteur tout en maintenant « le bouton d’enregistrement ». Le traducteur énonce ensuite la phrase dans la langue prédéfinie. Aucun réglage, ni paramétrage en amont, le Vasco Mini 2 se révèle naturel à utiliser, les moins technophiles d’entre nous apprécieront.

Nous l’avons testé à maintes reprises et dans plusieurs langues (Italien, Anglais, Espagnol et Coréen). L’appareil est « vif » et ne souffre d’aucune latence entre l’énonciation de la phrase et la traduction. Celle-ci est offerte presque instantanément ce qui est très appréciable quand on échange avec un interlocuteur. La qualité de traduction est excellente et l’ajout de l’intonation ou l’accent local est sans aucun doute un vrai plus. La communication devient un jeu d’enfant ! Un historique permet ensuite d’écouter les phrases précédemment traduites. Le Vasco Mini 2 à un peu de mal avec les noms propres ou les prénoms un peu « exotiques », mais on lui pardonne aisément ce petit défaut commun à tous les appareils ou services de traduction du marché…

Sur le papier, Vasco promet une précision de traduction de 96%. Vous êtes parés pour demander votre chemin ou commander un café serré ! Exit les longs silences ou les sourires gênés lorsque vous ne comprenez pas ce que votre interlocuteur vous raconte… Finis aussi les incompréhensions d’itinéraires qui vous feront faire des dizaines de kilomètres sans jamais parvenir à la destination de départ !

Caractéristiques Techniques :

Écran tactile 2”, TFT 240×320 pixels

Processeur MT6735

Mémoire RAM 1 GB

Mémoire ROM 8 GB

Batterie Lithium-ion 1200 mAh (160 h en veille)

Micro haute sensibilité avec réduction du bruit

Wi-Fi

Connexion USB Micro USB

Dimensions : 42 x 113 x 12 mm

Poids : 70 g

Garantie : 2 ans

Combien ça coûte ?

Le Vasco Mini 2 a remporté le prix Global Mobile Award (GLOMO) 2020 du meilleur appareil consommateur connecté, décerné par la GSMA (GSM Association). Il est considéré par la GSMA comme « Un produit intelligent qui a parfaitement intégré les besoins de ses utilisateurs, en se concentrant sur les principes de simplicité et d’efficacité ».

Il est actuellement vendu au prix de 249€ (au lieu de 311€) sans aucun supplément d’abonnement ou de recharge. Le Mini Vasco 2 offre un accès illimité aux réseaux Internet de 150 pays dans le monde. Il est garanti 2 ans, et la livraison vous est offerte.C’est peut-être le bon moment de vous concocter des vacances à l’étranger sereines… Ce serait dommage de ne pas pouvoir en profiter !