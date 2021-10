Les informations légales pour un changement intégral !

Si autrefois les informations légales d’entreprises étaient complexes à dénicher et pas toujours faciles à visualiser, il est une startup qui change la donne : DocuBiz.fr. La société prévoit de booster un secteur déjà en plein essor avec des innovations pour le moins inédites. Zoom !

L’information légale d’entreprise c’est quoi ?

Permettant aux particuliers et aux professionnels de bénéficier d’informations caractérisant une entreprise, les informations légales constituent un ensemble de datas dont : les numéros Siret et Siren, les informations gérants, ou encore les KBIS, les statuts légaux, voire l’historique judiciaire. Autant d’aspects qui restent accessibles de façon plus ou moins gratuite, au travers de services pas toujours simples à utiliser.

Et c’est d’ailleurs pour cette raison que DocuBiz.fr souhaite changer la donne de ce secteur. Face à un plein boum durant le dernier confinement, les informations légales d’entreprises ont suscité l’intérêt des fondateurs de cette startup qui a rapidement su s’imposer dans ce domaine.

Fort de plus de 100 000 visiteurs mensuels, DocuBiz.fr est en passe de révolutionner l’accès à ces datas, de façon simple et pertinente. Zoom sur le business model d’un futur géant de l’information légale d’entreprises.

Une affaire qui roule bien

Eh oui, DocuBiz.fr a su gérer son affaire comme il le fallait. Conscient qu’une majorité des informations devaient être accessibles, visualisables et téléchargeables gratuitement, la société est d’emblée partie sur un modèle freemium avec un service 100% gratuit disposant de fonctionnalités payantes.

Autrement dit : l’utilisateur peut utiliser le service de façon 100% gratuite, mais doit payer pour bénéficier de quelques avantages. Des avantages qui seront par exemple l’accès aux coordonnées de dirigeants (téléphone et mail) ou encore un accès à 5 Kbis par mois.

Une affaire qui roule plutôt bien puisqu’en quelques mois de lancement le site a enregistré par moins de 5000 clients premiums, des clients qui ont choisi de payer moins d’une quarantaine d’euros par mois pour accéder aux informations évoquées plus haut. Et si le business plan de la compagnie semble faire mouche, sa capacité d’innovation elle, ne semble être qu’à ses prémices.

Des innovations qui en appellent d’autres

Comme le rapporte LeFigaro.fr la société se veut innovante et moderne. Un aspect qui change des acteurs traditionnels puisque DocuBiz souhaite proposer des datas de façon plus pertinente, et parfois même de façon plus confidentielle.

En résulte un développement de fonctions autour du passé juridique de l’entreprise, mais aussi autour d’un portail permettant de mener à bien une veille concurrentielle sur une majorité de sociétés.

Pour ce faire et de façon assez moderne, la compagnie souhaite mettre en place un système de notification push pour alerter ses utilisateurs d’une modification de statut ou de siège de l’entreprise. Un lien en temps réel avec telle ou telle structure qui permette à quiconque le souhaite de faire un point complet sur une société concurrente qui désire par exemple s’agrandir, ou attaquer d’autres secteurs.

Des points qui mis bout à bout font de DocuBiz un acteur de l’information légale à surveiller de près, mais plus encore une société qui à le vent en poupe et qui pourrait sous peu prendre le lead de tout un secteur.