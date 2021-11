La luminothérapie est-elle le traitement efficace pour l’acné ?

Les personnes souffrant d’acné ont toujours su qu’elles pouvaient obtenir un soulagement de leurs éruptions douloureuses et embarrassantes à l’aide de médicaments. Cependant, la plupart des gens sont insatisfaits de la durée des traitements. La luminothérapie pourrait bien vous apporter ce dont vous avez besoin. Elle représente un moyen d’éclaircir rapidement votre peau sans effets secondaires.

Les caractéristiques de la luminothérapie

La luminothérapie est un type de traitement utilisé en milieu clinique depuis plus de 50 ans. Les lumières bleue et rouge présentent des avantages différents, mais elles permettent toutes deux de traiter efficacement l’acné. Pour de plus amples informations sur l’utilisation de la luminothérapie à domicile plutôt que via des professionnels de la santé ou de la beauté, vous pouvez vous référez à l’article suivant : La lampe de luminothérapie est-elle bénéfique pour la santé ?

La lumière bleue

Les poussées d’acné peuvent être traitées à l’aide de la luminothérapie bleue, qui est une sorte de traitement spécifique. Elle a une action antibactérienne, ce qui signifie qu’elle peut détruire une variété de germes situés dans les pores et les glandes sébacées. Celles-ci provoquent les boutons et autres problèmes de peau, y compris les points noirs. La thérapie par la lumière bleue permet de se débarrasser de l’acné en pénétrant profondément dans la surface de la peau.

La lumière bleue tue les bactéries en quelques minutes après avoir été appliquée sur les boutons du visage, du cou, de la poitrine et du dos. La lumière bleue n’endommage pas les cellules saines situées sous les cicatrices de l’acné. Vous n’aurez donc pas d’effets secondaires dangereux en utilisant la thérapie à la lumière bleue pour cette affection.

La lumière rouge

Bien que le traitement à la lumière rouge n’ait pas les mêmes propriétés antibactériennes que la thérapie à la lumière bleue, il peut néanmoins être bénéfique. Elle permet de soigner la peau et peut contribuer à atténuer l’apparence des cicatrices d’acné. La luminothérapie rouge contient également des propriétés anti-inflammatoires. Ces propriétés peuvent contribuer à réduire les rougeurs de la peau suite à une inflammation telle que l’eczéma ou l’urticaire.

La luminothérapie rouge est un excellent choix pour les personnes souffrant d’affections cutanées chroniques, car elle contribue à apaiser et à guérir les tissus sous-jacents. Elle réduit également le nombre de papules, de pustules et de nodules sur la peau et aide à calmer la zone autour des cicatrices d’acné que vous pouvez avoir.

Conditions préalables au traitement par luminothérapie

La première étape consiste à consulter un dermatologue avant de commencer les traitements de photothérapie. Il vous dira si la thérapie est adaptée à votre peau, quel type de lumière il utilisera et combien de séances vous devrez effectuer au total. Évitez les produits contenant du rétinol pendant deux semaines avant une séance de cette forme de traitement, car ils peuvent amincir certaines parties de notre peau. C’est particulièrement important si vous prenez des médicaments anti-inflammatoires. Vérifiez auprès de votre dermatologue si vous pouvez les utiliser le jour du traitement. Évitez de vous exposer au soleil pendant de longues périodes avant les rendez-vous.

Le dermatologue utilisera un appareil portable équipé de lumières bleues ou rouges sur les zones de votre peau que vous avez identifiées comme problématiques. Vous vous allongerez ou placerez votre tête dans un appareil spécifique conçu pour la maintenir immobile pendant que des lumières bleues vous éclaireront pendant la séance de traitement. La couleur rouge s’est avérée être une excellente thérapie pour l’insomnie et le trouble affectif saisonnier (TAS).

Certains effets secondaires légers ont été signalés à la suite de traitements de luminothérapie. Ils comprennent notamment une sensation temporaire de coup de soleil dans la zone traitée, une rougeur de la peau pendant quelques heures après le traitement et une irritation des yeux si vous vous trouvez trop près de l’équipement qui délivre ces lumières. Cependant cela n’arrivera jamais avec des appareils destinés à la maison car ceux-ci sont de nature différente des outils professionnels.

Quelles conséquences négatives pour la luminothérapie ?

Bien que les traitements à la lumière bleue et rouge soient généralement considérés comme sûrs, il existe certains effets négatifs potentiels. Une gêne ou une irritation mineure, ainsi qu’une desquamation de la peau, sont quelques-uns des effets secondaires pour les personnes qui reçoivent le traitement sur le visage. Cette thérapie est plus efficace lorsqu’elle est utilisée sur le visage et, dans certains cas, la thérapie peut provoquer un grave coup de soleil. Il est conseillé à votre spécialiste de vous en avertir avant le traitement. Cet effet secondaire est très rare, mais il peut se produire occasionnellement.

Dans certains cas, la thérapie par la lumière rouge peut aggraver l’acné avant de l’améliorer, en raison des effets inflammatoires qu’elle exerce sur la surface de la peau. Si vous constatez des réactions inhabituelles ou graves à la suite d’un traitement visant à améliorer votre acné, contactez immédiatement votre dermatologue pour lui demander conseil. En outre, certains facteurs rendront la lumière bleue inefficace pour éliminer les boutons, par exemple si vous souffrez de rosacée non traitée ou si votre teint est plus foncé (car il absorbe davantage la lumière).