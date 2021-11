Trace One : « détecter en amont les évolutions du secteur du retail »

Le groupe français Trace One est le leader mondial de la collaboration entre distributeurs et fournisseurs. Une position de vigie d’un « monde qui va très vite » avec pour ambition de « détecter en amont les évolutions retail » et préparer l’ensemble du secteur aux attentes de plus en plus nombreuses des consommateurs.

Le monde de la grande distribution a évolué à un rythme record au cours de la décennie écoulée. Face aux nouveaux usages de consommation, et notamment à la digitalisation du commerce, mais également en raison de l’émergence de nouvelles préoccupations de la part des consommateurs (bien-être, écologie, transparence, circuits-courts…), les distributeurs doivent constamment revoir leurs offres pour s’adapter aux attentes de leurs clients.

C’est dans ce tourbillon permanent de tendances que s’inscrit le travail du groupe Trace One, qui propose des suites logicielles pour les distributeurs et les industriels afin de faciliter et de fluidifier leur collaboration (de la gestion des appels d’offres à la mise en rayon des produits). « Certaines tendances prennent, d’autres pas. Cela bouge tout le temps, et on doit faire la part des choses entre les tendances de fond et les stratégies de communication des uns et des autres », explique Antoine Daviet.

« Le retail est un monde qui va très vite. Notre travail est de nous adapter à ces évolutions, de les anticiper, et de collecter de la donnée pour nos clients sur les thèmes émergents », précise-t-il, avant de noter que les principales tendances du moment ont trait à l’éco-packaging, au numérique, au local, aux scoring de produits, et à la digitalisation. Autant de thématiques structurantes pour les distributeurs sur lesquelles les équipes de Trace One doivent « se positionner en amont » pour donner à leurs clients les moyens de les gérer.

Antoine Daviet revient particulièrement sur la question des emballages, qui est devenue centrale pour les distributeurs ces dernières années. En cinq ans, le monde de la distribution (industriels inclus) a dû faire un état des lieux de la situation (recyclabilité des emballages, types de plastiques utilisés…), puis piloter le changement pour réduire les emballages plastiques. « Notre rôle est de soutenir le client pour qu’il initie de nouvelles démarches le plus en amont possible », insiste-t-il en ajoutant que Trace One accompagne les distributeurs français signataires du Pacte National sur les emballages plastiques.

« On sélectionne certains thèmes et on élargit constamment notre offre », ajoute Antoine Daviet. D’autant plus que les tendances peuvent se nourrir les unes les autres, à l’image du boom actuel autour des applications du scoring de produit, dont la plus connue est le Nutriscore. Parmi les dizaines de scores actuellement développés, les équipes de Trace One s’attendent notamment à voir s’imposer largement un scoring autour de la recyclabilité. « Nous y sommes extrêmement attentifs. Dès qu’on va voir quelque chose s’imposer, on va faire en sorte d’être en capacité de faire évoluer nos applications ».

« On est constamment à la recherche d’opportunités de mieux comprendre les clients et de proposer des nouveaux services », résume Antoine Daviet. Une quête rendue d’autant plus excitante selon lui, en raison des nouveaux paradigmes liés à la qualité de vie et à l’environnement, qui s’imposent progressivement. « On est à une époque où on cherche des solutions pour améliorer concrètement le modèle de la distribution. Cela donne du sens à ce qu’on fait », conclut-il.