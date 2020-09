Hexa, un véhicule volant monoplace développé en partenariat avec l’US Air Force

Plusieurs hauts dirigeants de l’US Air Force (USAF) ont assisté à un vol de démonstration d’un avion électrique à décollage et atterrissage vertical (VTOL) le 20 août dernier, rapportent nos confrères d’Aviation Today.

Le vol d’essai a été pour LIFT Aircraft l’occasion de présenter publiquement l’Hexa après l’annonce du projet en 2018. Doté de 18 moteurs électriques à hélice, l’aéronef a volé pendant environ quatre minutes à moins de 12 mètres du sol.

Un moment crucial pour ses concepteurs dans la mesure où différentes manœuvres ont été effectuées afin de prouver les capacités de l’appareil. Comme un hélicoptère, l’Hexa est capable de voler en stationnaire, de virer dans toutes les directions, et ce, tout en étant beaucoup moins silencieux.

Une voiture volante monoplace

L’Hexa a été conçu dans le cadre du programme Agility Prime qui vise à accélérer le développement, les tests et l’adoption d’engins volants à décollage et atterrissage vertical à des fins militaires et civiles. LIFT Aircraft présente son produit comme un engin volant s’adressant à tout le monde. Capable de transporter une personne, l’Hexa peut être piloté sans licence (dans certains pays) grâce à son poids inférieur à 200 kg. En effet, en raison de cette caractéristique, il rentre dans la catégorie des ultralégers motorisés de la Federal Aviation Administration (FAA).

Selon LIFT Aircraft, l’Hexa se pilote après moins d’une heure de formation. La start-up vise en faire une référence dans le secteur des loisirs aériens. La société promet entre autres des possibilités de « pilotage à des fins récréatives dans des endroits pittoresques ». «Nous pensons que le marché du divertissement expérientiel des vols multi-rotors électriques sera énorme», a confié Matt Chasen, PDG de LIFT Aircraft à Avionics International. «Nous allons bientôt lancer la première expérience de vol grand public», a-t-il poursuivi.

Un accent sur la sécurité

La démonstration qui a été assistée par la secrétaire de l’Armée de l’air Barbara Barrett et le chef d’état-major Charles Q.Brown, Jr. s’inscrivait dans le cadre d’une visite officielle du centre d’innovation de l’Armée de l’air (AFWERX) situé dans le Camp Mabry, à Austin, dans l’Etat du Texas.

Crédit photo : Lift Aircraft

Il est intéressant de noter qu’en plus de pouvoir voler et atterrir avec seulement 12 moteurs allumés, l’Hexa est équipé d’un parachute autonome et d’un système d’airbag pour améliorer la sécurité de son occupant. Outre l’US Airforce, l’Armée de Terre des Etats-Unis envisage d’utiliser des véhicules de ce type pour réapprovisionner les troupes ainsi que pour fournir des services de recherche et de sauvetage au combat. Autant dire que LIFT Aircraft a un marché potentiellement énorme devant elle.