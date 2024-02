La Russie aurait mis au point sur une arme nucléaire antisatellite

C’est une révélation inquiétante, surtout en cette période où les relations entre les pays de l’Occident et la Russie sont extrêmement tendues. L’information a été confirmée par la Maison Blanche jeudi dernier après que la commission du renseignement de la Chambre des représentants a mis en garde contre « une grave menace pour la sécurité nationale ». L’alerte concerne une arme anti-satellite qui aurait été mise au point par la Russie. La menace est d’autant plus importante dans la mesure où les États-Unis, et encore moins les autres pays membres de l’OTAN ne disposent d’aucun bouclier pour se protéger d’une éventuelle attaque à partir d’un tel dispositif militaire. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, n’a malheureusement pas voulu révéler les capacités spécifiques de l’objet. Autant dire que le mystère reste entier autour de cette soi-disant arme nucléaire russe.

Par contre, le haut responsable a laissé entendre que l’arme nucléaire n’était pas encore en orbite. Elle ne constituerait donc pas une menace imminente. « Bien que la poursuite par la Russie de cette capacité particulière soit troublante, il n’y a pas de menace immédiate pour la sécurité de qui que ce soit […] Nous ne parlons pas d’une arme qui peut être utilisée pour attaquer des êtres humains ou causer une destruction physique ici sur Terre », a assuré John Kirby. Cela ne signifie pas cependant que les États-Unis prennent les choses à la légère. « Nous prenons cette menace potentielle très au sérieux », a-t-il ajouté.

Le projet russe consisterait en un système nucléaire capable de détruire aussi bien les satellites civils que les satellites militaires. Le représentant du Conseil national de sécurité de la Maison-Blanche n’a toutefois pas précisé si la partie nucléaire était conçue pour la propulsion, ou bien pour faire des dégâts. Certains experts estiment que cette première hypothèse est la plus probable. Les États-Unis, tout comme la Russie, possèdent d’ailleurs depuis longtemps des satellites à propulsion nucléaire. L’engin russe qui fait actuellement la une des journaux pourrait ainsi adopter une propulsion nucléaire et disposer des moyens électroniques capables de neutraliser des satellites. Mais rien n’est encore sûr.

Selon l’analyste militaire Todd Harrison, chercheur principal à l’American Enterprise Institute, l’expédition d’une arme nucléaire dans l’espace par un pays constituerait une violation du Traité des Nations unies sur l’espace extra-atmosphérique. Cet accord qui a été établi en 1967 compte parmi ses signataires l’Union soviétique et les États-Unis.

The threat Russia poses in space should not be underestimated. Those in Congress that have doubts about our continued support for Ukraine should pay close attention. Russia is a direct threat to the United States in space as well as on Earth…(1 of 4)https://t.co/aVSfY7fV40

— Todd Harrison (@ToddHarrisonDC) February 14, 2024