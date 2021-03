L’armée américaine développerait une arme laser portative capable de vaporiser ses cibles…

D’après les informations du New Scientist, les divisions de l’armée ont baptisé cette nouvelle arme : laser pulsé ultracourte tactique. Il s’agirait d’une arme laser aux allures des fusils laser dans les films de science-fiction. Néanmoins, comme le souligne l’ingénieur Derryck Reid de l’Université Heriot-Watt, « ce n’est pas de la science-fiction ».

Une arme laser un million de fois plus puissante que toutes les anciennes

En fait, cette arme laser serait capable de déclencher des impulsions, à la manière d’une mitrailleuse, sauf que ce laser pulsé ultracourte tactique serait un million de fois plus puissante que toute autre arme laser conçue jusqu’à présent.

Notons que les armes laser développées par l’US Army par le passé ont été conçues pour faire des trous dans le métal, au point où les véhicules et les drones touchés par ces armes ne pourraient plus être opérationnelles. Mais ce n’est pas le cas pour la nouvelle arme. Cette dernière aurait pour objectif de faire fondre le métal, et non pas juste de le trouer.

Cette arme laser devrait embarquer une autre « fonctionnalité »

Par ailleurs, cette nouvelle arme laser émettrait également des impulsions incroyablement courtes à raison de 20 à 50 impulsions par seconde, comme les balles d’un fusil automatique. L’arme en question aurait été façonnée de telle manière à ce que ses tirs atteignent des cibles sur une longue distance sans se dissiper.

Cependant, l’armée américaine ne compterait pas s’arrêter en si bonne voie. En effet, elle souhaiterait également donner un effet d’impulsion électromagnétique à la nouvelle arme. Autrement dit, lorsque les lasers frappent le métal, ils devraient également perturber tout matériel électronique se trouvant à proximité. Au vu de ces avancées technologiques en matière d’armement, on espère que l’armée américaine compte utiliser ces armes contre des aliens…et dans l’espace. Non ?