XTryFun affole Kickstarter avec l’invention d’un viseur laser pour les bombes de peinture

Les bombes de peinture permettent de peindre rapidement des objets aux formes complexes, mais aussi des supports de superficie plus ou moins importante, tels que des murs, sans aucune compétence particulière. Toutefois, pour un résultat optimal, il est nécessaire de les tenir à une certaine distance des supports et de bien cibler les zones à peindre. Afin de faciliter davantage les travaux de peinture réalisés à partir des bombes aérosols et réduire les risques d’erreur, XTryFun a mis au point un pulvérisateur doté d’une fonction de focalisation laser. Ce pistolet innovant fait actuellement l’objet d’une campagne de crowdfunding sur Kickstarter.

Une fonction permettant de garder les bombes de peinture à bonne distance des supports

Le pulvérisateur développé par XTryFun utilise deux faisceaux laser permettant d’ajuster aisément la distance entre une bombe de peinture et un objet. Ils convergent en un seul point lorsque le support est situé à 25 cm et se séparent en deux points lumineux, dans le cas où le pistolet est trop proche ou trop éloigné. Outre l’évaluation de la distance entre le diffuseur d’une bombe aérosol et un objet, les faisceaux laser aident à mieux cibler les zones à peindre. Ce qui limite grandement les erreurs et facilite les travaux de peinture. Pour information, la distance idéale entre une bombe aérosol et un support est de 25 à 30 cm. Si elle est placée trop près de la surface à peindre, des coulures ou des tâches peuvent apparaître.

Un pulvérisateur ergonomique bénéficiant d’une excellente autonomie

Lors de la conception de son produit, l’entreprise XTryFun s’est concentrée sur la précision des faisceaux laser, mais également sur l’ergonomie. Le pistolet pèse environ 100 g et sa poignée est pensée pour offrir une excellente prise en main et réaliser efficacement des pulvérisations grâce, entre autres, à sa gâchette pouvant être actionnée facilement. Au niveau de l’autonomie, il est alimenté par deux piles AAA et peut fonctionner pendant 100 heures, selon le fabricant. Il est à noter que ce pulvérisateur à focalisation laser est conçu en nylon et en ABS (acrylonitrile butadiène styrène), et bénéficie d’une excellente tenue aux chocs. Ses dimensions sont de 14,4 × 15,4 × 4,2 cm.

Une entreprise spécialisée dans la conception d’imprimantes 3D

Créée en 2000, XTryFun est une entreprise spécialisée dans la conception d’imprimantes 3D. Pendant plus de 20 ans, elle a mis au point différents dispositifs de fabrication additive, allant des modèles industriels de grandes dimensions jusqu’aux modèles biomédicaux, en passant par les appareils destinés aux bureaux et ceux à photopolymérisation. Hormis les imprimantes 3D, l’entreprise a développé un scanner corporel 3D, entièrement automatisé et en couleur. Concernant le pistolet pulvérisateur à focalisation laser, le concept a vu le jour en septembre 2021. Après plusieurs mois de travaux de R&D, l’entreprise a réalisé le premier prototype en juillet 2022. Les tests, quant à eux, ont été réalisés vers le début de l’année 2023 et la campagne de crowdfunding a commencé en décembre 2024.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'entreprise a réussi à collecter plus de 7 250 € sur l'objectif de 1239 €. Le pistolet pulvérisateur à focalisation laser est disponible en précommande sur Kickstarter avec des réductions de 67 % (Early Bird) à 73 % (Super Early Bird). Pour plus d'informations ou soutenir le projet, vous pouvez vous rendre sur la page Kickstarter du projet.

